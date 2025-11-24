బంగారం, ఆటో, హోమ్ లోన్లకు పెరిగిన డిమాండ్... CRIF తాజా నివేదికలో కీలక అంశాలు
భారతదేశంలో రుణాలు, ముఖ్యంగా రిటైల్, వినియోగ రుణాల రంగం స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. Q2 FY26లో సురక్షిత రుణాలు, పెద్ద మొత్తంలో ఇచ్చే లోన్లకు డిమాండ్ పెరగగా, క్రెడిట్ కార్డులు, వ్యక్తిగత రుణాలు కూడా పుంజుకోవడం కనిపించింది. పీఎస్యూ బ్యాంకులు కీలక ఉత్పత్తులలో తమ ఆధిపత్యాన్ని మరింత పెంచుకున్నాయి.
ముంబై, నవంబర్ 24, 2025: భారతదేశంలో రుణాల పంపిణీ స్థిరంగా, ఆరోగ్యకరంగా వృద్ధి చెందుతోందని ప్రముఖ క్రెడిట్ బ్యూరో సంస్థ వెల్లడించింది. గ్లోబల్ CRIF నెట్వర్క్లో భాగమైన CRIF హై మార్క్ సెప్టెంబర్ 2025 నాటి (Q2 FY26) గణాంకాల ఆధారంగా, తన త్రైమాసిక నివేదిక "హౌ ఇండియా లెండ్స్" ను తాజాగా విడుదల చేసింది.
ఈ నివేదిక భారతదేశంలోని గృహ, వ్యక్తిగత, ఆటో, టూ-వీలర్, బంగారు, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్లు, అలాగే క్రెడిట్ కార్డులతో సహా రిటైల్, వినియోగ రుణాల రంగంపై సమగ్ర విశ్లేషణను అందిస్తుంది.
రుణాల పంపిణీలో స్థిరత్వం, పెరుగుతున్న పెద్ద లోన్లు
Q2 FY26లో భారతదేశ రిటైల్ క్రెడిట్ వృద్ధి స్థిరంగా కొనసాగింది. ముఖ్యంగా, సురక్షిత రుణాల వైపు మొగ్గు చూపడం, పెద్ద మొత్తంలో ఇచ్చే రుణాలకు డిమాండ్ పెరగడం, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు (PSUలు), NBFCల భాగస్వామ్యం లోతుగా పెరగడం ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలు.
బంగారు రుణాలు ఇప్పటికీ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కేటగిరీగా ఉన్నాయి. మరోవైపు, పండుగ సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో గృహ, ఆటో రుణాలు వేగంగా పుంజుకున్నాయి. అయితే, కన్స్యూమర్-డ్యూరబుల్ లోన్లు, టూ-వీలర్ లోన్లు మాత్రం కాలానుగుణమైన (Seasonal) అంశాల కారణంగా కొద్దిగా తగ్గాయి. క్రెడిట్ కార్డుల కొత్త జారీలో కొంత మితమైన వేగం కనిపించినప్పటికీ, క్రెడిట్ పోర్ట్ఫోలియో నాణ్యత మెరుగుపడింది. రుణదాతలు చాలా ఉత్పత్తులలో 'కొత్తగా క్రెడిట్ తీసుకునే వారి' (NTC) వాటాను తగ్గించడం ద్వారా తమ రిస్క్ ఫిల్టర్లను కఠినతరం చేశారని నివేదిక సూచిస్తోంది.
కీలక విభాగాలలో వృద్ధి వివరాలు
రిటైల్, వినియోగ రుణాల మొత్తం అవుట్స్టాండింగ్స్ వార్షికంగా 18% వృద్ధిని, త్రైమాసికంగా 4.5% వృద్ధిని సాధించాయి. ఈ వృద్ధిలో బంగారు రుణాలు (+ 35.8% వార్షిక వృద్ధి, 8.6% త్రైమాసిక వృద్ధి), ఆటో రుణాలు (+ 16.3% వార్షిక వృద్ధి, 2.9% త్రైమాసిక వృద్ధి), టూ-వీలర్ రుణాలు (సుమారు 15% వార్షిక వృద్ధి, 2.02% త్రైమాసిక వృద్ధి) ముఖ్య పాత్ర పోషించాయి. అలాగే, ఒక వ్యక్తి పేరుపై తీసుకునే లోన్లు (Loans to sole proprietors) 24.6% వార్షిక వృద్ధిని సాధించి, మొత్తం రూ. 46.7 లక్షల కోట్లకు చేరాయి.
గృహ రుణాలు (Home Loans): Q2 FY26లో రుణాలు అందించే మొత్తం విలువ (Origination value) రూ. 3.02 లక్షల కోట్లకు చేరి, 25% త్రైమాసిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇది లోన్ వాల్యూమ్లలో 18% పెరుగుదల, పెద్ద మొత్తంలో తీసుకునే రుణాల వైపు మొగ్గు చూపడం వలన సాధ్యమైంది. రూ. 75 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువ గల లోన్లు ఇప్పుడు మొత్తం పంపిణీలో 39.4% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. PSU బ్యాంకులు తమ వాటాను 50% కి పెంచుకుని, ప్రైవేట్ బ్యాంకులపై మరింత ఆధిపత్యాన్ని పెంచుకున్నాయి.
వ్యక్తిగత రుణాలు (Personal Loans): ఈ పోర్ట్ఫోలియో అవుట్స్టాండింగ్ 12% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. రుణాల పంపిణీ రూ. 2.92 లక్షల కోట్లకు చేరి, 32% త్రైమాసిక వృద్ధిని చూపింది. రూ. 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ విలువైన పెద్ద మొత్తంలోని రుణాలు మొత్తం పంపిణీ విలువలో 37.4% కు విస్తరించాయి. దీనికి PSU బ్యాంకులే ప్రధాన చోదకాలు. అయితే, తక్కువ మొత్తంలో ఇచ్చే వ్యక్తిగత రుణాల విషయంలో NBFCలు సుమారు 90% వాటాతో తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఆటో రుణాలు (Auto Loans): సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి ఆటో లోన్ పోర్ట్ఫోలియో 16.3% వార్షిక వృద్ధిని చూపింది. రుణాల పంపిణీ రూ. 96,000 కోట్లకు చేరింది. సగటు లోన్ మొత్తం (ATS) రూ. 8.7 లక్షలకు పెరిగింది. PSU బ్యాంకులు తమ వాటాను 40.4% కి పెంచాయి.
టూ-వీలర్ రుణాలు (Two-Wheeler Loans): టూ-వీలర్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో 15% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేయగా, పెద్ద-టికెట్ టూ-వీలర్ రుణాలు కొత్త రుణాల పంపిణీలో తమ వాటాను పెంచుకుంటున్నాయి.
బంగారు రుణాలు (Gold Loans): టాప్ గ్రోత్ బంగారు రుణాలు 35.8% వార్షిక వృద్ధిని, 8.6% త్రైమాసిక వృద్ధిని సాధించి, అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విభాగంగా తమ స్థానాన్ని నిలుపుకున్నాయి. రుణాల పంపిణీ విలువ 53% వార్షిక వృద్ధిని సాధించి రూ. 604.7 కోట్లకు చేరింది.
నిపుణుల అభిప్రాయం
"క్రెడిట్ ఈకో సిస్టమ్ స్థితిస్థాపకతను, క్రమశిక్షణను ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది. సురక్షిత రుణాల వైపు స్పష్టమైన మార్పు, మరింత బాధ్యతాయుతమైన అండర్రైటింగ్ కారణంగా భారతదేశ రిటైల్ క్రెడిట్ చక్రం స్థిరంగా ఉందని ఈ త్రైమాసిక ఫలితాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి" అని CRIF హై మార్క్ చైర్మన్, CRIF ఇండియా & సౌత్ ఆసియా రీజినల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సచిన్ సేథ్ వ్యాఖ్యానించారు.
