అమెరికా ఉత్పత్తులపై భారత్లో పన్ను లేదా?.. వీడని ఉత్కంఠ
భారత్-అమెరికా మధ్య చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ, టారిఫ్ల తగ్గింపుపై స్పష్టత కరువైంది. తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై సున్నా టారిఫ్ అని అమెరికా అంటుంటే, రక్షణ కల్పించామని భారత్ చెబుతోంది. ఈ కీలక ఒప్పందం వెనుక ఉన్న అసలు వాస్తవాలేమిటి?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మధ్య కుదిరిన తాజా వాణిజ్య ఒప్పందం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సంచలనంగా మారింది. సోమవారం ప్రకటించిన ఈ ఒప్పందంపై అటు వైట్ హౌస్, ఇటు సౌత్ బ్లాక్ హౌస్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నప్పటికీ, లోతైన వివరాల విషయంలో మాత్రం ఇంకా అనేక సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భారత మార్కెట్లోకి అమెరికా వస్తువులకు "సున్నా టారిఫ్" (Zero Tariff) వర్తిస్తుందన్న ట్రంప్ ప్రకటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
అమెరికా చెబుతున్నదేంటి?
ఈ ఒప్పందంపై అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి (USTR) జామీసన్ గ్రీర్ స్పందిస్తూ, "పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై టారిఫ్లను భారత్ 0 శాతానికి తగ్గిస్తోంది. ఇది అమెరికా రైతులకు గొప్ప విజయం" అని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ (Tree nuts), వైన్, స్పిరిట్స్, పండ్లు, కూరగాయలపై పన్నులు సున్నాకు చేరుతాయని ఆయన వివరించారు.
అయితే, భారత వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాత్రం దీనిపై కాస్త భిన్నంగా స్పందించారు. 140 కోట్ల భారతీయుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఒప్పందం చేసుకున్నామని, ముఖ్యంగా దేశీయ వ్యవసాయ రంగానికి పూర్తి స్థాయిలో "రక్షణ" కల్పించామని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. కానీ, అమెరికా పేర్కొన్న 0% టారిఫ్ అంశంపై ఆయన నేరుగా సమాధానం దాటవేయడం గమనార్హం.
రష్యా ఆయిల్ ఇక కట్? రూ. 42 లక్షల కోట్ల వాగ్దానం
ఈ ఒప్పందంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం 'చమురు'. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యా నుంచి భారత్ భారీగా చమురు కొనుగోలు చేయడంపై ట్రంప్ అసహనంగా ఉండేవారు. తాజా ఒప్పందం ప్రకారం భారత్ రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను నిలిపివేసి, అందుకు బదులుగా అమెరికా లేదా వెనిజులా నుంచి చమురు కొనడానికి అంగీకరించిందని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
వచ్చే ఐదేళ్లలో అమెరికా నుంచి ఏకంగా 500 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 42 లక్షల కోట్లు) విలువైన వస్తువులను భారత్ కొనుగోలు చేస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం భారత్ అమెరికా నుంచి ఏడాదికి 50 బిలియన్ డాలర్ల లోపే దిగుమతి చేసుకుంటోంది. దీన్ని పది రెట్లు పెంచడం మోదీ ప్రభుత్వానికి ఒక సవాలేనని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
రాజకీయ వేడి.. టైమింగ్ వెనుక మర్మం?
దేశీయంగా చూస్తే, ఈ ఒప్పందం ప్రకటించిన సమయం ఆసక్తికరంగా ఉంది. సరిహద్దు వివాదాల విషయంలో ప్రధాని మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజనాథ్ సింగ్ల పనితీరును విమర్శిస్తూ ఆర్మీ మాజీ జనరల్ ఎం.ఎం. నరవాణే రాసిన పుస్తకంలోని అంశాలను రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంటులో ప్రస్తావించిన కొద్దిసేపటికే ఈ 'బిగ్ డీల్' ప్రకటన వెలువడింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, "అమెరికా ఒత్తిడికి తలొగ్గి దేశ ప్రయోజనాలను మోదీ తాకట్టు పెట్టారు" అని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు.
ఆర్థికంగా భారత్కు కలిసొచ్చే అంశాలేమిటి?
వివాదాలు ఎలా ఉన్నా, ఈ ఒప్పందం వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
- టారిఫ్ తగ్గింపు: గతంలో ఉన్న 50% టారిఫ్ ఇప్పుడు 18%కి తగ్గింది. ఇది వియత్నాం (20%), ఆగ్నేయాసియా దేశాల (19%) కంటే తక్కువ.
- పెట్టుబడులు: చైనాకు ప్రత్యామ్నాయంగా భారత్ను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా మార్చడానికి ఇది దోహదపడుతుంది.
- జీడీపీ వృద్ధి: వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.4%కి చేరుకోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
"చైనా ప్లస్ వన్" వ్యూహంలో భాగంగా అంతర్జాతీయ ఎగుమతిదారులు భారత్ వైపు చూడటానికి ఈ టారిఫ్ తగ్గింపు ఒక బలమైన సంకేతం అని భారత ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు వి. అనంత నాగేశ్వరన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రశ్నలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి..
ఈ ఒప్పందం భారత్-అమెరికా సంబంధాల్లో కొత్త శకాన్ని ఆరంభించినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో ఏ వస్తువులపై పన్నులు తగ్గుతాయి? వ్యవసాయ రంగానికి నిజంగానే ముప్పు పొంచి ఉందా? రష్యా వంటి పాత మిత్రుడిని దూరం చేసుకోవడం వల్ల కలిగే పర్యవసానాలేమిటి? అనే ప్రశ్నలకు రాబోయే రోజుల్లో జారీ చేసే ఉమ్మడి ప్రకటన (Joint Statement) ద్వారానే సమాధానం దొరకాలి.