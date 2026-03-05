స్టాక్ మార్కెట్: నేటి ట్రేడింగ్ను ప్రభావితం చేసే 10 కీలక అంశాలు ఇవే..
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సానుకూల సంకేతాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల మద్దతుతో గురువారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. యుద్ధ మేఘాల మధ్య నేటి ట్రేడింగ్ను ప్రభావితం చేసే 10 కీలక అంశాలు ఇవే.
ముంబై: బుధవారం నాటి భారీ పతనం తర్వాత భారత స్టాక్ మార్కెట్ నేడు (మార్చి 5) కోలుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న సానుకూల సంకేతాలు, ముఖ్యంగా అమెరికా టెక్ స్టాక్స్ పుంజుకోవడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు చిగురింపజేస్తోంది. మరోవైపు పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు రహస్య దౌత్య చర్చలు జరుగుతున్నాయన్న వార్తలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను బలపరుస్తున్నాయి.
నేటి ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన 10 ముఖ్యాంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సానుకూల సంకేతాలు
సింగపూర్లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) ప్రస్తుతం 24,740 స్థాయి వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు ధర కంటే సుమారు 156 పాయింట్ల ప్రీమియంలో ఉంది. దీనిని బట్టి చూస్తే నేడు దేశీయ మార్కెట్లు లాభాలతో ఆరంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
2. బుధవారం నాటి పతనం
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బుధవారం సెన్సెక్స్ 1,122 పాయింట్లు (1.40%) నష్టపోయి 79,116 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ కూడా 385 పాయింట్లు (1.55%) పడిపోయి 24,480 వద్ద స్థిరపడింది. ముడిచమురు ధరలు పెరగడం మార్కెట్లను కుదిపేసింది.
3. ఆసియా మార్కెట్ల జోరు
నేడు ఆసియా మార్కెట్లు అద్భుతమైన రికవరీని సాధించాయి. జపాన్ నిక్కీ 4 శాతం పెరగగా, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ‘కోస్పీ’ (Kospi) ఏకంగా 12 శాతం జంప్ చేసింది. కొన్ని రోజులుగా భారీ నష్టాల్లో ఉన్న ఆసియా మార్కెట్లు నేడు తిరిగి పుంజుకోవడం విశేషం.
4. అమెరికా మార్కెట్ల ముగింపు
టెక్నాలజీ షేర్ల అండతో బుధవారం వాల్ స్ట్రీట్ లాభాల్లో ముగిసింది. నాస్డాక్ 1.29 శాతం, ఎస్ అండ్ పీ 500 సూచీ 0.78 శాతం మేర లాభపడ్డాయి. అమెజాన్, టెస్లా, ఏఎండీ వంటి దిగ్గజ షేర్లు మంచి వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
5. యుద్ధ పరిస్థితులు
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరాయి. ఇరాన్ యుద్ధనౌకను అమెరికా కూల్చివేసినట్లు రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ధ్రువీకరించారు. అయితే, యుద్ధం ముగించేందుకు ఇరాన్ రహస్యంగా దౌత్య చర్చలు జరుపుతోందన్న వార్తలు మార్కెట్లకు ఊరటనిస్తున్నాయి.
6. అమెరికా కొత్త ఫెడ్ ఛైర్మన్
ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి ఛైర్మన్గా కెవిన్ వార్ష్ను డొనాల్డ్ ట్రంప్ నామినేట్ చేశారు. సెనేట్ ఆమోదం పొందితే జెరోమ్ పావెల్ స్థానంలో వార్ష్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. వడ్డీ రేట్ల విషయంలో ఆయన దృక్పథం ఎలా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
7. అమెరికా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల డేటా
అమెరికాలో ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగాల కల్పన ఆశాజనకంగా ఉంది. ఫిబ్రవరిలో 63,000 కొత్త ఉద్యోగాలు నమోదయ్యాయి. ఇది గత ఏడు నెలల్లోనే అత్యధికం కావడం గమనార్హం.
8. చైనా ఆర్థిక లక్ష్యం
చైనా తన 2026 ఆర్థిక వృద్ధి లక్ష్యాన్ని (GDP Target) 4.5% - 5% కు తగ్గించింది. 1991 తర్వాత చైనా నిర్దేశించుకున్న అతి తక్కువ లక్ష్యం ఇదే కావడం అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
9. ముడిచమురు, బంగారం ధరలు
యుద్ధం కారణంగా సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందన్న భయంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ 2.38 శాతం పెరిగి 83.34 డాలర్లకు చేరింది. సురక్షిత పెట్టుబడిగా ఉన్న బంగారం కూడా 0.5 శాతం పెరిగి 5,164 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
10. డాలర్ ఇండెక్స్
కొన్ని రోజులుగా దూసుకుపోతున్న డాలర్ జోరుకు కాస్త బ్రేక్ పడింది. డాలర్ ఇండెక్స్ 98.78 స్థాయికి తగ్గింది. ఇది విదేశీ ఇన్వెస్టర్లకు (FIIs) సానుకూల అంశం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
ఈ రోజు మార్కెట్ లాభాల్లోనే ముగుస్తుందా?
ప్రస్తుతానికి గ్లోబల్ సంకేతాలు సానుకూలంగా ఉన్నాయి. అయితే పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఐటీ షేర్ల పరిస్థితి ఏంటి?
అమెరికాలో నాస్డాక్ లాభపడటం వల్ల నేడు మన దేశీయ ఐటీ షేర్లలో (TCS, Infosys) కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించవచ్చు.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నందున, రక్షణ రంగం (Defence) మరియు ఇంధన రంగ షేర్లపై కన్నేసి ఉంచడం మంచిది.