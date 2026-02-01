Edit Profile
    పన్ను చెల్లింపుదారులు తెలుసుకోవాల్సిన 11 ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే

    ఆదివారం పార్లమెంటులో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ 2026-27లో ప్రత్యక్ష పన్నులకు (Direct Taxes) సంబంధించి చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 60 ఏళ్ల నాటి పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టం స్థానంలో సరికొత్త చట్టాన్ని తీసుకురానున్నారు.

    Published on: Feb 01, 2026 2:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పన్ను చెల్లింపుదారులు తెలుసుకోవాల్సిన 11 ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే:

    పన్ను చెల్లింపుదారులు తెలుసుకోవాల్సిన 11 ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే: (Sansad TV )
    పన్ను చెల్లింపుదారులు తెలుసుకోవాల్సిన 11 ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే: (Sansad TV )

    1. కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం - 2025

    ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి దశాబ్దాల కాలం నాటి పాత చట్టం రద్దయి, 'ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025' (Income Tax Act 2025) అమల్లోకి వస్తుంది. పన్ను నిబంధనలను, ఫారాలను మరింత సరళతరం చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.

    2. ఐటీ రిటర్నుల గడువు పొడిగింపు

    రివైజ్డ్ ఇన్‌కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్ (Revised ITR) దాఖలు చేసే గడువును డిసెంబర్ 31 నుండి మార్చి 31 వరకు పొడిగించారు. ఇది పన్ను చెల్లింపుదారులకు తమ తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి అదనపు సమయాన్ని ఇస్తుంది.

    3. ఎఫ్ అండ్ ఓ (F&O) ట్రేడింగ్‌పై పన్ను పెంపు

    స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ చేసేవారిపై సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (STT) భారం పెరిగింది:

    • ఫ్యూచర్స్ (Futures): 0.02% నుండి 0.05%కి పెంపు.
    • ఆప్షన్స్ (Options): 0.01% నుండి ఏకంగా 0.15%కి పెంపు.

    4. విదేశీ ప్రయాణాలు, విద్య, వైద్యం చౌక

    లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్ (LRS) కింద విదేశీ ఖర్చులపై టీసీఎస్ (TCS) తగ్గించారు:

    • విదేశీ టూర్ ప్యాకేజీలు: ప్రస్తుతం ఉన్న 5% లేదా 20% నుండి కేవలం 2%కి తగ్గింపు.
    • విద్య, వైద్యం: 5% నుండి 2%కి తగ్గింపు.

    5. ప్రమాద బాధితులకు ఊరట

    మోటారు ప్రమాద క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్ (MACT) ద్వారా లభించే పరిహారంపై వచ్చే వడ్డీకి ఆదాయపు పన్ను నుండి మినహాయింపు ఇచ్చారు. దీనిపై ఇకపై టీడీఎస్ (TDS) కూడా వర్తించదు.

    6. చిన్న పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం ఆటోమేటెడ్ స్కీమ్

    తక్కువ పన్ను మినహాయింపు (Lower/Nil TDS) సర్టిఫికేట్ కోసం ఇకపై అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికోసం ప్రత్యేకమైన రూల్-బేస్డ్ ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టారు.

    7. స్టాగర్డ్ రిటర్న్ డెడ్‌లైన్స్ (Staggered Deadlines)

    రద్దీని తగ్గించేందుకు ఐటీ రిటర్నుల ఫైలింగ్‌కు వేర్వేరు గడువులను నిర్ణయించారు:

    • వ్యక్తులు (ITR 1 & 2): జూలై 31 వరకు.
    • నాన్-ఆడిట్ బిజినెస్/ట్రస్టులు: ఆగస్టు 31 వరకు.

    8. స్థిరాస్తి విక్రయాలపై టీడీఎస్ సరళీకరణ

    ఎన్ఆర్ఐలు (Non-residents) భారత్‌లో ఆస్తులను విక్రయించినప్పుడు, కొనుగోలుదారు తన PAN ఆధారిత చలాన్ ద్వారానే టీడీఎస్ (TDS) చెల్లించవచ్చు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా TAN నంబర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

    9. ఇన్వెస్టర్లకు ఫారమ్ 15G/15H వెసులుబాటు

    ఒకటి కంటే ఎక్కువ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు ఉన్నవారు ఇకపై ప్రతి కంపెనీకి విడిగా ఫారమ్ 15G లేదా 15H ఇవ్వనక్కర్లేదు. డిపాజిటరీల (Depositories) వద్ద ఒకేసారి సమర్పిస్తే సరిపోతుంది, వారే సంబంధిత కంపెనీలకు పంపుతారు.

    10. విదేశీ ఆస్తుల వెల్లడికి 6 నెలల గడువు

    స్టూడెంట్స్, టెక్ నిపుణులు, ఎన్ఆర్ఐలు తమ విదేశీ ఆస్తులను వెల్లడించేందుకు ప్రభుత్వం 6 నెలల ఏకకాల అవకాశం కల్పించింది. తక్కువ విలువ గల ఆస్తులను వెల్లడించి ఎలాంటి జరిమానా లేకుండా క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చు.

    11. విదేశీయులకు మ్యాట్ (MAT) నుండి మినహాయింపు

    ప్రిజంప్టివ్ ప్రాతిపదికన (Presumptive basis) పన్ను చెల్లించే ప్రవాస భారతీయులకు (Non-residents) కనీస ప్రత్యామ్నాయ పన్ను (Minimum Alternate Tax - MAT) నుండి మినహాయింపు ఇచ్చారు.

    News/News/పన్ను చెల్లింపుదారులు తెలుసుకోవాల్సిన 11 ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే
    News/News/పన్ను చెల్లింపుదారులు తెలుసుకోవాల్సిన 11 ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే
