IIT Hyderabad PhD Admission : ఐఐటీ హైదరాబాద్లో పీహెచ్డీ అడ్మిషన్లు- పూర్తి వివరాలు ఇలా..
తెలంగాణలోని ప్రతిష్ఠాత్మక ఐఐటీ హైదరాబాద్ జనవరి 2027 సెషన్కు సంబంధించి పీహెచ్డీ ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంజినీరింగ్, సైన్స్ విభాగాల్లో పరిశోధనలు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు నవంబర్ 10 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పరిశోధనా రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) హైదరాబాద్ సువర్ణావకాశం కల్పించింది! 2027 జనవరి సెషన్కు సంబంధించిన పీహెచ్డీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమైన ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ నవంబర్ 10, 2026 వరకు కొనసాగనుంది.
తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా కంది వద్ద ఉన్న ఐఐటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్.. అత్యాధునిక పరిశోధనా కేంద్రాలు, అంతర్జాతీయ స్థాయి ల్యాబ్లకు నిలయంగా మారింది. తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిశోధకులకు ఈ సంస్థలో పీహెచ్డీ పూర్తి చేయడం ద్వారా విద్యా, పారిశ్రామిక రంగాల్లో అత్యుత్తమ కెరీర్ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
పీహెచ్డీ ప్రవేశాల్లో మూడు విభాగాలు..
ఐఐటీ హైదరాబాద్ 2027 పీహెచ్డీ అడ్మిషన్ అభ్యర్థుల అర్హతలు, సీజీపీఏ, పని అనుభవాన్ని బట్టి ఐఐటీ హైదరాబాద్ మూడు ప్రధాన విభాగాల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తోంది:
రెగ్యులర్ ప్రవేశాలు: సంస్థ నిర్దేశించిన ప్రామాణిక విద్యార్హతలు ఉన్న సాధారణ అభ్యర్థుల కోసం ఈ కేటగిరీ అందుబాటులో ఉంది.
స్పెషల్ డైరెక్ట్ ప్రవేశాలు: డిగ్రీ లేదా పీజీలో అత్యుత్తమ సీజీపీఏ సాధించి, అసాధారణ ప్రజ్ఞ కనబరిచే అభ్యర్థులకు ఈ విభాగంలో నేరుగా సీటు లభిస్తుంది.
ఎక్స్టర్నల్ ప్రవేశాలు: ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థలు, పారిశ్రామిక రంగాలు లేదా కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తూ పీహెచ్డీ పూర్తి చేయాలనుకునే వారి కోసం ఈ సౌకర్యం కల్పించారు.
అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు, విభాగాలు..
ప్రస్తుత ఆధునిక సాంకేతిక రంగానికి అనుగుణంగా విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న పలు విభాగాల్లో పరిశోధనలకు ఈ ఐఐటీ హైదరాబాద్ 2027 పీహెచ్డీ అడ్మిషన్ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్, బయోటెక్నాలజీ, కెమికల్, సివిల్, కంప్యూటేషనల్ ఇంజినీరింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్ విభాగాల్లో పీహెచ్డీ సీట్లు ఉన్నాయి.
వీటితో పాటు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్, మెటీరియల్స్ సైన్స్ అండ్ మెటలర్జికల్, మెకానికల్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్ రంగాలు మాత్రమే కాకుండా కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీస్ విభాగాల్లోనూ రీసెర్చ్ చేసే వెసులుబాటు ఉంది.
విద్యా అర్హతలు, నిబంధనలు..
ఐఐటీ హైదరాబాద్ 2027 పీహెచ్డీ అడ్మిషన్లో రెగ్యులర్ కేటగిరీ కింద దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఎంఈ, ఎంటెక్, ఎంఎస్, లేదా తత్సమాన ఇంజినీరింగ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీలో ప్రథమ శ్రేణి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఎంఫార్మా, ఎండీ/ఎమ్మెస్ వంటి మెడికల్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎమ్మెస్సీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా పీహెచ్డీకి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులే. అయితే వీరు డిగ్రీలో ఫస్ట్ క్లాస్తో పాటు GATE, CSIR, UGC, DST-Inspire, ICMR, NBHM లేదా DBT వంటి జాతీయ స్థాయి అర్హత పరీక్షల్లో చెల్లుబాటు అయ్యే స్కోర్ కలిగి ఉండాలి. ఎమ్మెస్సీ పూర్తి చేసిన వారికి ఎలాంటి ముందస్తు పని అనుభవం అవసరం లేదు.
హాస్టల్ సౌకర్యం, దరఖాస్తు ప్రక్రియ..
కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి ఫెలోషిప్ లేదా ఆర్థిక సహాయం పొందే పరిశోధకులకు మాత్రమే క్యాంపస్లో హాస్టల్ వసతి కేటాయిస్తామని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు నవంబర్ 10, 2026 లోపు ఐఐటీ హైదరాబాద్ అధికారిక పోర్టల్ iith.ac.in/phdadmissions/ సందర్శించి ఆన్లైన్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఐఐటీ హైదరాబాద్ 2027 పీహెచ్డీ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More