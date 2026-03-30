HRA exemption : హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్- ఏప్రిల్ 1 నుంచి పెరగనున్న టేక్ హోమ్ శాలరీ! కారణం ఇదే..
మెట్రోయేతర నగరాలుగా ఉన్న హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో నివసించే ఉద్యోగులకు ఏప్రిల్ 1 నుంచి పన్ను ఊరట లభించనుంది! హెచ్ఆర్ఏ మినహాయింపు పరిమితిని 40% నుంచి 50% కి పెంచడం వల్ల పాత పన్ను విధానంలో పన్ను ఆదా పెరిగి, చేతికి వచ్చే జీతం పెరగనుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, పూణె, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరులలో నివసించే ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను పరంగా గొప్ప వార్త అందింది. ఈ నగరాల్లో హెచ్ఆర్ఏ (హౌస్ రెంట్ అలొవెన్స్) మినహాయింపు పరిమితిని 50 శాతానికి విస్తరించడం వల్ల, ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు 40% పరిమితి వల్ల నష్టపోయిన వారికి ఇప్పుడు చేతికి వచ్చే జీతం పెరగనుంది! అయితే, ఈ ప్రయోజనం కేవలం పాత పన్ను విధానంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి, పన్ను చెల్లింపుదారులు రెండు విధానాలను జాగ్రత్తగా పోల్చి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అసలేంటి ఈ హెచ్ఆర్ఏ మినహాయింపు?
ఒక ఉదాహరణ తీసుకుని దీనిని అర్థం చేసుకుందాము. హైదరాబాద్లో మధ్యస్థాయి ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న ప్రియా బనిక్.. భారీగా అద్దె చెల్లిస్తోంది. ఆమె పొందే హెచ్ఆర్ఏ ఆమె ప్రాథమిక వేతనంలో దాదాపు సగం ఉంటుంది. కాగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే 50శాతం హెచ్ఆర్ఏ సీలింగ్ వల్ల, ఆమె పాత పన్ను విధానంలో తన పూర్తి హెచ్ఆర్ఏను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి తోడు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, సెక్షన్ 80సీ వంటి ఇతర మినహాయింపులను కలిపి పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆమె తన పన్ను భారాన్ని తగ్గించుకుని, టేక్-హోమ్ శాలరీని పెంచుకోవచ్చు.
ఏప్రిల్ 1 నుంచి హెచ్ఆర్ఏ మినహాయింపు బూస్ట్..
ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 10(13ఏ) ప్రకారం, ఉద్యోగి పొందే హెచ్ఆర్ఏలో కొంత భాగానికి పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. ఈ మినహాయింపు ఈ కింది మూడింటిలో ఏది తక్కువైతే అది వర్తిస్తుంది:
వాస్తవంగా పొందిన హెచ్ఆర్ఏ
చెల్లించిన అద్దెలో నుంచి జీతంలో 10% మైనస్ చేయగా వచ్చిన మొత్తం
జీతంలో 50% (మెట్రో నగరాలు) లేదా 40% (మెట్రోయేతర నగరాలు).
గతంలో కేవలం దిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా నగరాలకు మాత్రమే 50% మినహాయింపు ఉండేది. అయితే ఏప్రిల్ 1 నుంచి హైదరాబాద్, పూణె, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరులను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చారు. దీనివల్ల అధిక అద్దెలు చెల్లిస్తూ కూడా 40% పరిమితి వల్ల నష్టపోతున్న వారికి ప్రత్యక్షంగా లాభం చేకూరుతుంది.
టేక్ హోమ్ ఎలా పెరుగుతుంది? సింపుల్గా చెప్పాలంటే..
సాధారణంగా మన జీతంలో పన్ను లెక్కించేటప్పుడు, మనం కట్టే ఇంటి అద్దెను (హెచ్ఆర్ఏ) మన ఆదాయం నుంచి మైనస్ చేస్తారు. అంటే, ఆ అద్దె మొత్తానికి మనం పన్ను కట్టక్కర్లేదు.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో ఈ మార్పు వల్ల మీ 'టేక్-హోమ్' (చేతికి వచ్చే జీతం) ఎలా పెరుగుతుందో ఈ 3 పాయింట్లలో చూడండి:
పాత రూల్ (40%): ఇంతకుముందు మీ బేసిక్ శాలరీలో కేవలం 40% వరకు మాత్రమే అద్దె మినహాయింపు ఇచ్చేవారు. ఒకవేళ మీ అద్దె అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా, మీరు ఆ 40% వరకే పన్ను ఆదా చేసుకోగలిగేవారు. మిగిలిన మొత్తంపై పన్ను కట్టాల్సి వచ్చేది.
కొత్త రూల్ (50%): ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 1 నుంచి, ఈ పరిమితిని 50% కి పెంచారు. అంటే, మీ బేసిక్ శాలరీలో మరో 10% అదనపు మొత్తంపై మీరు పన్ను కట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
ఫలితం: ప్రభుత్వం మీ జీతం నుంచి కట్ చేసే 'ఇన్కమ్ ట్యాక్స్' తగ్గుతుంది. పన్ను రూపంలో ప్రభుత్వానికి వెళ్లాల్సిన డబ్బు ఇప్పుడు మీ జీతంతో కలిపి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వస్తుంది. అదే మీ టేక్-హోమ్ శాలరీ పెరగడం.
చిన్న ఉదాహరణ:
మీ బేసిక్ శాలరీ నెలకు రూ. 50,000 అనుకుందాం.
ముందు: రూ. 20,000 (40%) వరకు మాత్రమే అద్దె మినహాయింపు ఉండేది.
ఇప్పుడు: రూ. 25,000 (50%) వరకు మినహాయింపు లభిస్తుంది.
అంటే ఆ అదనపు రూ. 5,000 పై మీరు పన్ను కట్టక్కర్లేదు. మీరు 30% టాక్స్ స్లాబ్లో ఉంటే, నెలకు సుమారు రూ. 1,500 అదనంగా మీ చేతికి వస్తుంది.
పాత వర్సెస్ కొత్త పన్ను విధానం:
ధ్రువ అడ్వైజర్స్ పార్ట్నర్ దీపేష్ ఛడ్డా అభిప్రాయం ప్రకారం, "చాలా సందర్భాల్లో వ్యక్తులు ఎక్కువ మినహాయింపును క్లెయిమ్ చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, తక్కువ థ్రెషోల్డ్ (40%) వల్ల కష్టపడుతుంటారు. ఈ మార్పు ఇప్పుడు వారి పూర్తి హెచ్ఆర్ఏను వినియోగించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది."
బి. శంకర్ అడ్వకేట్స్ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ బీ. శ్రవంత్ శంకర్ మాట్లాడుతూ.. "మధ్య- అధిక ఆదాయం కలిగిన ఉద్యోగులు, ఎవరి హెచ్ఆర్ఏ అయితే బేసిక్ పేలో 50 శాతానికి దగ్గరగా ఉండి, భారీగా అద్దె చెల్లిస్తున్నారో వారికి ఇది ప్రధానంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. వీరికి రూ. 60,000 నుంచి రూ. 1.2 లక్షల వరకు అదనపు మినహాయింపు లభించే అవకాశం ఉంది," అని పేర్కొన్నారు.
అయితే, హెచ్ఆర్ఏ ప్రయోజనం కేవలం పాత పన్ను విధానంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి, మీరు తీసుకునే నిర్ణయం మీ శాలరీ స్ట్రక్చర్, ఇతర మినహాయింపులపై ఆధారపడి ఉండాలి.
ఎప్పుడు పాత విధానం మేలు?: మీ మొత్తం మినహాయింపులు (హెచ్ఆర్ఏ, 80సీ, 80డీ, హోమ్ లోన్) రూ. 3 లక్షల నుంచి రూ. 8 లక్షల వరకు ఉంటే పాత విధానం లాభదాయకం.
ఎప్పుడు కొత్త విధానం మేలు?: అద్దె తక్కువగా ఉన్నవారికి లేదా తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి (సెక్షన్ 87ఏఏ రిబేట్ వల్ల) కొత్త విధానం సరళంగా ఉంటుంది.
ఈ సంస్కరణ వల్ల అద్దె ఒప్పందాలు మరింత పారదర్శకంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. కేవలం పన్ను తగ్గించుకోవడమే కాకుండా, డాక్యుమెంటేషన్, కంప్లయన్స్ భారాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని ఏటా మీ పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.