యూఎస్ క్యాంపస్లను డామినేట్ చేస్తున్న టైర్-2, టైర్-3 పట్టణాల విద్యార్థులు
అమెరికన్ విశ్వవిద్యాలయాలలో భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం టైర్-2, టైర్-3 నగరాల నుంచి వస్తున్న విద్యార్థులే. ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్ (Prodigy Finance) విడుదల చేసిన తాజా డేటా ప్రకారం, చిన్న పట్టణాల డిమాండ్, STEM కోర్సులపై పెరుగుతున్న ఆసక్తి ఇందుకు కారణంగా మారింది.
చాలా సంవత్సరాలుగా, అమెరికా భారతీయ విద్యార్థులకు అత్యంత ఇష్టమైన గమ్యస్థానంగా ఉంది. అయితే, ఈ ప్రయాణం యొక్క పరిమాణం, స్వరూపం ఇప్పుడు మారింది. తాజా 'ఓపెన్ డోర్స్ 2025' నివేదిక ప్రకారం, అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల విషయంలో భారత్ ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో ఉంది. యూఎస్లో మొత్తం అంతర్జాతీయ నమోదులలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు మంది భారతీయ విద్యార్థులే ఉన్నారు. 2024/25లో వీరి సంఖ్య 3,63,019కి చేరుకుంది. ఇది అంతకుముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే 9.5 శాతం పెరుగుదల కావడం గమనార్హం.
మారిన మార్కెట్: చిన్న నగరాల నుంచి పెద్ద కలలు
ఈ మార్పులో మొదటి, ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, ఉన్నత విద్యపై ఆసక్తి కేవలం మెట్రో నగరాల నుంచి మాత్రమే రావడం లేదు. అంతర్జాతీయ తరగతి గదులను నింపేది ఇకపై మెట్రోలే కాదు.
ప్రొడిజీ ఫైనాన్స్ (Prodigy Finance) విద్యార్థుల డేటా ప్రకారం, టైర్-2, టైర్-3 నగరాల నుంచి దరఖాస్తు చేసుకునే వారి సంఖ్య స్పష్టంగా పెరుగుతోంది. ఈ ధోరణిని గత రెండేళ్లుగా నిలకడగా గమనిస్తున్నారు. ఇండోర్, భువనేశ్వర్, పంజాబ్, సూరత్, కోయంబత్తూర్, మైసూరు, నాగ్పూర్, అలాగే ఈశాన్య భారతదేశంలోని ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు మునుపటి కంటే చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో దరఖాస్తు చేస్తున్నారు.
వీరిలో చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు, చిన్న వ్యాపార యజమానులు, మధ్యస్థాయి ఉద్యోగుల కుటుంబాల నుంచి వస్తున్నారు. యూఎస్ వెళ్లడానికి దరఖాస్తు చేసుకునే వారిలో వీరి వాటా, ప్రధాన మెట్రోల కంటే వేగంగా పెరుగుతోంది.
దీన్ని బట్టి చూస్తే, ఉన్నత విద్య ఆశయం విస్తృతమైంది. విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉన్న మార్గాలు కూడా పెరిగాయి.
STEM కోర్సుల వైపు భారతీయుల మొగ్గు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు అనేక గమ్యస్థానాలను పరిగణించినప్పటికీ, అమెరికా ఆకర్షణ మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. 2024, 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 11,77,766 మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు యూఎస్లో చదివారు. ఇది 4.5 శాతం పెరుగుదల.
భారతీయ విద్యార్థులు ఎంచుకునే కోర్సుల విషయంలో ప్రత్యేకత కనిపిస్తోంది. ఓపెన్ డోర్స్ నివేదిక ప్రకారం:
భారతీయ విద్యార్థులలో $43.4$ శాతం మంది గణితం, కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉన్నారు. 22.8 శాతం మంది ఇంజినీరింగ్ కోర్సుల్లో చదువుతున్నారు.
అమెరికాలో ఉన్న భారతీయ విద్యార్థులలో పది మందిలో ఏడుగురు ఇప్పుడు STEM (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్) తరగతి గదులలోనే ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త విద్యార్థుల నమోదులో మిశ్రమ ధోరణులు ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఏకాగ్రత కారణంగా భారతీయ విద్యార్థుల డిమాండ్ స్థిరంగా ఉంది.
OPT: పని అనుభవానికి వారధి
భారతీయ విద్యార్థులు అమెరికాలో పని సంబంధిత మార్గాలను ఉపయోగించుకునే విధానంలో మరొక మార్పు కనిపిస్తోంది. ఇందులో 'ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్' (OPT) కేంద్ర బిందువుగా మారింది. యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ప్రకారం, అంతర్జాతీయ గ్రాడ్యుయేట్లు అమెరికన్ ఉద్యోగ ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టడానికి OPT ప్రధాన వంతెనలా పనిచేస్తోంది.
'ఓపెన్ డోర్స్ 2025' భారతదేశ గణాంకాల ప్రకారం, ముఖ్యంగా STEM ప్రోగ్రామ్లలో ఉన్న భారతీయ పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్లలో OPT ద్వారా ఉద్యోగంలో చేరే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
భారతీయ మాస్టర్స్, డాక్టోరల్ గ్రాడ్యుయేట్లలో ఎక్కువ మంది H-1B వంటి వర్క్ కేటగిరీలకు మారడానికి ముందు, ప్రారంభ వృత్తిపరమైన అనుభవాన్ని పొందడానికి, తమ దీర్ఘకాలిక కెరీర్ అవకాశాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి OPT ద్వారా యూఎస్లోనే ఉండిపోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ప్రణాళికాబద్ధమైన వృద్ధి
ప్రొడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనాల్ కపూర్ ఈ మార్పు విద్యార్థులు అడిగే ప్రశ్నలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని తెలిపారు. “విద్యార్థులు ఇప్పటికీ అమెరికాను నాణ్యమైన విద్య, కెరీర్ అవకాశాలు రెండూ కలిసే ప్రదేశంగా చూస్తున్నారు. యూకే, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా లేదా యూఏఈ వంటి దేశాలను పరిశీలించినప్పటికీ, అమెరికన్ ఆప్షన్ కేంద్రంగానే ఉంది” అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అయితే, దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థుల స్వభావం మారింది. "చిన్న నగరాల నుంచి వస్తున్న విద్యార్థులు తమ పరిశోధన పూర్తి చేసి, కాలపరిమితిని అర్థం చేసుకుని, STEM మార్గాలు, OPT, ఆర్థిక సహాయం గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుని దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. వారిలో స్పష్టమైన ప్రణాళిక కనిపిస్తోంది" అని సోనాల్ కపూర్ వివరించారు.
ఈ మార్పు స్ప్రింగ్ సెమిస్టర్ దరఖాస్తులలో కూడా ప్రతిబింబిస్తోందని ఆమె చెప్పారు. "డిమాండ్ బలంగా ఉండడంతో, మేము మా స్ప్రింగ్ 2026 సైకిల్ను సాధారణం కంటే ముందుగానే ప్రారంభించాం. విద్యార్థులు ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నారు. సాంప్రదాయ ఫాల్ ఇన్టేక్కు స్ప్రింగ్ మార్గం ఒక సీరియస్ ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది" అని చెప్పారు.
మారుతున్న ‘అమెరికన్ డ్రీమ్’
ఇతర గమ్యస్థానాలపై ఆసక్తి పెరుగుతున్నప్పటికీ, యూఎస్లోని విద్య యొక్క ఆకర్షణ మారలేదు. కాలిఫోర్నియా, న్యూయార్క్, టెక్సాస్, మసాచుసెట్స్, ఇల్లినాయిస్ వంటి రాష్ట్రాలు భారతీయ విద్యార్థులు అత్యధికంగా ఎంచుకునే గమ్యస్థానాలుగా కొనసాగుతున్నాయి.
మొత్తంగా, ఈ మార్పులు మరింత వాస్తవికమైన 'అమెరికన్ డ్రీమ్'ను ఆవిష్కరిస్తున్నాయి. ఇది చిన్న నగరాల్లో మొదలై, STEM కోర్సులు, ప్రారంభ పని అనుభవం ద్వారా రూపుదిద్దుకుని, విశ్వవిద్యాలయ జీవితం తర్వాత జీవితంలోకి ప్రవేశించడానికి స్పష్టమైన అడుగులపై ఆధారపడుతుంది. అమెరికా ఆకర్షణ పాతదే అయినప్పటికీ, ఈ వృద్ధికి శక్తినిచ్చే విద్యార్థులు మాత్రం మారుతున్న భారత్కు ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు - వారు ఆత్మవిశ్వాసం, విస్తృతమైన, తమ ఆశయాలకు సరిపోయే భవిష్యత్తును నిర్మించడంపై దృష్టి సారించారు.