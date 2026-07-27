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    ₹100 కోట్లకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్న భారతీయుల సంఖ్య 576: పార్లమెంట్‌లో కేంద్రం వెల్లడి

    అసెస్‌మెంట్ ఇయర్ (AY) 2025-26లో రూ.100 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్థూల సమాన ఆదాయాన్ని (Gross Total Income) ప్రతిపాదించిన భారతీయుల సంఖ్య 576కి పెరిగినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌లో వెల్లడించింది. 2021-22లో ఈ సంఖ్య కేవలం 142గా మాత్రమే ఉండేది. 

    Published on: Jul 27, 2026, 17:20:31 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతదేశంలో రూ. 100 కోట్ల కంటే ఎక్కువ వార్షిక ఆదాయాన్ని నివేదించే ధనవంతుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లోక్‌సభలో అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానమిస్తూ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

    ₹100 కోట్లకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్న భారతీయుల సంఖ్య 576: పార్లమెంట్‌లో కేంద్రం వెల్లడి (Sansad TV )
    ₹100 కోట్లకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్న భారతీయుల సంఖ్య 576: పార్లమెంట్‌లో కేంద్రం వెల్లడి (Sansad TV )

    ఐదేళ్లలో సంఖ్య పెరిగిన తీరు (క్రమ పరిణామం)

    గత ఐదేళ్ల ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల (ITR) విశ్లేషణను పరిశీలిస్తే రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ చూపిస్తున్న వ్యక్తుల సంఖ్య నిలకడగా పెరుగుతూ వస్తోంది:

    అసెస్‌మెంట్ ఇయర్ (AY)రూ.100 కోట్లు ఆపైన ఆదాయం తెలిపిన వ్యక్తులు
    2021-22142
    2022-23301
    2023-24284
    2024-25415
    2025-26576

    చట్టంలో 'బిలియనీర్' అనే పదానికి నిర్వచనం లేదు

    ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 2025 లేదా పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 కింద 'బిలియనీర్' (Billionaire) అనే పదానికి ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన స్పష్టమైన నిర్వచనం లేదని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఐటిఆర్ రిటర్నుల ఆధారంగా రూ. 100 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తం పొందుతున్న వ్యక్తుల వివరాలను మాత్రమే ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.

    అలాగే, 'వెల్త్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, 1957' (Wealth-tax Act)ను ఏప్రిల్ 1, 2016 నుండి రద్దు చేయడం వల్ల వ్యక్తుల మొత్తం సంపద (Total Wealth) గురించిన సమాచారాన్ని ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సేకరించడం లేదని చెప్పారు.

    ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గుముఖం: ప్రభుత్వం

    ఇటీవల వెలువడిన 'గృహ వినియోగ వ్యయ సర్వే (2023-24)' ప్రకారం, గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆదాయ అసమానతలు తగ్గాయని 'గిని కోఎఫీషియంట్' (Gini Coefficient) ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

    గ్రామీణ ప్రాంతాలు: గిని సూచీ 2022-23లోని 0.266 నుండి 0.237కి తగ్గింది.

    పట్టణ ప్రాంతాలు: గిని సూచీ 0.314 నుండి 0.284కి పడిపోయింది.

    (నోట్: గిని కోఎఫీషియంట్ అనేది ఆదాయ అసమానతలను కొలిచే సూచిక. 0 అంటే పూర్తి సమానత్వం, 1 అంటే సంపూర్ణ అసమానతను సూచిస్తుంది.)

    తగ్గతున్న నిరుద్యోగిత, పేదరికం

    నిరుద్యోగిత రేటు: 15 ఏళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారిలో నిరుద్యోగిత రేటు 2022లో 3.6 శాతంగా ఉండగా, 2025 నాటికి అది 3.1 శాతానికి తగ్గిందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

    బహుమితీయ పేదరికం: నీతి ఆయోగ్ (NITI Aayog) డేటా ప్రకారం గడిచిన పదేళ్లలో బహుమితీయ పేదరికం (Multidimensional Poverty) కూడా గణనీయంగా తగ్గింది.

    పురోగతితో కూడిన ఆదాయపు పన్ను విధానం, ఉద్యోగ ఆధారిత పన్ను ప్రోత్సాహకాలు, స్టార్టప్‌లు, స్వయం ఉపాధి, రంగానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి సంక్షేమ పథకాల ద్వారా అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు మంత్రి పంకజ్ చౌదరి తెలిపారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/₹100 కోట్లకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్న భారతీయుల సంఖ్య 576: పార్లమెంట్‌లో కేంద్రం వెల్లడి
    Home/News/₹100 కోట్లకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్న భారతీయుల సంఖ్య 576: పార్లమెంట్‌లో కేంద్రం వెల్లడి
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