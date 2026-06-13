ఎల్నినో ప్రభావం మొదలైంది.. వర్షాలు తగ్గుతాయి: ఐఎండీ హెచ్చరిక
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీని ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్లో వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరిస్తున్న తరుణంలో వాతావరణ శాఖ చేదువార్త చెప్పింది. ఈక్వటోరియల్ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 'ఎల్నినో' (El Niño) ప్రభావం మొదలైందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అధికారికంగా ధృవీకరించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని, దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు
తాజాగా విడుదల చేసిన ఎల్నినో సదరన్ ఆసిలేషన్ (ENSO), ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ (IOD) బులెటిన్ ప్రకారం.. కేంద్ర పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు ఎల్నినో పరిమితిని దాటేశాయి. సముద్రపు నీరు వేడెక్కడానికి అనుగుణంగా వాతావరణంలోనూ మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సముద్రం, వాతావరణం కలిసికట్టుగా ఎల్నినో లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు వెల్లడించారు. జపాన్ వాతావరణ సంస్థ కూడా రెండు రోజుల క్రితమే పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్నినో ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు ఈ పరిమితికి దగ్గరగా ఉందని చెబుతూ వచ్చిన ఐఎండీ, ఇప్పుడు అధికారిక ముద్ర వేసింది.
సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం
ఎల్నినో ముప్పును ముందే ఊహించిన ఐఎండీ, మే 29న తన ముందస్తు అంచనాలను సవరించింది. ఈ ఏడాది రుతుపవనాల కాలంలో దీర్ఘకాలిక సగటు (LPA)లో కేవలం 90 శాతం మాత్రమే వర్షపాతం నమోదవుతుందని అంచనా వేసింది. ఏప్రిల్లో ఈ అంచనా 92 శాతంగా ఉండేది. సీజన్ రెండో సగభాగంలో (ఆగస్టు, సెప్టెంబర్) ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని, వర్షాలు బాగా తగ్గుతాయని స్పష్టం చేసింది. 1971-2020 మధ్య డేటా ఆధారంగా దేశ సగటు వర్షపాతం (LPA) 87 సెంటీమీటర్లుగా ఉంది. ఈసారి వర్షాలు లోపించే అవకాశం 60 శాతం వరకు ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఒకవైపు రుతుపవనాలు.. మరోవైపు ఎండలు
ప్రస్తుతం నైరుతి రుతుపవనాలు పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్లోని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు, ఒడిశా, జార్ఖండ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. పశ్చిమ అక్షాంశాల అలజడి (Western Disturbance) కారణంగా వాయవ్య భారతదేశంలో జూన్ 13 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో తెలంగాణ, రాజస్థాన్, మరాఠ్వాడాల్లో జూన్ 13 వరకు తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాల్పులు వీచే ప్రమాదం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. విదర్భలో జూన్ 16 వరకు వడగాల్పుల తీవ్రత కొనసాగనుంది.
గత ఏడాది లానినా.. ఇప్పుడు ఎల్నినో
గత ఏడాది ఆగస్టు 2025 నుంచి ఫిబ్రవరి 2026 వరకు పసిఫిక్లో 'లానినా' (La Niña) ప్రభావం కొనసాగింది. ఆ తర్వాత మార్చి నుంచి మే వరకు సాధారణ (Neutral) పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయితే జూన్ నాటికి సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 0.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిమితిని దాటి ఎల్నినో వైపు మళ్లింది. 'మాన్సూన్ మిషన్ కపుల్డ్ ఫోర్కాస్ట్ సిస్టమ్' (MMCFS) అంచనాల ప్రకారం, జూలై-సెప్టెంబర్ నాటికి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఈ వేడి మరింత పెరిగి తీవ్ర రూపం దాల్చనుంది.
ఐఓడీ (IOD) కూడా కలిసి రావడం లేదు
భారతదేశంలో ఎల్నినో అంటే బలహీనమైన రుతుపవనాలు, తీవ్రమైన ఎండలకు సంకేతం. హిందూ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే 'ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్' (IOD) సానుకూలంగా (Positive) ఉంటే, అది ఎల్నినో ప్రభావాన్ని కొంతవరకు అడ్డుకుని ఉపఖండానికి తేమను అందిస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం హిందూ మహాసముద్రంలో సాధారణ (Neutral) పరిస్థితులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఐఓడీ తటస్థంగా ఉండటం వల్ల ఎల్నినో అడ్డంకులు లేకుండా మరింత బలంగా మారుతుందని, ఫలితంగా రుతుపవనాల పురోగతి నెమ్మదించి వర్షాలు తగ్గుతాయని ఐఎండీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఐఓడీ సానుకూలంగా ఉంటే కొంత ఉపశమనం లభించేదని, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎల్నినో పూర్తి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More