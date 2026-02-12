నమీబియాను చిత్తుగా ఓడించిన టీమిండియా.. టీ20 వరల్డ్ కప్లో వరుసగా రెండో విజయం.. పాకిస్థాన్ను వెనక్కి నెట్టి టాప్లోకి..
టీ20 వరల్డ్ కప్ లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమిండియా వరుసగా రెండో విజయం సాధించింది. క్రికెట్ పసికూన నమీబియాను 93 పరుగులతో చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ విజయంతో గ్రూప్ ఎలో పాకిస్థాన్ ను వెనక్కి నెట్టి టాప్ లోకి దూసుకెళ్లింది.
టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమిండియా జోరు కొనసాగుతోంది. గురువారం (ఫిబ్రవరి 12) జరిగిన మ్యాచ్లో పసికూన నమీబియాను 93 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడించి, టోర్నీలో వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటింగ్లో చెలరేగితే.. బౌలింగ్లో వరుణ్ చక్రవర్తి మెరిశాడు.
వరుసగా రెండో విజయంతో టాప్లోకి..
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగిన టీమిండియా తన స్థాయికి తగినట్లుగానే ఆడుతోంది. తొలి మ్యాచ్ లో యూఎస్ఏపై కాస్త కష్టంగానే గెలిచినా.. నమీబియాతో మ్యాచ్ లో ఆధిపత్యం చెలాయించింది. వరుసగా రెండు మ్యాచ్ లలో గెలిచి గ్రూప్ ఎలో టాప్ లోకి దూసుకెళ్లింది. ఇండియా, పాకిస్థాన్ చెరో నాలుగు పాయింట్లు సాధించినా.. పాక్ కంటే ఎంతో మెరుగైన నెట్ రన్ రేట్ (3.050)తో టీమిండియా తొలి స్థానంలో ఉంది.
ఇషాన్, హార్దిక్ మెరుపులు
టీ20 వరల్డ్ కప్ గ్రూప్ ఎ మ్యాచ్లో భారత్ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 24 బంతుల్లోనే 61 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్కు గట్టి పునాది వేశాడు. 20 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా కూడా ధాటిగా ఆడి 28 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేశాడు. శివమ్ దూబే (16 బంతుల్లో 23)తో కలిసి ఐదో వికెట్కు 81 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. అయితే చివరి ఓవర్లలో భారత్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయింది. కేవలం 4 పరుగుల వ్యవధిలో 5 వికెట్లు పడటం గమనార్హం. నమీబియా బౌలర్లలో కెప్టెన్ గెర్హార్డ్ ఎరాస్మస్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి 4 ఓవర్లలో 20 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
వరుణ్ చక్రవర్తి స్పిన్ మ్యాజిక్
210 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నమీబియా.. భారత బౌలర్ల ధాటికి నిలవలేకపోయింది. 18.2 ఓవర్లలో కేవలం 116 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి తన మ్యాజిక్ బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థిని దెబ్బకొట్టాడు. 2 ఓవర్లలో కేవలం 7 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు తీశాడు. నమీబియా బ్యాటర్లలో లౌరెన్ స్టీన్క్యాంప్ (29) పర్వాలేదనిపించాడు.