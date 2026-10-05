GATE 2027 : గేట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్! రిజిస్ట్రేషన్కి ఇంకొన్ని గంటలే ఛాన్స్..
ఐఐటీ మద్రాస్ నిర్వహిస్తున్న 'గేట్ 2027' దరఖాస్తు గడువు అక్టోబర్ 5తో ముగియనుంది. కాగా ఆలస్య రుసుముతో అక్టోబర్ 12 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గేట్ 2027 పరీక్ష తేదీలు, ఫీజుల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీలు, నిట్లలో ఎంటెక్ సీటు సాధించడంతో పాటు బీహెచ్ఈఎల్, ఎన్టీపీసీ, ఐఓసీఎల్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో (పీఎస్యూలు) ఉద్యోగం పొందడానికి అత్యంత కీలకమైన 'గేట్ 2027' దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. సాధారణ రుసుముతో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సమర్పించడానికి నేడు (అక్టోబర్ 5, 2026) చివరి రోజు. ఇంకా అప్లై చేసుకోని అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలని నిర్వాహక సంస్థ ఐఐటీ మద్రాస్ సూచించింది.
గేట్ 2027- ఆలస్య రుసుముతో అక్టోబర్ 12 వరకు అవకాశం
షెడ్యూల్ ప్రకారం గేట్ 2027 దరఖాస్తు గడువు నేటితో ముగుస్తున్నప్పటికీ, ఆలస్య రుసుముతో అక్టోబర్ 12, 2026 వరకు రిజిస్టర్ చేసుకునే వెసులుబాటును ఐఐటీ మద్రాస్ కల్పించింది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, 2027 జనవరి 4న అభ్యర్థుల పరీక్ష కేంద్రాల కేటాయింపు వివరాలను వెల్లడిస్తారు.
గేట్ 2027- ఫిబ్రవరిలో పరీక్షలు..
మొత్తం 30 సబ్జెక్టుల్లో గేట్ 2027 పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. 2027 ఫిబ్రవరి 6, 7, 13, 14, 20, 21 తేదీల్లో ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం రెండు విడతల్లో కంప్యూటర్ ఆధారిత పద్ధతిలో (సీబీటీ) నిర్వహించే ఈ పరీక్షకు ఒక్కో అభ్యర్థి ఒకటి లేదా గరిష్ఠంగా రెండు టెస్ట్ పేపర్లకు హాజరయ్యే వెసులుబాటు ఉంది.
ఐఐటీ మద్రాస్ గేట్ 2027- అర్హతల వివరాలు ఇవే..
ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ, ఆర్కిటెక్చర్, సైన్స్, కామర్స్, ఆర్ట్స్ లేదా హ్యుమానిటీస్ కోర్సుల్లో ప్రస్తుతం మూడో సంవత్సరం లేదా ఆపైన చదువుతున్న విద్యార్థులు గేట్ పరీక్షకు అర్హులు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం గుర్తింపు పొందిన డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. విదేశాల్లో చదువుకున్న అభ్యర్థులు కనీసం మూడేళ్ల వ్యవధి కలిగిన బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉంటే లేదా చివరి సంవత్సరాల్లో ఉంటే గేట్ 2027కి దరఖాస్తు చేయడానికి అర్హత సాధిస్తారు.
గేట్ 2027- ఫీజు వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం..
గేట్ పరీక్ష కోసం సాధారణ వ్యవధిలో మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు రుసుము రూ. 1000 కాగా, ఆలస్య రుసుముతో రూ. 1500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇతర అభ్యర్థులందరికీ సాధారణ రుసుము రూ. 2000, లేట్ ఫీజుతో రూ. 2500గా నిర్ణయించారు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ:
- అధికారిక వెబ్సైట్ gate2027.iitm.ac.in ను సందర్శించండి.
2. హోమ్పేజీలో ఉన్న 'GATE 2027 Registration' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
3. అవసరమైన వివరాలు నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోండి.
4. లాగిన్ అయి దరఖాస్తు వివరాలు పూరించి, ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించండి.
5. సమర్పించిన అప్లికేషన్ కాపీని ప్రింట్ తీసుకుని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం భద్రపరుచుకోండి.
గేట్ 2027 రిజిస్ట్రేషన్ డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More