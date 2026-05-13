    రూపాయి చారిత్రక పతనం: డాలర్‌తో పోలిస్తే 95.80కి.. సామాన్యుడిపై ధరల భారం తప్పదా?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ దూకుడుతో భారత కరెన్సీ విలవిలలాడుతోంది. బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో రూపాయి విలువ 95.80 వద్ద ఆల్-టైమ్ లోని తాకి కొత్త రికార్డును సృష్టించింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల రూపాయిని కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తున్నాయి.

    Published on: May 13, 2026 3:42 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మే 13, బుధవారం ఒక చీకటి రోజుగా నిలిచిపోయింది. ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల, విదేశీ రుణాల చెల్లింపుల ఒత్తిడితో రూపాయి విలువ కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో 95.61 వద్ద కాస్త ఆశాజనకంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, క్రమంగా అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగడంతో 95.80 స్థాయికి చేరింది. ఒకే రోజులో దాదాపు 30 పైసలు క్షీణించడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

    ఒక డాలర్ విలువ ప్రస్తుతం 95 రూపాయల 80 పైసలు
    చమురు సెగ.. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 28న ఈ సంక్షోభం మొదలైనప్పటి నుంచి బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు ఏకంగా 50 శాతం పెరిగాయి. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం అత్యధికంగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. చమురు ధరలు పెరిగిన ప్రతిసారీ మనం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఎక్కువ డాలర్లను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల మన విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు (Forex Reserves) కరిగిపోవడమే కాకుండా రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. గడిచిన రెండు నెలల్లోనే రూపాయి విలువ 5 శాతం మేర క్షీణించడం గమనార్హం.

    సామాన్యుడిపై రూపాయి పతనం ప్రభావం

    రూపాయి విలువ తగ్గడం అంటే అది కేవలం అంకెలకు సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది నేరుగా మీ జేబుకు చిల్లు పెడుతుంది.

    పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు: ముడి చమురు దిగుమతులు ప్రియం కావడంతో దేశీయంగా ఇంధన ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా రవాణా ఖర్చులు పెరిగి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి.

    విదేశీ విద్య: అమెరికా వంటి దేశాల్లో చదువుకునే తెలుగు విద్యార్థులకు ఇది గండంగా మారింది. డాలర్ విలువ పెరగడంతో ఫీజులు, హాస్టల్ ఖర్చులు భారమవుతాయి.

    ఎలక్ట్రానిక్స్: మనం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే స్మార్ట్‌ఫోన్లు, లాప్‌టాప్‌లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి.

    ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు

    రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది. విదేశీ మారక ద్రవ్యం బయటకు పోకుండా ఉండేందుకు బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచింది. అలాగే, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ప్రజలకు పొదుపు మంత్రం బోధించారు. అనవసరంగా విదేశీ యాత్రలు చేయవద్దని, బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే, దిగుమతిదారుల నుంచి డాలర్లకు ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్ ముందు ఈ చర్యలు ఇప్పటికైతే పెద్దగా ఫలితాన్ని ఇవ్వడం లేదు.

    ఆర్థికవేత్తల హెచ్చరిక

    ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా దేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు (GDP) అంచనాలను ఆర్థికవేత్తలు తగ్గిస్తున్నారు. రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) పెరిగే ముప్పు ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా అమెరికాలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కూడా డాలర్‌ను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో రూపాయి విలువ 96 స్థాయికి పడిపోయినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రూపాయి విలువ తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరగడం, అమెరికా-ఇరాన్ సంక్షోభం మరియు విదేశీ రుణాల చెల్లింపుల వల్ల రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరిగి విలువ తగ్గింది.

    2. రూపాయి పతనం వల్ల సామాన్యులకు కలిగే నష్టం ఏమిటి?

    దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల నిత్యావసరాల ఖర్చులు భారమవుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు, విద్య కూడా ప్రియం అవుతాయి.

    3. డాలర్ విలువ ఎందుకు పెరుగుతోంది?

    అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం పెరగడం, వడ్డీ రేట్ల పెంపు సంకేతాల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు డాలర్‌ను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నారు. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర కరెన్సీలతో పోలిస్తే డాలర్ బలపడుతోంది.

    4. రూపాయిని కాపాడటానికి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది?

    బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచడం ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అలాగే ప్రజలను పొదుపు చర్యలు పాటించాలని కోరుతోంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/రూపాయి చారిత్రక పతనం: డాలర్‌తో పోలిస్తే 95.80కి.. సామాన్యుడిపై ధరల భారం తప్పదా?
