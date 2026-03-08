IND vs NZ : ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- పిచ్ రిపోర్ట్, వెదర్ అప్డేట్, స్టాట్స్..
IND vs NZ : ఆదివారం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ పోరులో భారత్, న్యూజిలాండ్ తలపడనున్నాయి. 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ ఓటమి జ్ఞాపకాలను చెరిపివేస్తూ, సొంత గడ్డపై మరోసారి విశ్వవిజేతగా నిలవాలని డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ పట్టుదలతో ఉంది.
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా ఆదివారం జరగనున్న ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్తో తలపడనున్న వేళ, భారత్ తన గత చేదు జ్ఞాపకాలను రూపుమాపుకోవాలని చూస్తోంది. 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఇదే మైదానంలో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓటమి పాలై, సొంత గడ్డపై ప్రపంచకప్ గెలవాలన్న కల చెదిరిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా ఉన్న భారత్కు ఆదివారం చరిత్ర సృష్టించేందుకు మరో అవకాశం లభించింది. అయితే, సెమీఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన కివీస్ను ఓడించడం భారత్కు సవాల్తో కూడుకున్న పని. మరీ ముఖ్యంగా న్యూజిలాండ్తో టీమిండియా స్టాట్స్ చూస్తుంటే ఫ్యాన్స్కి భయం పట్టుకుంది.
ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ నేపథ్యంలో కీలక స్టాట్స్, పిచ్ రిపోర్ట్, వెదర్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- వేదికపై ఇరు జట్ల రికార్డులు..
ఈ టోర్నీలో భారత్ ఈ మైదానంలో రెండు మ్యాచ్లు ఆడింది. గ్రూప్ దశలో నెదర్లాండ్స్పై 13 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించగా, సూపర్ ఎయిట్ పోరులో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి పాలైంది.
అటు న్యూజిలాండ్ కూడా ఈ ప్రపంచకప్లో ఈ స్టేడియంలో ఆడిన ఏకైక మ్యాచ్లో ప్రొటీస్ జట్టు చేతిలోనే పరాజయం పొందింది.
ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- స్టాట్స్..
టీ20ల్లో న్యూజిలాండ్పై టీమిండియా హవా కొనసాగుతోంది. 16-11 ఆధిక్యంతో భారత్ దూసుకెళుతోంది. కానీ ఐఐసీ టోర్నీల విషయం వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది! టీ20 వరల్డ్ కప్స్లో న్యూజిలాండ్తో ఆడిన మ్యాచుల్లో టీమిండియా మూడుసార్లు ఓడిపోయింది! ఇది కలవరపాటుకు గురిచేస్తున్న విషయం.
ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- వాతావరణ నివేదిక..
భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగే ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ సమయంలో వాతావరణం క్లియర్గా ఉంటుందని అంచనా. మ్యాచ్ జరుగుతున్న కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత 30 నుంచి 25 డిగ్రీల సెల్సియస్కు తగ్గే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి వర్షం ముప్పు ఉండే అవకాశం లేదు.
ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- మ్యాచ్ టైమింగ్..
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ పోరు ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. జియోహాట్స్టార్లో లైవ్ చూడవచ్చు.
ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్- టాస్, పిచ్ రిపోర్టు..
నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం సాధారణంగా మంచి స్కోర్లకు నిలయం. ఇక్కడ మొదటి ఇన్నింగ్స్ సగటు స్కోరు 180 పరుగుల మార్కును దాటుతుంది. గత 28 ఇన్నింగ్స్ల్లో 5 సార్లు 200 పరుగుల మైలురాయిని జట్లు అధిగమించాయి, అందులో నాలుగు సార్లు మొదటి ఇన్నింగ్స్లోనే ఈ స్కోర్లు నమోదయ్యాయి.
అయితే, ప్రస్తుత టోర్నీలో మాత్రం కేవలం దక్షిణాఫ్రికా మాత్రమే కెనడాపై 200 పరుగుల మార్కును దాటగలిగింది. మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో స్కోర్లు 170-180 పరుగుల మధ్యే నమోదవుతున్నాయి. టీ20 చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ఈ మైదానంలో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టుకే (55%) విజయావకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో ఈ గెలుపు శాతం 57 శాతానికి పెరుగుతుంది.
ప్రస్తుత ప్రపంచకప్లో ఇక్కడ జరిగిన 6 మ్యాచ్ల్లో నాలుగింటిలో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే గెలిచాయి (అఫ్గానిస్థాన్పై దక్షిణాఫ్రికా రెండు సూపర్ ఓవర్ల తర్వాత గెలిచింది).
ఈ ఫైనల్ పోరు కోసం సెంటర్ స్క్వేర్లోని పిచ్ నంబర్ 6ను ఐసీసీ, స్థానిక క్యూరేటర్లు ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. ఇదే పిచ్పై దక్షిణాఫ్రికా 213/4 స్కోరు సాధించి కెనడాను 57 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. కాబట్టి ఫైనల్లో టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకుని, స్కోరు బోర్డుపై భారీ పరుగులు ఉంచి ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం ఉత్తమమైన వ్యూహమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.