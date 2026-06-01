JEE Advanced 2026 Results: జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫలితాలు విడుదల.. టాపర్లు వీరే
JEE Advanced 2026 Results: దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 ఫలితాలను ఐఐటీ రూర్కీ విడుదల చేసింది. మొత్తం 56,880 మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించగా, ఐఐటీ ఢిల్లీ జోన్కు చెందిన శుభమ్ కుమార్ జాతీయ స్థాయిలో టాప్ ర్యాంక్ కైవసం చేసుకున్నారు.
దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (IIT)లలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జేఈఈ (అడ్వాన్స్డ్) 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. మే 17, 2026న జరిగిన ఈ పరీక్ష, దేశవ్యాప్తంగా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యానికి, మేధోశక్తికి అత్యున్నత పరీక్షగా నిలిచింది. ఐఐటీ రూర్కీ (IIT Roorkee) నేతృత్వంలో సాగిన ఈ ప్రవేశాల ప్రక్రియ, దేశ సాంకేతిక విద్యా రంగంలో నెలకొన్న తీవ్రమైన పోటీని, అకడమిక్ ప్రమాణాలను మరోసారి స్పష్టం చేసింది.
కీలక గణాంకాలు: మూడో వంతు మందికే అర్హత
2026 ఫలితాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐఐటీ ఆస్పిరెంట్ల ప్రతిభను, పరీక్ష వడపోత ప్రక్రియలోని కఠినత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు తమ కలల సాకారం కోసం ఈ పరీక్షకు సిద్ధమవ్వగా, తుది గణాంకాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
- మొత్తం రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు: 1,87,389
- పరీక్షకు హాజరైన వారు (పేపర్ 1 & 2): 1,79,694
- మొత్తం అర్హత సాధించిన వారు: 56,880
పరీక్షకు హాజరైన వారిలో కేవలం 31.65 శాతం మంది మాత్రమే అర్హత సాధించారు. ఐఐటీ అడ్వాన్స్డ్ ఎంపిక ప్రక్రియ ఎంత క్లిష్టంగా ఉంటుందో ఈ సంఖ్య స్పష్టం చేస్తోంది. జాతీయ స్థాయి పోటీ తీవ్రతను ప్రతిబింబిస్తూ, కేవలం మూడింట ఒక వంతు విద్యార్థులు మాత్రమే కనీస అర్హత ప్రమాణాలను దాటగలిగారు.
మెరిసిన జాతీయ టాపర్లు
విద్యా రంగంలో టాపర్లు సాధించే విజయాలు భవిష్యత్ తరాలకు దిక్సూచిగా నిలుస్తాయి. ఈ ఏడాది కూడా అసాధారణ ప్రతిభతో అభ్యర్థులు అత్యున్నత మార్కులు సాధించి, ఐఐటీ ప్రమాణాలను కొత్త శిఖరాలకు చేర్చారు. కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్ (CRL)లో టాప్ 10 సాధించిన అభ్యర్థుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
|ర్యాంక్
|అభ్యర్థి పేరు
|మార్కులు (360కి)
|ఐఐటీ జోన్
|1
|శుభమ్ కుమార్
|330
|IIT Delhi
|2
|కబీర్ ఛిల్లర్
|329
|IIT Delhi
|3
|జతిన్ చాహర్
|319
|IIT Delhi
|4
|మోహిత్ శేఖర్ శుక్లా
|319
|IIT Madras
|5
|క్రాంతి సందీప్
|318
|IIT Madras
|6
|బి జయకృష్ణ శ్రీనివాస్
|314
|IIT Bombay
|7
|అర్నవ్ గౌతమ్
|314
|IIT Delhi
|8
|కనిష్క్ జైన్
|313
|IIT Bombay
|9
|మెడిశెట్టి నాగ సహర్ష
|312
|IIT Madras
|10
|దార్శ్ సిక్కా
|311
|IIT Delhi
జాతీయ టాపర్ శుభమ్ కుమార్ (CRL 1) 360 మార్కులకు గాను 330 మార్కులు సాధించి, 91.66 శాతం సక్సెస్ రేటుతో రికార్డు సృష్టించారు. మహిళా టాపర్ ఆరోహి దేశ్పాండే (CRL 77) 280 మార్కులు సొంతం చేసుకున్నారు. అగ్రస్థానంలో నిలవడానికి అవసరమైన ఈ కనీస ప్రమాణాలు, ఐఐటీ ప్రవేశాల్లో మేధోపరమైన పరిపూర్ణత ఎంత అవసరమో నొక్కి చెబుతున్నాయి.
ఇంజనీరింగ్లో అమ్మాయిల జోరు
ఐఐటీ ప్రవేశాలలో లింగ వైవిధ్యం సాధించడం సామాజిక పురోగతికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. మహిళా విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ రంగంలో సగర్వంగా ముందడుగు వేస్తున్నట్లు ఈ ఏడాది గణాంకాలు నిరూపిస్తున్నాయి.
- రిజిస్టర్ అయిన మహిళా అభ్యర్థులు: 43,112
- పరీక్షకు హాజరైన వారు: 40,562
- అర్హత సాధించిన వారు: 10,107
మహిళా అభ్యర్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం 24.9 శాతంగా నమోదైంది. ఇది మొత్తం అభ్యర్థుల సగటు ఉత్తీర్ణత (31.65%) కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, గత దశాబ్ద కాలంతో పోలిస్తే మహిళల భాగస్వామ్యంలో స్థిరమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది.
జోన్ల వారీగా టాప్ మహిళా అభ్యర్థులు:
IIT Delhi: ఆరోహి దేశ్పాండే (CRL 77)
IIT Madras: కొరుకొండ శ్రావ్య (CRL 111)
IIT Bombay: సాన్వి పాటిదార్ (CRL 158)
IIT Bhubaneswar: రెడ్డి సాయి సాహితి (CRL 230)
IIT Roorkee: ఆషి (CRL 781)
IIT Kanpur: అనుష్క అగర్వాల్ (CRL 859)
IIT Guwahati: అగ్రిమ సింగ్ (CRL 1857)
జోన్ల వారీగా ప్రదర్శన.. మద్రాస్, ఢిల్లీ ఆధిపత్యం
దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల విద్యా వ్యవస్థల పనితీరును జోనల్ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఏడు ఐఐటీ జోన్ల మధ్య నెలకొన్న పోటీ వివరాలు ఈ క్రింది పట్టికలో చూడవచ్చు:
|జోన్
|టాప్ 10
|టాప్ 100
|టాప్ 500
|మొత్తం అర్హత సాధించిన వారు
|IIT Madras
|3
|35
|174
|14,294
|IIT Delhi
|5
|29
|114
|10,697
|IIT Bombay
|2
|23
|120
|12,389
|IIT Roorkee
|0
|9
|46
|5,637
|IIT Kanpur
|0
|3
|16
|5,552
|IIT Bhubaneswar
|0
|1
|23
|5,428
|IIT Guwahati
|0
|0
|7
|2,883
ఈ గణాంకాలు ఐఐటీ మద్రాస్, ఐఐటీ ఢిల్లీ జోన్ల స్పష్టమైన ఆధిపత్యాన్ని చాటుతున్నాయి. టాప్ 10 ర్యాంకుల్లో ఐదుగురు అభ్యర్థులు ఐఐటీ ఢిల్లీ జోన్ నుంచే విజయం సాధించడం విశేషం. ఐఐటీ గౌహతి జోన్ పనితీరు కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. టాప్ 100లో ఈ జోన్ నుండి ఒక్క అభ్యర్థి కూడా లేకపోవడం, టాప్ 500లో కేవలం ఏడుగురు మాత్రమే నిలవడం ప్రాంతాల వారీగా ఉన్న అంతరాన్ని సూచిస్తోంది.
కేటగిరీల వారీగా ప్రదర్శన, దివ్యాంగుల ప్రతిభ
సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు సమాన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఐఐటీ ప్రవేశాలు సాగాయి. వివిధ కేటగిరీల వారీగా అర్హత సాధించిన వారి వివరాలు:
- General (GEN): 15,530 + 353 PwD
- OBC-NCL: 12,030 + 355 PwD
- GEN-EWS: 6,251 + 126 PwD
- Scheduled Caste (SC): 15,817 + 39 PwD
- Scheduled Tribe (ST): 6,365 + 14 PwD
కేటగిరీ వైజ్ ర్యాంక్ 1 సాధించిన వారు:
- GEN-EWS: బి జయకృష్ణ శ్రీనివాస్ (IIT Bombay)
- OBC-NCL: జతిన్ చాహర్ (IIT Delhi)
- SC: కోవిడ్ బూబ్ (IIT Bombay)
- ST: జతిన్ కుమార్ (IIT Delhi)
- PwD (CRL): అర్ష్ జైన్ (IIT Kanpur)
- ST-PwD: ఆంచల్ పూరీ (IIT Kanpur)
మొత్తం 887 మంది దివ్యాంగ (PwD) అభ్యర్థులు అర్హత సాధించడం విశేషం. శారీరక సవాళ్లను అధిగమించి వారు సాధించిన ఈ అద్భుత విజయం విద్యా రంగంలో గొప్ప స్ఫూర్తిని నింపుతోంది. జాతీయత పరంగా 56,625 మంది భారతీయ విద్యార్థులతో పాటు 10 మంది విదేశీయులు కూడా ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించారు.
కట్-ఆఫ్ మార్కుల విశ్లేషణ
ఐఐటీ రూర్కీ నిర్ణయించిన కఠినమైన కట్-ఆఫ్ మార్కులు, విద్యార్థులు అన్ని సబ్జెక్టులలో సంపూర్ణ పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అభ్యర్థులు ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ (మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ), మొత్తం అగ్రిగేట్లో కనీస మార్కులను సాధించాల్సి ఉంటుంది.
అర్హతకు కావాల్సిన కనీస శాతాలు:
|కేటగిరీ
|ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీస శాతం
|కనీస అగ్రిగేట్ శాతం
|Common Rank List (CRL)
|7.30%
|25.56%
|OBC-NCL / GEN-EWS
|6.51%
|22.78%
|SC / ST / PwD
|3.65%
|12.78%
|Preparatory Course (PC)
|1.83%
|6.39%
అర్హతకు కావాల్సిన కనీస మార్కులు (360 మార్కులకు గాను):
|కేటగిరీ
|ప్రతి సబ్జెక్టులో మార్కులు (120కి)
|కనీస అగ్రిగేట్ మార్కులు
|Common Rank List (CRL)
|8
|92
|OBC-NCL / GEN-EWS
|7
|82
|SC / ST / PwD
|4
|46
|Preparatory Course (PC)
|2
|23
సీఆర్ఎల్ అభ్యర్థులకు నిర్దేశించిన 25.56 శాతం అగ్రిగేట్, ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ కనీసం 8 మార్కులు సాధించాలనే నిబంధన ఐఐటీ విద్యలోని ఉన్నత ప్రమాణాలను తెలియజేస్తోంది. ఐఐటీ రూర్కీ అధికారిక ప్రకటనకు అనుగుణంగా, 2026 ఫలితాల వెల్లడి ప్రక్రియలో అత్యున్నత స్థాయి పారదర్శకతను, పకడ్బందీ మూల్యాంకన విధానాన్ని అనుసరించినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: JEE (Advanced) 2026 పరీక్షను ఏ ఐఐటీ నిర్వహించింది?
జవాబు: జేఈఈ (అడ్వాన్స్డ్) 2026 పరీక్షను ఐఐటీ రూర్కీ (IIT Roorkee) విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
ప్రశ్న 2: ఈ ఏడాది జాతీయ స్థాయిలో మొదటి ర్యాంక్ సాధించింది ఎవరు? వారికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి?
జవాబు: ఐఐటీ ఢిల్లీ జోన్కు చెందిన శుభమ్ కుమార్ కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్ (CRL)లో జాతీయ స్థాయిలో మొదటి ర్యాంక్ సాధించారు. ఈయనకు 360 మార్కులకు గాను 330 మార్కులు (91.66%) వచ్చాయి.
ప్రశ్న 3: జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026లో మహిళా టాపర్ ఎవరు?
జవాబు: ఐఐటీ ఢిల్లీ జోన్కు చెందిన ఆరోహి దేశ్పాండే 280 మార్కులతో, సీఆర్ఎల్ 77వ ర్యాంక్ సాధించి మహిళా టాపర్గా నిలిచారు.
ప్రశ్న 4: జనరల్ కేటగిరీ (CRL) అభ్యర్థులు అర్హత సాధించడానికి కావలసిన కనీస కట్-ఆఫ్ మార్కులు ఎంత?
జవాబు: జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు అర్హత సాధించాలంటే ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 8 మార్కులు (120 మార్కులకు గాను), అలాగే మొత్తం అగ్రిగేట్ 92 మార్కులు (360 మార్కులకు గాను) సాధించాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More