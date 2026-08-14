3 సార్లు H-1B రిజెక్ట్.. రూ.12.4 లక్షలు ఖర్చు చేసి US వీసా సాధించాడు
హెచ్-1బీ లాటరీలో మూడేళ్లు వరుసగా నిరాశ ఎదురైనా వెనకడుగు వేయలేదు ఒక భారతీయ యువకుడు. సుమారు ₹12.4 లక్షలు ఖర్చు చేసి, 'ఒ-1' (O-1) వీసా సాధించి అమెరికాలో తన ఉద్యోగాన్ని, నివాసాన్ని నిలబెట్టుకున్న సోహన్ సేథి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం ఇది.
అమెరికాలో స్థిరపడాలనుకునే భారతీయ టెక్కీలకు 'హెచ్-1బీ' (H-1B) వీసా ఒక పెద్ద కల. అయితే లాటరీ వ్యవస్థ వల్ల ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులకు నిరాశే మిగులుతోంది. ముంబైకి చెందిన 29 ఏళ్ల సోహన్ సేథికి కూడా వరుసగా మూడేళ్ల పాటు హెచ్-1బీ లాటరీలో చుక్కెదురైంది. అయినా అతను ఆశ కోల్పోలేదు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని ఎంచుకుని, ఏకంగా ₹12.4 లక్షలు ($13,000) వెచ్చించి అసాధారణ ప్రతిభావంతులకు ఇచ్చే 'ఒ-1' (O-1) వీసాను సాధించాడు.
ముంబై నుంచి చికాగో వరకు..
సోహన్ తన 25వ ఏటి వరకు ముంబైలోనే పెరిగాడు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబై నుంచి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు బిజినెస్ అనలిస్ట్గా పనిచేస్తూ, పైచదువుల కోసం డబ్బులు పొదుపు చేసుకున్నాడు.
"పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగం చేస్తూనే జీఆర్ఈ (GRE) పరీక్షకు సిద్ధమయ్యాను. సిఫార్సు లేఖలు సేకరించి అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. ఈ ప్రక్రియకు దాదాపు మూడేళ్లు పట్టింది" అని సోహన్ వివరించాడు.
చివరకు చికాగోలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇల్లినోయ్లో ప్రవేశం లభించడంతో 2022 జనవరిలో అమెరికాలో అడుగుపెట్టాడు. విమానం దిగిన 20 రోజులకు, తన 25వ పుట్టినరోజు నాడు.. ఏ చికాగో స్కైలైన్ ఫోటోను ఫోన్ వాల్పేపర్గా పెట్టుకుని కలలు కన్నాడో, సరిగ్గా అదే ప్రదేశంలో నిలబడ్డాడు.
హెచ్-1బీ షాక్.. ఒ-1 దిశగా అడుగులు
2023 మే నెలలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఒక హెల్త్కేర్ కంపెనీలో సీనియర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్గా చేరాడు. ఏడాదిన్నర వ్యవధిలోనే అనలిటిక్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్గా పదోన్నతి పొందాడు. వృత్తిపరంగా ఎదుగుతున్నప్పటికీ వీసా సమస్య అతడిని వెంటాడింది. వరుసగా మూడేళ్ల పాటు హెచ్-1బీ లాటరీకి దరఖాస్తు చేసినా ఎంపిక కాలేదు.
2025 ఏప్రిల్లో రెండోసారి కూడా హెచ్-1బీ మిస్ కావడంతో, సోహన్ అప్రమత్తమయ్యాడు. 'ఒ-1' వీసా కోసం సిద్ధమవడం ప్రారంభించాడు. ఒ-1 వీసా అనేది లాటరీపై ఆధారపడి ఉండదు. తమ రంగంలో అసాధారణ నైపుణ్యం, అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి దీనిని మంజూరు చేస్తారు.
"నా ఓపీటీ (OPT) గడువు ముగియడానికి ఏడాది ముందే, అంటే 2025 జూన్లోనే ఒ-1 వీసా కోసం సంసిద్ధం అవడం మొదలుపెట్టాను" అని సోహన్ తెలిపాడు.
న్యాయవాది సహాయంతో తన ప్రొఫైల్ను బలోపేతం చేసుకున్నాడు. తను సాధించిన పురస్కారాలు, మీడియా కథనాలు, ఇండస్ట్రీ ఈవెంట్లకు జడ్జీగా వ్యవహరించిన ఆధారాలు, పరిశోధనా పత్రాలు, నిపుణుల సిఫార్సు లేఖలన్నింటినీ సేకరించాడు.
700 పేజీల ఆధారాలు.. ఉత్కంఠభరిత క్షణాలు
2026 ఫిబ్రవరి నాటికి లాయర్లతో కలిసి ఏకంగా 700 పేజీలకు పైగా ఆధార పత్రాలను సిద్ధం చేశాడు. ఈ న్యాయ ప్రక్రియ కోసం దాదాపు 13,000 డాలర్లు (సుమారు ₹12.4 లక్షలు) ఖర్చు చేశాడు. 2026 మార్చిలో మూడోసారి కూడా హెచ్-1బీ లాటరీ రిజెక్ట్ అయింది. అతడి స్టెమ్ ఓపీటీ (STEM OPT) గడువు 2026 జులై 5తో ముగిసిపోనుండగా, కేవలం 100 రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలింది. దీంతో 2026 ఏప్రిల్లో ఒ-1 వీసా పిటిషన్ను దాఖలు చేశాడు.
అయితే ఆ ప్రక్రియ సులువుగా సాగలేదు. యూఎస్సిఐఎస్ (USCIS) నుంచి 'రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్' (RFE) రావడంతో అదనపు ఆధారాలు సమర్పించాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో తీవ్ర ఆందోళన చెందానని సోహన్ చెప్పాడు.
"ఆ సమయంలో భారత్కు తిరిగి వెళ్లడమా, రెండో మాస్టర్స్ చేయడమా లేక కెనడా, బ్రిటన్ వంటి దేశాలకు మారడమా అని ఆలోచించాను. కానీ నాకు అమెరికా ఇచ్చిన కెరీర్ అవకాశాలు మరే దేశంలోనూ దొరకవని అనిపించింది" అని సోహన్ పేర్కొన్నాడు.
తీపి కబురు.. కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందం
అనుమానాలు, ఆందోళనల మధ్య ఒకరోజు చికాగోలోని తన ఇంట్లో ఈమెయిల్ చెక్ చేసుకుంటుండగా లాయర్ నుంచి "అభినందనలు" (Congratulations) అని సందేశం వచ్చింది. ఒ-1 వీసా ఆమోదం పొందిందని తెలిసిన వెంటనే ఆందోళన అంతా మాయమైంది.
ఈ శుభవార్త తెలిసిన వెంటనే భారత్లోని తన తల్లి, సోదరుడికి వీడియో కాల్ చేసినట్లు సోహన్ చెప్పాడు. వారి ముఖాల్లో కనిపించిన నవ్వులు తను పడ్డ కష్టానికి సరికొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. ప్రస్తుతం హెల్త్కేర్ డేటా అనలిటిక్స్ టీమ్ను నడిపిస్తున్న సోహన్, అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు తన అనుభవాలను లింక్డ్ఇన్లో పంచుకుంటూ మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. రాబోయే మూడేళ్ల పాటు అమెరికాలోనే ఉంటూ తన కెరీర్లో మరిన్ని శిఖరాలను అధిరోహించడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More