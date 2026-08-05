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    భారత స్టాక్ మార్కెట్: నేడు గమనించాల్సిన 8 కీలక అంశాలు ఇవే

    సోమవారం నాటి భారీ లాభాల తర్వాత, మంగళవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు మిశ్రమ సంకేతాల మధ్య ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముడిచమురు ధరల హెచ్చుతగ్గులు, అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్బీఐ ద్రవ్యపతిన విధాన సమీక్ష తదితర 8 అంశాలు నేడు మార్కెట్‌ను నడిపించనున్నాయి.

    Published on: Aug 5, 2026, 07:16:21 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    వరుసగా నాలుగో రోజు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు మొదలయ్యాయన్న వార్తలతో ముడిచమురు ధరలు పడిపోవడం, బ్యాంకింగ్ షేర్ల మద్దతుతో సూచీలు పరుగులు తీశాయి. బీఎస్ఇ సెన్సెక్స్ 544 పాయింట్లు (0.70%) పెరిగి 78,639 వద్ద ముగియగా, ఎన్ఎస్ఇ నిఫ్టీ 391 పాయింట్లు (1.60%) లాభపడి 24,774.30 వద్ద స్థిరపడింది.

    నిన్నటి సెన్సెక్స్ ఛార్ట్ (PTI)
    నిన్నటి సెన్సెక్స్ ఛార్ట్ (PTI)

    "ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం, కంపెనీల త్రైమాసిక ఫలితాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉండటం, ఫైనాన్షియల్ షేర్లలో కొనుగోళ్లు మార్కెట్‌కు బలాన్నిచ్చాయి. నిఫ్టీ రోజంతా సానుకూల ధోరణితో సాగి గరిష్ఠ స్థాయి వద్ద ముగిసింది," అని రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ విభాగాధిపతి అజిత్ మిశ్రా వివరించారు.

    అయితే, మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌కు సంబంధించి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న 8 ప్రధాన సంకేతాలు ఇవే:

    1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచనలు

    గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) 24,628 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది మునుపటి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ ముగింపు కంటే స్వల్పంగా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, భారత మార్కెట్లు స్థిరమైన లేదా స్వల్ప మార్పులతో (Gap-up) ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది.

    2. ఆసియా మార్కెట్లలో మిశ్రమ వాతావరణం

    ఆసియా మార్కెట్లలో భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. జపాన్ నిక్కీ సూచీ 0.8%, దక్షిణ కొరియా కోస్పి 1.9% నష్టపోగా, హాంగ్ కాంగ్ హాంగ్ సెంగ్ సూచీ 0.48% లాభంతో ముందంజలో ఉంది.

    3. రికార్డు సృష్టించిన వాల్ స్ట్రీట్ - 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల క్లబ్‌లో అమెజాన్

    అమెరికా మార్కెట్లు సోమవారం రికార్డు లాభాల్లో ముగిశాయి. టెక్నాలజీ షేర్ల విజృంభణతో డౌ జోన్స్ ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. అమెజాన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చరిత్రలోనే తొలిసారి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ( 3 Trillion) మార్కును దాటింది. ఎన్విడియా, మెటా, ఆల్ఫాబెట్, మైక్రోసాఫ్ట్ షేర్లు కూడా పుంజుకున్నాయి.

    4. కొద్దిగా పెరిగిన ముడిచమురు ధరలు

    సోమవారం 7% పడిపోయిన బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర, మంగళవారం మళ్లీ 0.7% పెరిగి బ్యారెల్‌కు $84.39 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అమెరికా డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ 0.7% పెరిగి $80.95కు చేరింది. చమురు సరఫరా ఆటంకాలపై మదుపర్లలో ఇంకా అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.

    5. ఆర్బీఐ ద్రవ్యపతిన విధాన సమీక్ష (RBI MPC)

    రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మూడు రోజుల ద్రవ్యపతిన విధాన సమీక్ష (MPC) సమావేశం కొనసాగుతోంది. ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ఆగస్టు 5న పాలసీ నిర్ణయాన్ని వెల్లడిస్తారు. వడ్డీ రేట్లను (Repo Rate) ప్రస్తుతం ఉన్న 5.25% వద్దే యథాతథంగా ఉంచవచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    6. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలపై అయోమయం

    ఇరాన్‌పై ప్రతిపాదిత కొత్త దాడులను వాయిదా వేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించినప్పటికీ, ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయ్ ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని స్పష్టం చేశారు.

    7. నేడే క్యూ1 (Q1 FY27) ఫలితాల హోరు

    కార్పొరేట్ ఫలితాల సీజన్ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. భారతీ ఎయిర్‌టెల్, ఓఎన్‌జీసీ, నైకా, బీఎస్‌ఈ, ఎంసీఎక్స్, కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్, మారీకో సహా 130కి పైగా కంపెనీలు నేడు తమ తొలి త్రైమాసిక (Q1 FY27) ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించనున్నాయి.

    8. స్థిరంగా పసిడి ధరలు

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు పెద్దగా మార్పు లేకుండా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్స్‌కు $4,055.39 వద్ద మార్పు లేకుండా ట్రేడవుతోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/భారత స్టాక్ మార్కెట్: నేడు గమనించాల్సిన 8 కీలక అంశాలు ఇవే
    Home/News/భారత స్టాక్ మార్కెట్: నేడు గమనించాల్సిన 8 కీలక అంశాలు ఇవే
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