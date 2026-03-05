ట్రంప్ సర్కార్ ‘టారిఫ్’ బాంబు: ఈ వారమే 15 శాతానికి పెంపు.. ప్రపంచ మార్కెట్లపై ప్రభావం తప్పదా?
అమెరికా దిగుమతి సుంకాలను (టారిఫ్స్) 15 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ ప్రకటించారు. సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్ వేసినా, ప్రత్యామ్నాయ చట్టాల ద్వారా ట్రంప్ ప్రభుత్వం తన టారిఫ్ వ్యూహాన్ని వేగంగా అమలు చేస్తోంది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా మరోసారి వాణిజ్య యుద్ధానికి తెరలేపింది. ప్రపంచ దేశాల నుంచి వచ్చే దిగుమతులపై సుంకాలను ఈ వారమే 15 శాతానికి పెంచనున్నట్లు అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ స్పష్టం చేశారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గతంలో ప్రకటించిన వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
సుప్రీం కోర్టు షాక్.. ట్రంప్ రివర్స్ అటాక్
నిజానికి, గత నెలలో (ఫిబ్రవరి 20న) అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి పెద్ద గండం సృష్టించింది. అత్యవసర ఆర్థిక అధికారాల చట్టం (IEEPA) కింద ట్రంప్ ఏకపక్షంగా విధించిన సుంకాలు చెల్లవని 6-3 మెజారిటీతో తీర్పునిచ్చింది. అయితే, ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. కోర్టు తీర్పు వచ్చిన కొద్ది గంటల్లోనే మరో చట్టం ద్వారా 10 శాతం సుంకాన్ని విధిస్తూ కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. ఇప్పుడు ఆ 10 శాతాన్ని కాస్తా 15 శాతానికి పెంచుతూ ఈ వారమే ఉత్తర్వులు రానున్నాయి.
సెక్షన్ 122: ట్రంప్ కొత్త ఆయుధం
సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అధిగమించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం ‘ట్రేడ్ యాక్ట్ 1974’లోని సెక్షన్ 122ను అస్త్రంగా వాడుకుంటోంది. ఈ చట్టం ప్రకారం.. కాంగ్రెస్ ఆమోదం లేకుండానే 150 రోజుల పాటు దిగుమతి నియంత్రణలు విధించే అధికారం అధ్యక్షుడికి ఉంటుంది.
ఈ 150 రోజుల గడువులోగా వాణిజ్య శాఖ ద్వారా పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరిపి, పక్కా ఆధారాలతో పాత సుంకాలను (అంటే కోర్టు కొట్టేయకముందు ఉన్న రేట్లను) తిరిగి పునరుద్ధరించాలని వైట్ హౌస్ భావిస్తోంది.
ఐదు నెలల్లో పాత రోజులే
సీఎన్బీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో స్కాట్ బెసెంట్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఈ వారం టారిఫ్ రేట్లు 15 శాతానికి పెరుగుతాయి. రాబోయే ఐదు నెలల్లో అన్ని సుంకాలు పాత స్థాయికి చేరుకుంటాయని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. కోర్టు సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా ఈసారి మా వ్యూహాలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గతంలో ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు సుమారు 4,000 పైగా న్యాయపరమైన సవాళ్లను తట్టుకున్నాయని ఆయన గుర్తు చేశారు.
ప్రపంచ దేశాలపై ప్రభావం ఎంత?
అమెరికా తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయం వల్ల భారత్ సహా అనేక దేశాల నుంచి అమెరికాకు వెళ్లే వస్తువుల ధరలు పెరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా స్టీల్, అల్యూమినియం, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై ఇప్పటికే ప్రత్యేక నిఘా ఉంచిన ట్రంప్ సర్కార్, ఇప్పుడు ‘గ్లోబల్ టారిఫ్’ పేరుతో అన్ని రంగాలపైనా భారం మోపుతోంది. ఇది అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసు (Supply Chain)పై ప్రభావం చూపడమే కాకుండా, ఇతర దేశాల నుంచి ప్రతిఘటనకు కూడా దారితీయవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
టారిఫ్ అంటే ఏమిటి?
విదేశాల నుంచి వచ్చే వస్తువులపై ప్రభుత్వం విధించే దిగుమతి సుంకం. ఇది పెరిగితే విదేశీ వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి.
సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు అడ్డుకుంది?
అధ్యక్షుడు ఏకపక్షంగా, అత్యవసర అధికారాలను వాడుతూ భారీ సుంకాలు విధించడం చట్టవిరుద్ధమని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
సెక్షన్ 122 ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఇది అధ్యక్షుడికి స్వల్పకాలిక (150 రోజులు) అధికారాలను ఇస్తుంది. ఈ లోపు ప్రభుత్వం న్యాయపరంగా బలమైన ఆధారాలను సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
ఇది భారత్పై ప్రభావం చూపుతుందా?
అవును, అమెరికాకు ఎగుమతులు చేసే భారతీయ కంపెనీలకు ఖర్చులు పెరుగుతాయి, దీనివల్ల పోటీతత్వం తగ్గే అవకాశం ఉంది.