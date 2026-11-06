IMD rain alert : ఐఎండీ అలర్ట్.. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు!
మురసు తీవ్ర తుపాను బలహీనపడి వాయుగుండంగా మారినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలతో పాటు తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో వారం రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. సమగ్ర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
తెలుగు రాష్ట్రాలను వణికించిన 'మురసు' తీవ్ర తుపాను ప్రభావం క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతోంది. తూర్పు తెలంగాణ, దానికి ఆనుకుని ఉన్న కోస్తాంధ్ర సమీపంలో గురువారం నాటికి ఈ తుపాను తీవ్ర అల్పపీడనంగా రూపాంతరం చెందింది. అయితే తుపాను గండం ముగిసిందని ఊపిరి పీల్చుకునే లోపే భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) మరో కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణలతో పాటు తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని స్పష్టం చేసింది.
గత రెండు రోజులుగా కురిసిన కుండపోత వర్షాలకు ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహించాయి. విజయవాడ, నందిగామ, ఖమ్మం పరిసర ప్రాంతాల్లో చేతికి వచ్చిన పంట నీట మునిగి రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ వారం రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించడంతో కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణ తీరప్రాంత ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర దిగులు చెందుతున్నారు.
"వరి కోతలు, పత్తి సాగులో ఉన్న రైతులు ఈ వర్షాల సూచనను దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి," అని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.
తుపాను అవశేషాల కదలికలు..
ఐఎండీ తాజా నివేదిక ప్రకారం మురసు గంటకు 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర దిశగా పయనిస్తోంది.
కేంద్రం ఉన్న ప్రాంతం: నందిగామకు వాయువ్యంగా 30 కిమీ, ఖమ్మంకు దక్షణంగా 30 కిమీ, విజయవాడకు వాయువ్యంగా 80 కిమీ, నల్గొండకు తూర్పుగా 90 కిమీ, భద్రాచలానికి నైరుతిగా 110 కిమీ దూరంలో ఈ వ్యవస్థ కేంద్రీకృతమైంది.
రాడార్ల పర్యవేక్షణ: మచిలీపట్నం, విశాఖపట్నం కేంద్రాల్లోని డోప్లర్ వాతావరణ రాడార్లు ఈ అల్పపీడన కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. రాబోయే 24 గంటల్లో ఇది మరింత బలహీనపడనుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ హెచ్చరికలు..
కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 5 నుంచి 9వ తేదీ వరకు బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశముంది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో, కొన్నిసార్లు గరిష్టంగా 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని నిపుణులు వెల్లడించారు.
తెలంగాణలో నవంబర్ 7వ తేదీ వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని తెలిపారు. ఈ వారంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల సమగ్ర వర్ష సూచన..
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి: నవంబర్ 7, 8 తేదీల్లో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయి. నవంబర్ 6 ఇంకా 9-11 తేదీల మధ్య అక్కడక్కడ భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశముంది. చెన్నై ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం కాంచీపురం, తిరువణ్ణామలై, తిరుపత్తూరు, వేలూరు, కృష్ణగిరి, ధర్మపురి, ఈరోడ్, సేలం, నామక్కల్, నీలగిరి జిల్లాలకు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
కేరళ, కర్ణాటక: కేరళ, మాహే ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 8వ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. కర్ణాటక తీరప్రాంతం, దక్షిణ ఇంటీరియర్ కర్ణాటకలో నవంబర్ 7 వరకు ఉరుములతో కూడిన వర్ష సూచన ఉంది.
తూర్పు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు: ఒడిశా, బెంగాల్, ఝార్ఖండ్, అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో నవంబర్ 8 నుంచి 11 వరకు వర్షాల తీవ్రత పెరుగుతుంది. జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి ఉత్తరాది ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 10, 11 తేదీల్లో మంచుతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చు.
వరి కోతలు, మిర్చి, పత్తి సాగు చేస్తున్న మన తెలుగు రైతులు ఈ వర్షాల సూచనను దృష్టిలో ఉంచుకుని ధాన్యాన్ని భద్రపరుచుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More