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    డీజిల్‌లో 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ బ్లెండింగ్: నితిన్ గడ్కరీ కీలక ప్రకటన

    ఇంధన దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించుకునే వ్యూహంలో భాగంగా డీజిల్‌లో 15 శాతం వరకు ఐసోబ్యూటనాల్ కలపడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇథనాల్‌ను ఐసోబ్యూటనాల్‌గా మార్చడం ద్వారా క్లీన్ ఎనర్జీ దిశగా భారత్ అడుగులు వేస్తోందని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు.

    Published on: Jul 04, 2026 3:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఇంధన దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం జీవ ఇంధన (బయోఫ్యూయల్) రంగంలో మరో కీలక అడుగు వేయడానికి సిద్ధమైంది. పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ విజయవంతం కావడంతో, ఇప్పుడు డీజిల్‌లోనూ 15 శాతం వరకు ఐసోబ్యూటనాల్‌ను కలపడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రకటించారు.

    డీజిల్‌లో 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ బ్లెండింగ్: నితిన్ గడ్కరీ కీలక ప్రకటన
    డీజిల్‌లో 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ బ్లెండింగ్: నితిన్ గడ్కరీ కీలక ప్రకటన

    ఇథనాల్‌ నుంచి ఐసోబ్యూటనాల్‌.. ఎందుకంటే?

    పెట్రోల్‌లాగా ఇథనాల్‌ను డీజిల్‌లో నేరుగా కలపడం సాధ్యం కాదు. ఈ సాంకేతిక ఇబ్బందిని అధిగమించడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఇథనాల్‌ను ఐసోబ్యూటనాల్‌గా మారుస్తున్నారు. డీజిల్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఐసోబ్యూటనాల్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని నితిన్ గడ్కరీ వివరించారు.

    "మేము ఇప్పటికే రెండు జనరేటర్ సెట్లను 100 శాతం ఇథనాల్, ఐసోబ్యూటనాల్‌లతో విజయవంతంగా నడిపించాం. ఈ ఇంధనాలతో నడిచేలా సరికొత్త ఇంజన్లను తయారు చేయవచ్చని ప్రయోగాత్మకంగా రుజువైంది" అని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ సాంకేతికత పైలట్ ప్రాజెక్టుల్లో మెరుగైన ఫలితాలను ఇచ్చిందని, రాబోయే రోజుల్లో దీనిని పెద్ద ఎత్తున అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    ఐసోబ్యూటనాల్ ప్రత్యేకతలేంటి?

    ఐసోబ్యూటనాల్‌ను తదుపరి తరం (నెక్స్ట్ జనరేషన్) బయోఫ్యూయల్‌గా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సాధారణ జీవ ఇంధనాలతో పోలిస్తే దీనిలో శక్తి సాంద్రత (Energy Density) చాలా ఎక్కువ. ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న డీజిల్ ఇంజన్లకు ఇది సులభంగా సరిపోతుంది. పైగా దీనివల్ల కాలుష్య ఉద్గారాలు కూడా భారీగా తగ్గుతాయి. దేశీయంగా తయారయ్యే ఈ ఇంధనం వల్ల ముడి చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది.

    ఈ20 (E20) వివాదంపై కేంద్రం క్లారిటీ

    ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పెట్రోల్‌లో ఈ20 (20 శాతం ఇథనాల్) బ్లెండింగ్‌పై జరుగుతున్న ప్రచారాల నేపథ్యంలో మంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇథనాల్ ఉత్పత్తి వల్ల నీటి వనరులపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని, వాహనాల ఇంజన్లు పాడవుతాయని, వారెంటీలు రద్దవుతాయంటూ వస్తున్న పుకార్లను పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ కార్యక్రమం అంతర్జాతీయ అనుభవం, శాస్త్రీయ పరిశోధనల ఆధారంగానే జరుగుతోందని స్పష్టం చేసింది. నిర్దేశిత గడువు కంటే ముందే, అంటే గత 2025 డిసెంబర్‌లోనే భారత్ పెట్రోల్‌లో 20 శాతం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది.

    దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, పర్యావరణానికి భారీ లబ్ధి

    ప్రభుత్వ అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఈ బయోఫ్యూయల్ విధానం వల్ల దేశానికి రూ.1.9 లక్షల కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం (ఫారెక్స్) ఆదా అయింది. కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గడంతో పాటు, ఇథనాల్ తయారీకి అవసరమైన ముడిసరుకును సరఫరా చేస్తున్న రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తోంది. ఇప్పుడు డీజిల్‌లోనూ ఐసోబ్యూటనాల్ బ్లెండింగ్ విజయవంతమైతే, దేశ ఇంధన రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/డీజిల్‌లో 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ బ్లెండింగ్: నితిన్ గడ్కరీ కీలక ప్రకటన
    Home/News/డీజిల్‌లో 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ బ్లెండింగ్: నితిన్ గడ్కరీ కీలక ప్రకటన
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