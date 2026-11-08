IMD alert today : దీపావళి వేళ దక్షిణాదిన కుండపోత వర్షాలు.. ఉత్తరాదిన దట్టమైన హిమపాతం- ఐఎండీ అలర్ట్!
భారత ఉపఖండంలో వాతావరణం వేగంగా మారుతోంది. ప్రతికూల వాతావరణ ప్రభావంతో దక్షిణ భారతదేశంలో భారీ వర్షాలు, ఉత్తరాదిన హిమాలయ ప్రాంతాల్లో మంచు తుపాన్ తప్పదని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది. దిల్లీని దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
దేశవ్యాప్త పరిస్థితులపై తాజా వాతావరణ సూచనలు జారీ చేసింది భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ). అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, రానున్న వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ ప్రభావంతో వాతావరణం అనూహ్యంగా మారుతోంది. ఓ వైపు దక్షిణ రాష్ట్రాలను కుండపోత వర్షాలు వణికిస్తుండగా, మరోవైపు ఉత్తరాదిన హిమాలయ ప్రాంతాల్లో మంచు దట్టంగా కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు.
దక్షిణాదిపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఎఫెక్ట్.. కుండపోత వర్షాలు
ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, దక్షిణ కేరళ తీరానికి ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణ ద్వీపకల్పంలో తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్ ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 10 వరకు అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు హెచ్చరించారు.
కేరళ, మాహే ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 8న కుండపోత వానలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తాజా బులెటిన్లో స్పష్టం చేశారు. ఈ తీరప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అంచనా వేశారు. ఈశాన్య రుతుపవనాల చురుకుదనానికి ఈ సముద్ర ఆవర్తనం తోడవడంతో వానల తీవ్రత పెరిగింది.
దేశవ్యాప్తంగా నేడు దీపావళి పండుగ ఘనంగా జరుపుకునేందుకు ప్రజలు సిద్ధపడుతున్న సమయంలో ఈ ఐఎండీ వర్ష సూచన కాస్త కలవరపెడుతోంది
జమ్ముకశ్మీర్లో హిమపాతం.. వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ రాక
దక్షిణాది రాష్ట్రాలు వర్షాలతో తడిసిముద్దవుతుంటే, వాయువ్య భారతదేశం తీవ్రమైన చలి గుప్పిట్లోకి వెళుతోంది. నవంబర్ 10 నుంచి కొత్తగా ఏర్పడనున్న వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్.. వాయువ్య హిమాలయ ప్రాంతాలపై ప్రభావం చూపనుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. మధ్యధరా సముద్రం మీదుగా వచ్చే ఈ పశ్చిమ విక్షోభాలు భారత ఉపఖండంలో చలికాలపు వర్షాలను తీసుకువస్తాయి.
"నవంబర్ 12న కశ్మీర్ లోయలో భారీ వర్షాలు లేదా దట్టమైన హిమపాతం కురిసే అవకాశం ఉంది," అని అధికారులు తమ అధికారిక నివేదికలో పేర్కొన్నారు. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్, గిల్గిట్, బాల్టిస్తాన్, ముజఫరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, పిడుగులతో పాటు గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో భీకరమైన గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
చలి గుప్పిట్లో దేశ రాజధాని!
దిల్లీ ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో వాతావరణం వేగంగా చల్లబడుతోంది. పగటిపూట వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుండగా, ఉదయం పూట దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేస్తోంది. నవంబర్ 8న దిల్లీలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, ఉదయం పూట చాలా చోట్ల మోస్తరు నుంచి దట్టమైన పొగమంచు కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పగటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 28°C నుంచి 30°C మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 14°C నుంచి 16°C మధ్య నమోదు కానున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
విపత్తు నిర్వహణ సంస్థల హెచ్చరికలు.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఈ తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల కొండచరియలు విరిగిపడటం, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావడం లాంటి విపత్తులు పొంచి ఉన్నాయని నిపుణులు అప్రమత్తం చేశారు. ప్రధానంగా మట్టి ఇళ్లు, బలహీనమైన కట్టడాలకు నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. బలమైన గాలుల వల్ల చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపడటమే కాకుండా, ఉద్యానవన పంటలకు, చేతికొచ్చిన పంటలకు నష్టం జరుగుతుందని వ్యవసాయ అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"వాతావరణ పరిస్థితులు క్షీణించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి," అని ఐఎండీ ప్రజలకు కచ్చితమైన సూచనలు జారీ చేసింది. పిడుగులు పడే సమయంలో చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందకూడదని, ఇళ్లలోని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ప్లగ్లను వెంటనే తొలగించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More