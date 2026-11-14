JEE Advanced 2027 : జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 డేట్ ఖరారు- అర్హత వివరాలు..
దేశంలోని ప్రతిష్ఠాత్మక ఐఐటీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 పరీక్ష తేదీని ఐఐటీ దిల్లీ తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. 2027 మే 23న ఈ పరీక్ష జరగనుండగా, తొలిసారిగా ఆన్-స్క్రీన్ కాలిక్యులేటర్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నారు. అర్హత నిబంధనలు, పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి..
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 23 ప్రతిష్ఠాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విద్యాసంస్థల్లో ఇంజినీరింగ్ సీటు సాధించాలని కలలు కంటున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ (జేఈఈ) అడ్వాన్స్డ్ 2027 పరీక్ష తేదీని నిర్వాహక సంస్థ ఐఐటీ దిల్లీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం 2027 మే 23వ తేదీ (ఆదివారం) ఈ జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్ష జరగనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్సైట్ jeeadv.ac.in పోర్టల్ను కూడా ఐఐటీ దిల్లీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.\
దేశంలో ఐఐటీ సీట్లు సాధించడంలో తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉంటారు. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, తిరుపతి, నెల్లూరు వంటి నగరాల్లో లక్షలాది మంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు ఏళ్ల తరబడి కఠోర సాధన చేస్తుంటారు. పరీక్ష తేదీని నెలల ముందే ప్రకటించడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు తమ ఇంటర్ బోర్డు పరీక్షలు, జేఈఈ మెయిన్స్ సెషన్లతో పాటు అడ్వాన్స్డ్ ప్రిపరేషన్ను పక్కా ప్రణాళికతో సమన్వయం చేసుకునే వీలు కలిగింది. అయితే జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 రిజిస్ట్రేషన్ తేదీలను ఐఐటీ దిల్లీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. త్వరలోనే దరఖాస్తు ప్రక్రియ షెడ్యూల్ను ప్రకటిస్తారు.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027- పరీక్ష హాల్లో ఆన్-స్క్రీన్ కాలిక్యులేటర్..
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 రాసే అభ్యర్థులకు ఐఐటీ దిల్లీ ఒక పెద్ద ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్ష రాసే సమయంలో అభ్యర్థులు కంప్యూటర్ తెరపైనే 10 నుంచి 12 అంకెల డిస్ప్లే కలిగిన బేసిక్, నాన్-సైంటిఫిక్ ఆన్-స్క్రీన్ కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతి ఇస్తున్నట్లు ధ్రువీకరించింది. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ విభాగాల్లో సంక్లిష్టమైన గణనలు చేసేటప్పుడు విద్యార్థులకు విలువైన సమయం ఆదా అయ్యేందుకు ఈ మార్పు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. జేఈఈ మెయిన్స్ సెషన్ 1, సెషన్ 2 పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు మాత్రమే అడ్వాన్స్డ్ రాయడానికి అర్హులు.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027- కీలక అర్హత నిబంధనలు..
భారతీయ పౌరులతో పాటు ఓసీఐ, పీఐఓ అభ్యర్థులు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 పరీక్ష రాయాలంటే ఐఐటీ దిల్లీ నిర్దేశించిన ఐదు ప్రధాన అర్హత ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి. అవి ఏంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం:
1. జేఈఈ మెయిన్స్ 2027 ప్రతిభ: జేఈఈ మెయిన్స్ 2027 బీఈ/బీటెక్ పేపర్లో అన్ని కేటగిరీల్లో కలిపి అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన టాప్ 2,50,000 మంది అభ్యర్థుల్లో స్థానం సంపాదించాలి. కేటగిరీల వారీగా చూస్తే జనరల్-ఈడబ్ల్యూఎస్ 10 శాతం, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్ 27 శాతం, ఎస్సీ 15 శాతం, ఎస్టీ 7.5 శాతం చొప్పున అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. మిగిలిన 40.5 శాతం సీట్లు అందరికీ ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉంటాయి. ఈ ఐదు కేటగిరీలలో ప్రతి దాంట్లో దివ్యాంగ (పీడబ్ల్యూడీ) అభ్యర్థులకు 5 శాతం సమాంతర రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుంది.
2. వయోపరిమితి : సాధారణ కేటగిరీ అభ్యర్థులు 2002 అక్టోబర్ 1 లేదా ఆ తర్వాత జన్మించి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్ల వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది; అంటే వీరు 1997 అక్టోబర్ 1 లేదా ఆ తర్వాత జన్మించిన వారై ఉండాలి.
3. పరీక్ష రాసే అవకాశాలు : ఏ అభ్యర్థి అయినా వరుసగా రెండేళ్లలో గరిష్ఠంగా రెండు సార్లు మాత్రమే జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
4. ఇంటర్మీడియట్ (12వ తరగతి) ఉత్తీర్ణత : అభ్యర్థులు 2026 లేదా 2027 సంవత్సరంలో తొలిసారిగా ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, కెమిస్ట్రీ తప్పనిసరి సబ్జెక్టులుగా 12వ తరగతి (లేదా తత్సమాన) పరీక్షకు హాజరై ఉండాలి. 2025 లేదా అంతకంటే ముందు తొలిసారి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 రాయడానికి అనర్హులు.
5. గతంలో ఐఐటీ అడ్మిషన్ పొందిన వారు : గతంలో ఏదైనా ఐఐటీ లేదా ఐఐఎస్సీలో చేరిన తర్వాత అడ్మిషన్ రద్దయిన అభ్యర్థులు మళ్లీ 2027 పరీక్ష రాయడానికి అర్హులు కారు. అయితే 2026లో తొలిసారిగా ఏదైనా ఐఐటీ లేదా ఐఐఎస్సీలో ప్రిపరేటరీ ప్రోగ్రామ్లో ప్రవేశం పొందిన విద్యార్థులు మాత్రం జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 పరీక్షకు హాజరుకావచ్చు.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2027 అప్లికేషన్ స్వీకరణ తేదీలు, పరీక్ష విధానం, ఇతర మార్గదర్శకాల కోసం అభ్యర్థులు క్రమం తప్పకుండా jeeadv.ac.in వెబ్సైట్ను గమనిస్తూ ఉండాలని ఐఐటీ దిల్లీ సూచించింది.
సరైన ప్రణాళికతో ఇప్పటి నుంచే సన్నద్ధమైతే ప్రతిష్ఠాత్మక ఐఐటీలలో సీటు సాధించడం సులభమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More