లండన్లో రూ. కోటి జీతం.. మెల్బోర్న్లో ఇళ్లు తుడుస్తూ.. శ్వేతా దేశాయ్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం
లండన్లో 'హెడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్'గా ఏడాదికి కోటి రూపాయల జీతం అందుకున్న శ్వేతా దేశాయ్, ఆస్ట్రేలియాకు మారిన తర్వాత ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. కార్పొరేట్ హోదాను వదిలి మెల్బోర్న్లో అపార్ట్మెంట్లు శుభ్రం చేసే స్థాయికి పడిపోయినా, పట్టుదలతో మళ్ళీ తన ఉనికిని చాటుకుంటున్నారు.
విదేశాలకు వెళ్తే చాలు జీవితం సెటిల్ అయిపోతుందని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ, ఉన్నత శిఖరాల నుంచి ఒక్కసారిగా నేల మీదకు పడితే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో ముంబైకి చెందిన శ్వేతా దేశాయ్ జీవితం చూస్తే అర్థమవుతుంది. లండన్లోని ఒక ప్రముఖ కమర్షియల్ వెబ్సైట్లో 'హెడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్'గా నెలకు లక్షల జీతం తీసుకున్న ఆమె, నేడు మెల్బోర్న్ వీధుల్లో అపార్ట్మెంట్లను శుభ్రం చేస్తూ కనిపించడం సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది.
రాజభోగం నుంచి సామాన్య జీవితం వరకు
శ్వేతా దేశాయ్ ప్రయాణం 2008లో ముంబై నుంచి లండన్కు ఉన్నత చదువుల కోసం మొదలైంది. 15 ఏళ్ల కష్టంతో ఆమె లండన్ కార్పొరేట్ రంగంలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 2023 నాటికి ఆమె వార్షిక ఆదాయం దాదాపు లక్ష పౌండ్లు (సుమారు రూ. కోటి). బ్రాండెడ్ హ్యాండ్ బ్యాగులు, మేకప్ కిట్లు, ఖరీదైన షూలతో ఆమె జీవితం ఎంతో విలాసవంతంగా సాగేది. అయితే, భర్తకు మెల్బోర్న్లో ఉద్యోగం రావడంతో 2023 చివరలో ఆమె తన అత్యున్నత కెరీర్ను వదిలి ఆస్ట్రేలియాకు మకాం మార్చారు.
గుర్తింపు కోసం పోరాటం
మెల్బోర్న్ చేరుకున్నాక శ్వేతకు అసలైన కష్టాలు మొదలయ్యాయి. లండన్లో ఆమెకున్న అనుభవం ఇక్కడ ఏమాత్రం పనిచేయలేదు. నెలల తరబడి ప్రయత్నించినా సరైన ఉద్యోగం దొరకలేదు. "అప్పటివరకు నాకంటూ ఒక హోదా, భారీ జీతం ఉండేవి. ఒక్కసారిగా అవన్నీ మాయమైపోయాయి. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా 'మీరు ఏం చేస్తారు?' అని అడిగితే చెప్పడానికి నా దగ్గర సమాధానం ఉండేది కాదు" అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ సమయంలో ఎదురైన మానసిక సంఘర్షణ ఆమెను ఎంతో కుంగదీసింది.
అపార్ట్మెంట్ క్లీనింగ్లోకి అడుగు
ఉద్యోగ మార్కెట్ కఠినంగా మారడంతో, శ్వేత ఖాళీగా కూర్చోవడానికి ఇష్టపడలేదు. చివరకు ఎయిర్ బీఎన్బీ (Airbnb) అపార్ట్మెంట్లను శుభ్రం చేసే పనిలో చేరారు. "లండన్లో లీడర్గా ఉన్న నేను, మెల్బోర్న్లో ఇళ్లు తుడవడం, దుప్పట్లు మార్చడం, అతిథుల ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడం మొదలుపెట్టాను. మొదట్లో ఇది బాధగా అనిపించినా, ఈ పనే నాకు నేను ఎవరో మళ్ళీ గుర్తు చేసింది" అని ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. ఏ పనీ చిన్నది కాదని, మన వృత్తి మన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్ణయించదని ఆమె చాటిచెప్పారు.
ఆర్థిక స్వాతంత్య్రమే అసలైన స్వేచ్ఛ
శ్వేత కేవలం క్లీనింగ్ పనులకే పరిమితం కాలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె మూడు పనులు చేస్తున్నారు. అపార్ట్మెంట్ల నిర్వహణతో పాటు, పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ బోధిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, తనలాగే కెరీర్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న మహిళల కోసం 'ది రీబిల్డ్ రూమ్' (The Rebuild Room) అనే వాట్సాప్ కమ్యూనిటీని ప్రారంభించి కోచింగ్ ఇస్తున్నారు.
"డబ్బు అంటే కేవలం విలాసం మాత్రమే కాదు, అది ఒక స్వేచ్ఛ. ఒక లిప్ బామ్ కొనడానికి కూడా ఎవరికీ వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకపోవడమే ఆర్థిక స్వతంత్రం" అని ఆమె నవ్వుతూ చెబుతారు. జీవితంలో హోదాలు, పదవులు పోయినప్పుడు మాత్రమే మన అసలైన బలం ఏంటో తెలుస్తుందని శ్వేత నిరూపిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. శ్వేతా దేశాయ్ లండన్లో ఏ పని చేసేవారు?
ఆమె లండన్లోని ఒక ప్రముఖ కమర్షియల్ బిజినెస్ వెబ్సైట్లో 'హెడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్' (Head of Product)గా పనిచేశారు. అక్కడ ఆమె వార్షిక వేతనం సుమారు 1 కోటి రూపాయలు (£100,000).
2. ఆమె లండన్ నుంచి మెల్బోర్న్కు ఎందుకు మారారు?
ఆమె భర్తకు ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్లో ఉద్యోగం రావడంతో, తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి 2023 చివరలో అక్కడికి మారారు.
3. మెల్బోర్న్లో ఆమె చేసిన మొదటి ఉద్యోగం ఏమిటి?
మెల్బోర్న్ ఉద్యోగ మార్కెట్లో తన స్థాయికి తగ్గ పని దొరకకపోవడంతో, ఆమె ఎయిర్ బీఎన్బీ (Airbnb) అపార్ట్మెంట్లను శుభ్రం చేసే పనిని (Cleaning & Management) చేపట్టారు.
4. 'ది రీబిల్డ్ రూమ్' అంటే ఏమిటి?
ఇది శ్వేతా దేశాయ్ ప్రారంభించిన ఒక ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీ. విదేశాలకు మారినప్పుడు లేదా కెరీర్ కోల్పోయినప్పుడు ఇబ్బంది పడే మహిళలకు అండగా నిలవడానికి, వారికి కోచింగ్ ఇవ్వడానికి ఆమె దీనిని ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.