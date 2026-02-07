అమెరికాను కొట్టేసిన ఇండియా.. టీ20 ప్రపంచకప్ లో గ్రాండ్ విక్టరీ.. హీరో సూర్య
టీ20 ప్రపంచకప్ లో టీమిండియా శుభారంభం చేసింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ శనివారం యుఎస్ఏ టీమ్ ను ఓడించింది. బ్యాటింగ్ లో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ అద్భుతంగా పోరాడాడు. బౌలింగ్ లో సిరాజ్, అర్ష్ దీప్, అక్షర్ పటేల్ రాణించారు.
టీమిండియా అదుర్స్. బ్యాటింగ్ లో టెన్షన్ పెట్టినా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ ఫైటింగ్ తో కోలుకున్న భారత్.. బౌలింగ్ లో సత్తాచాటింది. శనివారం (ఫిబ్రవరి 7) వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్ లో 29 పరుగుల తేడాతో యుఎస్ఏపై భారత్ గెలిచింది. టీ20 ప్రపంచకప్ లో గ్రాండ్ గా బోణీ కొట్టింది.
బౌలింగ్ భళా
టాస్ ఓడి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 161 పరుగులు చేసింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ (49 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 84 నాటౌట్) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇండియా విక్టరీలో అతనే హీరో. ఛేజింగ్ లో అమెరికా టీమ్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 132 పరుగులు చేయగలిగింది. ఇండియన్ బౌలర్లలో సిరాజ్ 3, అర్ష్ దీప్ సింగ్, అక్షర్ పటేల్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
సిరాజ్ అదుర్స్
హర్షిత్ రాణా గాయం కారణంగా టోర్నీ నుంచి తప్పుకోవడంతో లాస్ట్ మినిట్ లో టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఆడే ఛాన్స్ దక్కించుకున్న సిరాజ్ అదరగొట్టాడు. అమెరికాతో మ్యాచ్ లో ఈ హైదరాబాదీ పేసర్ కొత్త బంతితో చెలరేగాడు. తన వరుస ఓవర్లలో గౌస్ (6), సాయితేజ (2)ను ఔట్ చేశాడు. మధ్యలో మిలింద్ కుమార్ (34), సంజయ్ (37) కాసేపు ఫైట్ చేశారు.
స్పిన్ మ్యాజిక్
మిడిల్ ఓవర్లలో ఇండియన్ స్పిన్నర్లు మ్యాజిక్ చేశారు. మిలింద్ కుమార్ ను వరుణ్ చక్రవర్తి, సంజయ్ ను అక్షర్ ఔట్ చేయడంతో అమెరికా పనైపోయింది. అక్షర్ తన తర్వాతి బాల్ కే హర్మీత్ (0) వికెట్ కూడా తీశాడు. దీంతో భారత విజయం ఖాయమైంది. ఇక 20 ఓవర్లు ఆడిన అమెరికా ఓటమి అంతరాన్ని మాత్రం కాస్త తగ్గించుకోగలిగింది.
సూర్య అద్భుత పోరాటం
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ కు దిగిన ఇండియా ఇన్నింగ్స్ లో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ బ్యాటింగ్ హైలైట్. అసాధారణ పోరాటంతో టీమ్ కు పోరాడే స్కోరు అందించాడు సూర్య. అభిషేక్ శర్మ (0), శివమ్ దూబె (0), రింకు సింగ్ (6), హార్దిక్ పాండ్య (5) దారుణంగా విఫలమయ్యారు.
తిలక్ వర్మ (25), ఇషాన్ కిషన్ (20) కాస్త పరుగులు చేశారు. కానీ ఇండియా స్కోరు 160 దాటిందంటే అందుకు కారణం సూర్యకుమార్. అత్యంత కఠిన పరిస్థితుల్లో సూర్య అద్భుతమైన ఫైటింగ్ తో నిలబడ్డాడు. అతను 49 బంతుల్లో 84 పరుగులు చేసి నాటౌట్ గా నిలిచాడు. ఇందులో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లున్నాయి.