    Summer Special Trains: వేసవిలో 18 వేల ప్రత్యేక రైళ్లు సిద్ధం.. విజయవాడ డివిజన్ సరికొత్త రికార్డు!

    Summer Special Trains: వేసవి సెలవుల్లో సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు భారతీయ రైల్వే నడుం బిగించింది. దేశవ్యాప్తంగా 18,262 ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించడమే కాకుండా, టికెట్ తనిఖీల ద్వారా విజయవాడ డివిజన్ రికార్డు ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది.

    Updated on: Apr 24, 2026 2:37 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు రైళ్లలో బెర్తుల కోసం యుద్ధం చేయాల్సిందే. ఈ రద్దీని ముందే ఊహించిన భారతీయ రైల్వే, ప్రయాణికులకు ఊరటనిచ్చేలా భారీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 15 నుండి జూలై 15 వరకు సుమారు మూడు నెలల పాటు రికార్డు స్థాయిలో 18,262 ప్రత్యేక రైలు ట్రిప్పులను నడపాలని నిర్ణయించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి సర్వీసుల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచడం విశేషం.

    వేసవిలో రద్దీ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    వేసవిలో రద్దీ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

    మెట్రో నగరాలకు ప్రత్యేక అనుసంధానం

    ప్రస్తుతం ప్లాన్ చేసిన 18,262 ట్రిప్పులలో ఇప్పటికే 11,878 సర్వీసులను రైల్వే శాఖ ఖరారు చేసింది. మిగిలిన సర్వీసులను కూడా దశలవారీగా ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎక్కువగా నివసించే ముంబై, బెంగళూరు, సూరత్, అహ్మదాబాద్ వంటి మెట్రో నగరాల నుండి సొంతూళ్లకు వచ్చే వారికి ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు ఎంతో మేలు చేయనున్నాయి.

    "వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నాం" అని రైల్వే శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రేకుల లభ్యతను పెంచడం, షెడ్యూలింగ్‌ను ఆప్టిమైజ్ చేయడం వంటి చర్యలను అధికారులు తీసుకుంటున్నారు. కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గురువారం ఢిల్లీలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఈ ఏర్పాట్లపై అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

    విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ అరుదైన మైలురాయి

    దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో కీలకమైన విజయవాడ డివిజన్ ఆదాయార్జనలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. కేవలం ఏప్రిల్ నెలలోని మొదటి 22 రోజుల్లోనే టికెట్ తనిఖీల ద్వారా రూ. 10 కోట్ల రెవెన్యూ సాధించి రికార్డు నెలకొల్పింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ పరిధిలో ఏ ఒక్క డివిజన్ కూడా నెల ముగియకముందే ఈ స్థాయి వసూళ్లు సాధించడం ఇదే తొలిసారి.

    "ఏప్రిల్ 22 నాటికే విజయవాడ డివిజన్ టికెట్ తనిఖీల ద్వారా రూ. 10 కోట్ల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది" అని రైల్వే అధికారులు ప్రకటించారు. టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా లగేజీని తరలించడం వంటి కేసుల ద్వారా ఈ జరిమానాలు వసూలు చేశారు. గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో సాధించిన రూ. 8.5 కోట్ల రికార్డును ఈసారి కేవలం మూడు వారాల్లోనే అధిగమించడం విశేషం. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో విజయవాడ డివిజన్ మొత్తం రూ. 76 కోట్లకు పైగా టికెట్ చెకింగ్ ఆదాయాన్ని ఆర్జించి జోన్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

    స్టేషన్లలో ప్రత్యేక నిఘా.. క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్

    రద్దీని క్రమబద్ధీకరించడానికి రైల్వే శాఖ అత్యాధునిక 'రియల్ టైమ్ క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్' వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. ముఖ్యంగా సూరత్‌లోని ఉధ్నా వంటి రద్దీ స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు క్యూ పద్ధతిలో రైలు ఎక్కేలా రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF) ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రయాణికులు తోపులాటలకు గురికాకుండా, సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా స్టేషన్ మాస్టర్లు, టికెట్ తనిఖీ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

    తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా వెళ్లే సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో కూడా ఇవే తరహా ఏర్పాట్లు అమలవుతున్నాయి. ప్రయాణికులు అనధికారిక ఏజెంట్లను నమ్మి మోసపోకుండా, అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈ వేసవి ప్రత్యేక రైళ్లు ఎప్పటి వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి?

    భారతీయ రైల్వే ప్రకటించిన 18,262 ప్రత్యేక సర్వీసులు ఏప్రిల్ 15, 2026 నుండి జూలై 15, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

    2. విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ సాధించిన రికార్డు ఏమిటి?

    ఏప్రిల్ 2026 నెలలో మొదటి 22 రోజుల్లోనే టికెట్ తనిఖీల ద్వారా రూ. 10 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించి, దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన డివిజన్‌గా విజయవాడ నిలిచింది.

    3. ప్రత్యేక రైళ్లలో టికెట్ బుకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి?

    IRCTC అధికారిక వెబ్‌సైట్, మొబైల్ యాప్ లేదా రైల్వే స్టేషన్లలోని రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.

    4. రద్దీని నియంత్రించడానికి రైల్వే తీసుకుంటున్న చర్యలేమిటి?

    స్టేషన్లలో క్యూ పద్ధతిని అమలు చేయడం, రియల్ టైమ్ క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను వాడటం మరియు అదనపు RPF సిబ్బందిని మోహరించడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/Summer Special Trains: వేసవిలో 18 వేల ప్రత్యేక రైళ్లు సిద్ధం.. విజయవాడ డివిజన్ సరికొత్త రికార్డు!
    News/News/Summer Special Trains: వేసవిలో 18 వేల ప్రత్యేక రైళ్లు సిద్ధం.. విజయవాడ డివిజన్ సరికొత్త రికార్డు!
