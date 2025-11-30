Edit Profile
    మీ Incognito మోడ్​లో కార్యకలాపాలను ఎవరెవరు చూడగలరో తెలుసా? ఇలా డిలాట్​ చేయండి..

    మీ బ్రౌజింగ్​ని ప్రైవేట్​గా ఉంచాలని అనుకుంటున్నారా? దీనికి ఇంకాగ్నిటో మోడ్​ సహాయపడుతుంది. కానీ ఇది కూడా ప్రతిదీ పూర్తిగా తొలగించదు! ఈ నేపథ్యంలో హిస్టరీని ఎలా డిలీట్​ చేయాలి? సెక్యూర్​గా ఎలా ఉండాలి? అన్నది ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 30, 2025 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    చాలా మంది ప్రజలు తమ ఆన్‌లైన్ కార్యకలాపాలను గోప్యంగా ఉంచడానికి ఇంకాగ్నిటో మోడ్‌ (Incognito Mode)పై ఆధారపడుతుంటారు. సాధారణంగా, ఈ ఫీచర్‌ను పబ్లిక్ కంప్యూటర్లలో, ఇతరులతో షేర్ చేసుకునే డివైజ్‌లలో లేదా ఆటోమేటిక్‌గా హిస్టరీ స్టోర్ అవ్వకుండా నిరోధించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ విండోను మూసివేస్తే ఏ ఆధారమూ ఇక కనిపించదని భావిస్తుంటారు.

    ఇంకాగ్నిటో మోడ్​లో హిస్టరీ సేవ్​ అవ్వదు అనుకుంటే పొరబడినట్టే.. (Pexels)
    ఇంకాగ్నిటో మోడ్​లో హిస్టరీ సేవ్​ అవ్వదు అనుకుంటే పొరబడినట్టే.. (Pexels)

    అయితే, ఇంకాగ్నిటో మోడ్ మీ బ్రౌజింగ్‌ను లోకల్​గా రికార్డ్ చేయకుండా ఆపుతున్నప్పటికీ, ఇది పూర్తి అజ్ఞాతాన్ని మాత్రం హామీ ఇవ్వదు. గోప్యతను కాపాడుకోవాలంటే, ఈ మోడ్ దేనిని డిలీట్ చేస్తుంది? దేనిని డిలీట్ చేయదు? అనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    ఇంకాగ్నిటో మోడ్ నిజంగా దేనిని డిలీట్ చేస్తుంది?

    మీరు ఒక ఇంకాగ్నిటో విండోను తెరిచినప్పుడు, మీ బ్రౌజర్ మీ ప్రధాన ప్రొఫైల్ నుంచి వేరుగా ఒక తాత్కాలిక సెషన్‌ను సృష్టిస్తుంది.

    మీరు సందర్శించే వెబ్‌సైట్‌లు సాధారణ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీలో కనిపించవు.

    ఆ సెషన్ సమయంలో ఉత్పత్తి అయిన కుకీలు లేదా సైట్ డేటా అన్ని ఇంకాగ్నిటో ట్యాబ్‌లను మూసివేసిన వెంటనే స్వయంచాలకంగా తొలగించబడతాయి.

    మీరు ప్రత్యేకంగా సేవ్ చేయాలని ఎంచుకోకపోతే, ఫారమ్ ఎంట్రీలు, సెర్చ్ బార్ కార్యకలాపాలు, లాగిన్ సమాచారం కూడా తొలగించడం జరుగుతుంది.

    మీరు అన్ని ఇంకాగ్నిటో విండోలను మూసివేస్తే, ఆ సెషన్ ముగిసి, బ్రౌజర్ ఈ తాత్కాలిక డేటాను తొలగిస్తుంది.

    ఇంకాగ్నిటో మోడ్ దేనిని దాచదు?

    ఇంకాగ్నిటో మోడ్ మీ కార్యకలాపాలను వెబ్‌సైట్‌లు, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్‌లు (ఐసీపీ), పాఠశాలలు లేదా కార్యాలయ నెట్‌వర్క్‌ల నుంచి దాచలేదు.

    మీ ఐపీ అడ్రస్ కనిపించేలాగే ఉంటుంది.

    మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసిన ఫైల్స్ మీ పరికరంలోనే మిగిలిపోతాయి.

    సెషన్ సమయంలో మీరు యాడ్ చేసిన బుక్‌మార్క్‌లు కూడా శాశ్వతంగా సేవ్ అవుతాయి.

    దీని అర్థం ఏంటంటే.. ఇంకాగ్నిటో హిస్టరీని డిలీట్ చేయడంలో ప్రధానంగా అన్ని సెషన్ విండోలను మూసివేయడం, అవసరమైతే డౌన్‌లోడ్‌లు లేదా బుక్‌మార్క్‌లను మాన్యువల్‌గా తొలగించడం జరుగుతుంది.

    ఇంకాగ్నిటో డేటాను క్లియర్ చేసే విధానం..

    మీరు గోప్యతను పూర్తిగా నిర్ధారించుకోవాలంటే ఈ స్టెప్స్​ని అనుసరించాలి:

    అన్ని ఇంకాగ్నిటో విండోలను మూసివేయండి – దీనితో సెషన్ ముగుస్తుంది.

    మీ పరికరం నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసిన ఫైల్‌లను తొలగించండి.

    బుక్‌మార్క్‌ల మేనేజర్ ద్వారా సెషన్ సమయంలో సేవ్ చేసిన బుక్‌మార్క్‌లను డిలీట్ చేయండి.

    మిగిలిన ఆనవాళ్లను తొలగించడానికి మీ బ్రౌజర్ కాష్, డీఎన్‌ఎస్ రికార్డులను క్లియర్ చేయండి. విండోస్‌లో, నిల్వ చేసిన డొమైన్ శోధనలను చెరిపివేయడానికి మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లో ipconfig /flushdns ఆదేశాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.

    పూర్తి గోప్యతకు ఇంకాగ్నిటో సరిపోతుందా?

    ఇంకాగ్నిటో అనేది మీరు పంచుకునే కంప్యూటర్‌లో వ్యక్తిగత ఈమెయిల్‌ను తనిఖీ చేయడం లేదా సేవ్ చేసిన సూచనలు లేకుండా బ్రౌజ్ చేయడం వంటి స్థానిక గోప్యతకు ఉత్తమంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది నెట్‌వర్క్ పర్యవేక్షణ లేదా బాహ్య ట్రాకింగ్ నుంచి రక్షణ ఇవ్వదు.

    జర్నలిస్టులు లేదా భద్రత గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వ్యక్తులు వంటి అధిక గోప్యత అవసరమైన వినియోగదారులు ఇంకాగ్నిటోతో పాటు అదనపు సాధనాలను ఉపయోగించాలి.

    మెరుగైన రక్షణ కోసం మీ ఐపీ అడ్రస్‌ను దాచడానికి, మీ కనెక్షన్‌ను ఎన్​క్రిప్ట్​ చేయడానికి వీపీఎన్​ని ఉపయోగించండి.

    అకౌంట్ ఆటో సైన్-ఇన్​ని డిసేబుల్ చేయండి.

    కుకీలను క్రమం తప్పకుండా మెయిన్​టైన్​ చేయండి.

    డేటా నిల్వను పరిమితం చేయడానికి బ్రౌజర్ సెట్టింగ్‌లను తరచుగా తనిఖీ చేయండి.

    ఈ చర్యలు, ఇంకాగ్నిటో మోడ్‌ను సరిగ్గా ఉపయోగించడంతో కలిపి, మీ డిజిటల్ ఫుట్‌ప్రింట్​పై మీకు మరింత నియంత్రణను అందిస్తాయి.

