    IND vs PAK : ఉస్మాన్ తారిక్ అనే 'మిస్టరీ'ని టీమిండియా ఎదుర్కోగలదా?

    టీ20 ప్రపంచ కప్​ 2026లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 15న జరగనున్న భారత్-పాకిస్థాన్ హై వోల్టేజ్ పోరులో పాక్ కొత్త స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిక్ కీలకం కానున్నాడు. అతని విభిన్నమైన బౌలింగ్ శైలిని ఎదుర్కోవడానికి టీమ్ ఇండియా కచ్చితంగా కొత్త ప్రణాళికలను, వ్యూహాలను రచించాల్సిందే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Feb 14, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ అంటే అది కేవలం టాస్‌తో మొదలయ్యేది కాదు.. మైదానంలోకి ప్లేయర్లు అడుగుపెట్టేందుకు రెండు, మూడు వారాల ముందు నుంచే మొదలయ్యే హడావుడి, ఒత్తిడి అది. ఒక సాధారణ ఓవర్‌ను కూడా అగ్నిపరీక్షగా మార్చేసే శక్తి ఈ మహా సమరానికి ఉంది. ఫిబ్రవరి 15న జరిగే టీ20 సమరంలో కూడా అసలైన యుద్ధం మిడిల్ ఓవర్లలోనే జరగనుంది. పవర్ ప్లే ముగిసి, బంతి వేగం తగ్గాక, ఇన్నింగ్స్‌ను ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారనేదే ఇక్కడ కీలకం.

    ఉస్మాన్ తారిక్ (AP)
    ఉస్మాన్ తారిక్ (AP)

    ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ జట్టులో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆయుధంగా మారుతున్నాడు ఉస్మాన్ తారిక్. ఇతను స్టార్ బ్యాటర్ కాదు, భారీ పేరున్న బౌలర్ అంతకన్నా కాదు. కానీ, తన విభిన్నమైన రిథమ్‌, బౌలింగ్​ శైలితో బ్యాటర్లను తికమక పెట్టే సత్తా ఉన్న ఆఫ్ స్పిన్నర్.

    ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​- ఉస్మాన్ తారిక్ ఎందుకు ప్రమాదకరం?

    అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో తారిక్ ఇంకా కొత్తవాడే కావొచ్చు, కానీ అతని గణాంకాలు మాత్రం ప్రత్యర్థి జట్లను భయపెడుతున్నాయి. ఆడిన మొదటి 4 టి20ల్లోనే 11 వికెట్లు, 6 లోపు ఎకానమీ, 8 లోపు యావరేజ్.. ఇవన్నీ అతను ఎంతటి సమర్థవంతుడో చెబుతున్నాయి.

    తారిక్ బౌలింగ్‌లో ప్రధాన బలం అతని ‘పాజ్’. రన్-అప్‌లో బంతిని విసిరే ముందు ఒక క్షణం ఆగి వేస్తాడు. ఆధునిక టీ20 క్రికెట్‌లో బ్యాటర్లు బంతి పడకముందే ఒక రిథమ్‌లో సిద్ధమవుతారు. కానీ తారిక్ తన బౌలింగ్​ శైలితో ఆ రిథమ్‌ను దెబ్బతీస్తున్నాడు. బ్యాటర్ ఎప్పుడైతే సందిగ్ధంలో పడతాడో, అక్కడే పొరపాట్లు జరిగి వికెట్లు పడతాయి.

    ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​- లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ల ఇబ్బంది..

    భారత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌లో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లు ఎక్కువగా ఉన్నారు. టెక్నికల్‌గా చూస్తే ఆఫ్ స్పిన్నర్లకు లెఫ్ట్ హ్యాండర్లు దొరికిపోయే అవకాశం ఎక్కువ. ముఖ్యంగా బంతి నేరుగా వచ్చి ప్యాడ్లకు తగిలే (ఎల్బీడబ్ల్యూ) ప్రమాదం ఉంటుంది. తారిక్ వేసే వేగవంతమైన స్కిడ్డర్లు లెఫ్ట్ హ్యాండర్లకు గండంగా మారవచ్చని క్రికెట్​ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​- తారిక్‌ను ఎదుర్కోవడానికి ఏం చేయాలి?

    1. యాక్షన్ చూడండి.. ఆగడాన్ని కాదు:

    తారిక్ రన్-అప్‌లో ఆగే క్షణాన్ని (పాస్​) గమనించడం మానేయాలి. అది కేవలం బ్యాటర్ ఏకాగ్రతను దెబ్బతీసే ఒక నాటకం మాత్రమే. బంతి అతని చేతి నుంచి ఎప్పుడు విడుదలవుతుందో దానిపైనే దృష్టి పెట్టాలి. బ్యాటర్ తన షాట్‌ను ముందే ఊహించుకోకుండా, చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూసి ఆడాలి.

    2. క్రీజును ఉపయోగించుకోవాలి:

    తారిక్ బంతిని ప్యాడ్ల లైన్ మీద వేయకుండా అడ్డుకోవాలి. క్రీజులో కొంచెం వెనక్కి జరిగి ఆడటం వల్ల బంతి గమనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం దొరుకుతుంది. అలాగే, ఆఫ్ స్టంప్ వైపునకు జరిగి ఆడటం ద్వారా బంతి ప్యాడ్లకు తగిలే ముందే బ్యాట్‌కు అందేలా చూసుకోవాలి.

    3. పరుగులు తీసే వ్యూహం:

    పాకిస్థాన్​ బౌలర్​ తారిక్ బౌలింగ్‌లో మొదట్లోనే భారీ షాట్లకు ప్రయత్నించడం ఆత్మహత్యతో సమానం. ముఖ్యంగా ‘స్లాగ్ స్వీప్’ వంటి షాట్లు అతని బౌలింగ్‌లో అస్సలు ఆడకూడదు.

    ముందుగా సింగిల్స్ తీస్తూ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయాలి.

    బంతి లెంత్‌ను సరిగ్గా అంచనా వేసిన తర్వాతే ఇన్‌సైడ్-అవుట్ షాట్స్ లేదా రివర్స్ స్వీప్ వంటివి ప్రయోగించాలి.

    4. ట్యాక్టికల్ మూవ్:

    భారత్ తన బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌లో ఒక రైట్ హ్యాండర్‌ను (కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్) వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగించాలి. తారిక్ తన ఓవర్‌లో లెఫ్ట్ హ్యాండర్లను ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు, ఒక రైట్ హ్యాండర్ క్రీజులోకి వస్తే అతను తన లైన్ అండ్ లెంగ్త్ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది అతని రిథమ్‌ను దెబ్బతీస్తుంది.

    ఈ 2026 టీ20 వరల్డ్​ కప్​లో, ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​ సమయంలో..​ ఉస్మాన్ తారిక్ గురించి భయపడటం కంటే, అతని బౌలింగ్‌లో ఉన్న ఆ 'కొత్తదనాన్ని' సాదాసీదాగా మార్చడమే భారత్ చేయాల్సిన పని. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా, అతని రిథమ్‌కు చిక్కకుండా ఆడితే.. తారిక్ కూడా ఒక సాధారణ బౌలర్ అయిపోతాడు. ఏ జట్టు అయితే ఆ నిమిషంలో ప్రశాంతంగా ఉండి ఆటను శాసిస్తుందో, ఆ జట్టునే విజయం వరిస్తుంది!

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు:-

    1. ఉస్మాన్ తారిక్ బౌలింగ్ శైలిలోని 'పాజ్' బ్యాటర్లను ఎలా ఇబ్బంది పెడుతుంది?

    సమాధానం- సాధారణంగా బ్యాటర్లు బౌలర్ రన్-అప్ వేగాన్ని బట్టి తమ బ్యాట్ స్వింగ్ లేదా కదలికలను సిద్ధం చేసుకుంటారు. అయితే, తారిక్ బంతిని విసిరే ముందు అనుకోకుండా ఒక క్షణం ఆగడం వల్ల బ్యాటర్ల రిథమ్ దెబ్బతింటుంది. ఈ చిన్న విరామం వల్ల బ్యాటర్లు బంతిని ముందే ఊహించి షాట్ ఆడలేరు. తద్వారా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుని వికెట్లు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది.

    1. ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​ ఎప్పుడు? ఎక్కడ జరగనుంది?

    సమాధానం- టీ20 వరల్డ్​ కప్​లో భాగంగా భారత్​ వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​ టీ20 మ్యాచ్​ ఈ ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం నాడు జరగనుంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు కొలంబో వేదికగా మ్యాచ్​ ప్రారంభమవుతుంది.

