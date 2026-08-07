JEE score IIM admissions : జేఈఈ స్కోర్స్తో ప్రముఖ ఐఐఎంలలో యూజీ కోర్సులు! పూర్తి వివరాలు..
IIM undergraduate courses after 12th : ఐఐఎంలలో ప్రవేశాలకు ఇక క్యాట్ పరీక్షే ఒక్కటే అక్కర్లేదు. జేఈఈ మెయిన్స్, అడ్వాన్స్డ్ స్కోర్లతో 5 ప్రతిష్టాత్మక ఐఐఎంలు డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నాయి. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ రౌండ్లలో ఆఫర్ చేసే ఈ కొత్త కోర్సుల పూర్తి వివరాలు ఇవే..
సాధారణంగా ఐఐఎం అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఆరు అంకెల జీతాలు, క్యాట్ పరీక్ష, ఐదేళ్ల పీజీ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు. కానీ, ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు మారుతోంది! 12వ తరగతి (ఇంటర్మీడియట్) పూర్తయిన వెంటనే దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ (ఐఐఎం) సంస్థల్లో నేరుగా ప్రవేశించే అవకాశం విద్యార్థులకు లభిస్తోంది! విశేషమేమిటంటే.. కేవలం ఐఐటీల కోసమే రాసే జేఈఈ మెయిన్స్, జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ మార్కుల ఆధారంగానే ఇప్పుడు 5 ఐఐఎంలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (యూజీ) కోర్సుల్లో సీట్లు కేటాయిస్తున్నాయి.
ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), డేటా సైన్స్, డిజిటల్ బిజినెస్ వంటి వర్తమాన సాంకేతిక విభాగాల్లో ఐఐఎంలు 3 నుంచి 4 ఏళ్ల డిగ్రీ కోర్సులను ప్రారంభించాయి. నూతన విద్యా విధానం (ఎన్ఈపీ) ప్రకారం రూపొందించిన ఈ కోర్సులు విద్యార్థులకు అనేక రకాల మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్లను అందిస్తున్నాయి. అంటే, ఒకట్రెండు ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటే సర్టిఫికెట్ లేదా డిప్లొమా లభిస్తుంది. నాలుగేళ్ల కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ఆనర్స్ డిగ్రీని అందజేస్తారు. మూడో ఏడాది నుంచి కార్పొరేట్ ఇంటర్న్షిప్లు, మెరిట్ స్కాలర్షిప్లు, విద్యా రుణాల సదుపాయం కూడా లభిస్తాయి.
జేఈఈ స్కోర్లను ఆమోదిస్తున్న ఐఐఎంలు ఇవే..
ఐఐఎం ముంబై :
ఐఐఎం ముంబై 4 ఏళ్ల 'బీఎస్ ఇన్ డిజిటల్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్' కోర్సును ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ (పీసీఎం) చదివి కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు దీనికి అర్హులు. జేఈఈ మెయిన్ పేపర్-1 స్కోర్ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ (ఏఐఆర్) 15,000 నుంచి 20,000 మధ్య ఉన్న అభ్యర్థులకు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్లో అవకాశం లభించే వీలుంది. తుది మెరిట్ జాబితాలో జేఈఈ మెయిన్ స్కోరుకు 70 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 30 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు.
ఐఐఎం లక్నో:
ఐఐఎం లక్నో 'బీఎస్ ఇన్ ఏఐ అండ్ బిజినెస్ ఎనలిటిక్స్' కోర్సును అందిస్తోంది. ఐఐఎంలలో కేవలం జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ మార్కుల ఆధారంగా విద్యార్థులను చేర్చుకుంటున్న ఏకైక యూజీ కోర్సు ఇది. దరఖాస్తుదారుల వయస్సు 21 ఏళ్ల కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారికి ఏఐ కన్సల్టెంట్, డేటా ఇంజనీర్, బిజినెస్ ఎనలిస్ట్, టెక్నాలజీ ఆంత్రప్రెన్యూర్ వంటి ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఐఐఎం సంబల్పూర్:
ఐఐఎం సంబల్పూర్ 'బీఎస్ ఇన్ డేటా సైన్స్ అండ్ ఏఐ' కోర్సును అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇంటర్లో పీసీఎం గ్రూప్తో 60 శాతం మార్కులు సాధించిన వారు అర్హులు. జేఈఈ మెయిన్ పర్సంటైల్ ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేసి, ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. మూడేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటే బీఎస్సీ, నాలుగో ఏడాది పూర్తయితే బీఎస్ (ఆనర్స్) డిగ్రీ లభిస్తుంది.
ఐఐఎం బెంగళూరు :
ఐఐఎం బెంగళూరు సైన్స్, కామర్స్, ఆర్ట్స్ అన్ని స్ట్రీమ్ల విద్యార్థుల కోసం 'బీబీఏ ఇన్ డిజిటల్ బిజినెస్ అండ్ ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్' కోర్సును ప్రారంభించింది. జేఈఈ మెయిన్స్, సీయూఈటీ-యూజీ లేదా సంస్థ నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్ష మార్కుల ఆధారంగా అడ్మిషన్ ఇస్తారు. జేఈఈ మెయిన్స్లో 90 శాతానికి పైగా పర్సంటైల్ ఉన్న విద్యార్థులకు ఎంపిక ప్రక్రియలో ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.
ఐఐఎం కోజికోడ్ :
ఐఐఎం కోజికోడ్ 3 నుంచి 4 ఏళ్ల ‘బ్యాచిలర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్’ కోర్సును అందిస్తోంది. సాధారణంగా దీనికి ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుంది. అయితే జేఈఈ మెయిన్లో 80 శాతానికి పైగా పర్సంటైల్ సాధించిన విద్యార్థులకు ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చి నేరుగా ఇంటర్వ్యూ రౌండ్కు ఆహ్వానిస్తారు.
ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ (ఐపీఎం) కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్న ఇతర ఐఐఎంలు:
డిగ్రీతో పాటు పీజీ మేనేజ్మెంట్ను కలిపి ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ రూపంలోనూ కొన్ని ఐఐఎంలు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
ఐఐఎం ఇండోర్: ఐపీఎంఏటీ (IPMAT) పరీక్ష ద్వారా అడ్మిషన్లు చేపడుతుంది. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో మంచి స్కోరు సాధించిన వారికి ఇంటర్వ్యూలో అదనపు ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
ఐఐఎం రోహ్తక్: ఐపీఎఎఏటీ ద్వారా ఎంపిక చేస్తుంది. జేఈఈ మెయిన్స్లో 90 కంటే ఎక్కువ పర్సంటైల్ ఉన్న వారికి షార్ట్లిస్టింగ్లో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
ఐఐఎం జమ్మూ అండ్ ఐఐఎం బోధ్గయా: జిప్మ్యాట్ పరీక్ష ఆధారంగా ప్రవేశాలు కల్పిస్తాయి. జేఈఈ మెయిన్స్లో మ్యాథ్స్ విభాగంలో మంచి స్కోరు సాధించిన వారికి ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.
జేఈఈ స్కోర్లను ఆమోదిస్తున్న ఇతర ప్రముఖ సంస్థలు:
ఐఐఎంలే కాకుండా మరికొన్ని ప్రముఖ విద్యాసంస్థలు కూడా జేఈఈ మార్కులను తమ డిగ్రీ కోర్సుల కోసం పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నాయి.
ఐఐఐటీ హైదరాబాద్ : జేఈఈ మెయిన్ ఆధారంగా కొన్ని ప్రత్యేక బీటెక్ - ఎంఎస్ డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తుంది.
బిట్స్ పిలానీ : బిట్శాట్ ఆధారంగా అడ్మిషన్లు ఉన్నప్పటికీ, జేఈఈ అభ్యర్థులు దీనిని ప్రముఖ ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకుంటారు.
ఎన్ఎంఐఎంఎస్ : డేటా సైన్స్, బిజినెస్ ఎనలిటిక్స్ వంటి కొన్ని బీటెక్ కోర్సులకు జేఈఈ మెయిన్ స్కోరును ఆమోదిస్తుంది.
అభ్యర్థులు అర్హతలు, దరఖాస్తు గడువులు, ఫీజుల వివరాలు, స్కాలర్షిప్ల కోసం సంబంధిత ఐఐఎంలు, సంస్థల అధికారిక వెబ్సైట్లను సందర్శించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More