సుప్రీం కోర్టుకు ఇండిగో వ్యవహారం: చాలా తీవ్రమైన విషయంగా పరిగణించిన చీఫ్ జస్టిస్

ఇండిగో విమానయాన సంస్థలో పైలట్ల కొరత కారణంగా విమానాలు పెద్ద ఎత్తున రద్దవుతున్న సమస్య సుప్రీం కోర్టుకు చేరింది. సోమవారం (డిసెంబర్ 8) ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తగా, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) సూర్య కాంత్ దీనిని “చాలా తీవ్రమైన విషయం”గా పేర్కొన్నారు.
భారతదేశంలో ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో (IndiGo)లో జరుగుతున్న విమానాల రద్దు వ్యవహారం సోమవారం సుప్రీం కోర్టు దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సమస్యపై స్పందించిన భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్ దానిని “చాలా తీవ్రమైన విషయం”గా అభివర్ణించారు. భారత ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను సకాలంలో గుర్తించి, చర్యలు తీసుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ జాయ్ మాల్యా బాగ్చితో కూడిన ధర్మాసనం ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంది. "లక్షలాది మంది ప్రజలు విమానాశ్రయాలలో ఇరుక్కుపోయారు. ఇది చాలా తీవ్రమైన విషయం. వారికి ఆరోగ్య సమస్యలు వంటివి ఉండవచ్చు" అని సీజేఐ కాంత్ వ్యాఖ్యానించినట్టు 'బార్ అండ్ బెంచ్' నివేదించింది.
ఈ సమస్యపై దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను లిస్టింగ్ చేయాలని అభ్యర్థించినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇండిగోలో చాలా ఖాళీలు ఉన్నాయని, ఈ పరిస్థితి కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ఒక న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. "వినియోగదారులకు సరైన సమాచారం కూడా ఇవ్వడం లేదు" అని ఆ న్యాయవాది పేర్కొన్నారు.
ఢిల్లీ హైకోర్టులోనూ పిటిషన్
ఇదే అంశంపై సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో కూడా ఒక పిటిషన్ దాఖలైంది. ఇండిగో విమాన రద్దు సంక్షోభం వల్ల ప్రభావితమైన ప్రయాణికులకు గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలని, టికెట్ డబ్బులు వాపస్ (Refund) చేయాలని ఆ పిటిషన్లో కోరారు.
'లైవ్ లా' (Live Law) నివేదిక ప్రకారం, చీఫ్ జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ, జస్టిస్ తుషార్ రావు గెడెలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ముందు ఒక న్యాయవాది ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
"ఇండిగో సమస్యపై మేము పిల్ (PIL) దాఖలు చేశాం. చాలా మంది ప్రజలు చిక్కుకుపోయారు. విమానాశ్రయాలలో పరిస్థితి అమానవీయంగా ఉంది. ఇరుక్కుపోయిన వారికి గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలని, సరైన రీఫండ్ అందించాలని ఇండిగోకు కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాం" అని ఆ న్యాయవాది హైకోర్టుకు తెలిపారు.
కోర్టులు విచారణ చేపడతాయా?
'బార్ అండ్ బెంచ్' ప్రకారం, సుప్రీం కోర్టు తక్షణమే ఈ కేసును విచారించేందుకు ఆదేశాలు ఇవ్వలేదు. ఈ పిటిషన్ సాధారణ ప్రక్రియలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఈ అంశాన్ని బుధవారం విచారించడానికి అంగీకరించింది. ఈ సమస్యపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చిందని కోర్టు పేర్కొన్నప్పటికీ, విచారణకు సిద్ధపడింది. "ఈ అంశం బుధవారం లిస్ట్ అవుతుంది," అని ధర్మాసనం తెలిపింది.
