జర్మనీలో మిన్నంటిన భారతీయుల దేశభక్తి: మాన్హైమ్లో ఘనంగా 77వ గణతంత్ర వేడుకలు
జర్మనీలోని మాన్హైమ్లో భారత 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. 70 మందికి పైగా చిన్నారులు భారత పటం ఆకారంలో నిలబడి దేశభక్తిని చాటుకోగా, 'యక్ష ధ్రువ యూరప్' బృందం ప్రదర్శించిన యక్షగానం ఈ వేడుకలకే హైలైట్గా నిలిచింది.
జర్మనీలోని మాన్హైమ్ నగరం భారతీయతతో పులకించిపోయింది. భారత 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను స్థానిక 'ఇంటర్ కల్చరల్ హౌస్ ఆఫ్ మాన్హైమ్' (IKHM) వేదికగా ప్రవాస భారతీయులు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. వరుసగా మూడో ఏడాది కూడా అదే ఉత్సాహంతో మన రాజ్యాంగ ఆవిర్భావాన్ని, భారతీయ ప్రజాస్వామ్య విలువలను స్మరించుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.
వణుకుతున్న చలిలోనూ
ఈ వేడుకల్లో చిన్నారుల ప్రదర్శన అందరినీ కదిలించింది. మన్హైమ్, చుట్టుపక్కల నగరాల నుంచి వచ్చిన 70 మందికి పైగా చిన్నారులు, వివిధ భారతీయ రాష్ట్రాల వేషధారణలో ఒకే చోట చేరి 'భారత దేశ పటం' (India Map) ఆకారంలో నిలబడ్డారు. జర్మనీలో గడ్డకట్టే చలి ఉన్నప్పటికీ, వారిలో ఏమాత్రం ఉత్సాహం తగ్గలేదు. డ్రోన్ల ద్వారా చిత్రీకరించిన ఈ దృశ్యాలు భారత మాతపై వారికున్న ప్రేమాభిమానాలను ప్రతిబింబించాయి.
ఘనంగా జెండా ఆవిష్కరణ
మ్యూనిచ్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ కాన్సుల్ అభినవ్ కుమార్ ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అందరూ కలిసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. IKHM ఇండియన్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు అపర్ణ సుద్దపల్లి, ప్రదీప్ కుమార్ జైన్, అంకిత్ జైన్, అర్పిత్ జైన్ల నేతృత్వంలో సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో Mannheim పరిసర ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భారతీయ కుటుంబాలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నాయి.
మేధస్సుకు పదును.. సంస్కృతికి అద్దం
స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు, స్వాతంత్య్ర పోరాట ఘట్టాలపై నిర్వహించిన క్విజ్ పోటీలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. సరైన సమాధానాలు చెప్పిన వారికి బహుమతులు అందజేశారు. వివిధ రాష్ట్రాల సంస్కృతులను చాటిచెప్పే నృత్య ప్రదర్శనలు, దేశభక్తి గీతాలు కార్యక్రమానికి మరింత శోభను చేకూర్చాయి. ప్రవాసంలో ఉన్నప్పటికీ భారతీయ వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవడం, దేశ గౌరవాన్ని పెంపొందించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని వక్తలు గుర్తుచేశారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'యక్షగానం'
వేడుకల్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఫ్రాంక్ఫర్ట్కు చెందిన 'యక్ష ధ్రువ యూరప్' బృందం ప్రదర్శించిన “మోహినీ భస్మాసుర” యక్షగానం నిలిచింది. కర్ణాటకకు చెందిన పురాతన కళారూపమైన యక్షగానాన్ని యూరప్లో పరిరక్షించేందుకు కృషి చేస్తున్న శ్రీ అజిత్ ప్రభు ఈ ప్రదర్శనకు సారథ్యం వహించారు.
మంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ కళాకారుడు సతీష్ శెట్టి పట్ల స్థాపించిన 'యక్ష ధ్రువ పట్ల ఫౌండేషన్' నేడు జర్మనీలోని ఫ్రాంక్ఫర్ట్, స్టుట్గార్ట్, మ్యూనిచ్ వంటి నగరాలతో పాటు నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం దేశాల్లోనూ తన శాఖలను విస్తరించింది. ప్రస్తుతం 40 మందికి పైగా విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తూ, కన్నడ, కొంకణి, తులు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఇప్పటివరకు 40కి పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. కాగా, త్వరలోనే ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా జర్మన్ భాషలో యక్షగాన ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ఈ బృందం సిద్ధమవుతుండటం విశేషం.
నిర్వాహకులు, వాలంటీర్ల నిరంతర కృషితో ఈ గణతంత్ర వేడుకలు ప్రతి ఒక్కరిలో స్ఫూర్తిని నింపాయి. చివరగా వందన సమర్పణతో కార్యక్రమం ముగిసింది.