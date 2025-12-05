Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    విమానాలు రద్దు, లగేజీ మిస్సింగ్: ఢిల్లీలో 16,500 మంది ప్రయాణికుల నరకం

    ఇండిగో విమానయాన సంస్థ సిబ్బంది కొరత కారణంగా ఢిల్లీలో ఏకంగా 163 దేశీయ విమానాలను రద్దు చేసింది. దీనివల్ల 16,500 మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. విమానాల ఆలస్యాలు, రద్దులతో పాటు మూడు, నాలుగు రోజుల క్రితం చెక్-ఇన్ చేసిన లగేజీ కూడా దొరక్కపోవడంతో ప్రయాణికులు గందరగోళంలో చిక్కుకున్నారు.

    Published on: Dec 05, 2025 2:49 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇండిగో విమానయాన సంస్థ తీసుకున్న ఆకస్మిక నిర్ణయాల కారణంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని విమానాశ్రయంలో (Delhi Airport) గురువారం తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. సిబ్బంది కొరత (Crew-Related Issues) కారణంగా ఇండిగో ఏకంగా 163 దేశీయ విమానాలను రద్దు చేసింది. దీనివల్ల ఒక్క ఢిల్లీలోనే సుమారు 16,500 మంది ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది.

    విమానాలు రద్దు, లగేజీ మిస్సింగ్: ఢిల్లీలో 16,500 మంది ప్రయాణికుల నరకం (PTI )
    విమానాలు రద్దు, లగేజీ మిస్సింగ్: ఢిల్లీలో 16,500 మంది ప్రయాణికుల నరకం (PTI )

    రద్దయిన 163 విమానాలలో 77 రావాల్సిన విమానాలు (Arrivals) కాగా, 86 పోవాల్సిన విమానాలు (Departures) ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఆ రోజు బయలుదేరాల్సిన 101 విమానాల్లో 98 ఆలస్యంగా బయలుదేరాయి. విమాన సగటు ఆలస్యం దాదాపు 160 నిమిషాలుగా ఉందని ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్ అధికారి ఒకరు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ (HT)కు తెలిపారు. ఇండిగో ఈ నిర్వహణా సంక్షోభం (Operational Crisis) కారణంగా చాలా మంది ప్రయాణికులు 24 గంటలకు పైగా విమానాశ్రయంలోనే చిక్కుకుపోయారు.

    లగేజీ మాయం.. మరింత తీవ్రమైన సమస్య

    విమానాల రద్దు, ఆలస్యాల కంటే కూడా, ప్రయాణికులను మరింత ఇబ్బంది పెట్టిన అంశం లగేజీ దొరకకపోవడం. మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల క్రితం చెక్-ఇన్ చేసిన తమ లగేజీ ఇప్పటికీ తమకు అందలేదని పలువురు ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ విమానాశ్రయం (Indira Gandhi Airport) టెర్మినల్ 1 వద్ద పరిస్థితులను పర్యవేక్షించిన హెచ్‌టి రిపోర్టర్, ఇండిగో టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద ప్రయాణికుల గుంపు గుమిగూడినట్లు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు, మందులు, విలువైన వస్తువులు ఉన్న లగేజీని కోల్పోవడంపై, విమానాల రద్దుపై సమాచారం కోసం ఆందోళనగా వారు ఎదురుచూశారు.

    "నా విమానం గురువారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు బయలుదేరాల్సి ఉంది, కానీ అది రద్దైంది. మరో విమానంలో టికెట్ ఇస్తామని ఇండిగో నాకు చెప్పింది" అని గౌరవ్ వర్మ అనే 30 ఏళ్ల ప్రయాణికుడు హెచ్‌టికి వివరించారు. ఆయన విమానాశ్రయంలోనే 24 గంటలకు పైగా వేచి ఉన్నారు.

    పుణేకు వెళ్లాల్సిన తన విమానానికి బోర్డింగ్ మొదలయ్యాక, ప్రయాణికులందరూ షటిల్ బస్సులలో ఒక గంట పాటు వేచి ఉన్నారని గౌరవ్ తెలిపారు. “చివరికి విమానం ఎక్కిన తర్వాత, మరో ఐదు గంటలు వేచి ఉన్నాం. ఆ తర్వాత విమానం రద్దైందని చెప్పారు” అని నిరాశగా చెప్పారు. ఇప్పుడు శుక్రవారం ఉదయం విమానం కోసం వేచి ఉండాల్సి వచ్చిందని, ఢిల్లీలో బస చేయడానికి చోటు లేకపోవడంతో రాత్రంతా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోనే గడపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.

    డయాబెటిక్ పేషెంట్‌కి మందుల కష్టం

    ఇలాంటి దయనీయ పరిస్థితే టెర్మినల్స్ 2, 3 వద్ద కూడా కనిపించింది. చివరి నిమిషంలో వేరే విమానాలు బుక్ చేసుకోవడానికి లేదా హోటల్ గదుల కోసం వేలల్లో డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చిందని పలువురు ప్రయాణికులు వాపోయారు.

    45 ఏళ్ల డయాబెటిక్ పేషెంట్‌ ధీరేంద్ర శుక్లా, తన మందులన్నీ చెక్-ఇన్ లగేజీలో పెట్టానని, ఆ లగేజీ దొరక్కపోవడం వల్ల మందులు తీసుకోలేకపోతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. “గంటల తరబడి ఎదురుచూస్తున్నాను” అని ఆయన హెచ్‌టికి చెప్పారు.

    అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఓ మహిళ.. తెల్లవారుజామున ఢిల్లీలో దిగానని, కానీ గంటలైనా తన మూడు చెక్-ఇన్ సూట్‌కేస్‌లు దొరకలేదని చెప్పారు. “నేను శనివారం అమెరికాకు తిరిగి వెళ్లాలి. లగేజీ లేకుండా ఎలా వెళ్తాను?” అని ప్రశ్నించారు.

    అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు కూడా ఇవే కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. చెన్నైలో తన సోదరుడి హాకీ టోర్నమెంట్‌కు ఆలస్యం కారణంగా హాజరు కాలేకపోయానని ఆమ్‌స్టర్‌డామ్‌కు చెందిన 19 ఏళ్ల యువకుడు వాపోయాడు. వేరే విమానం బుక్ చేసుకోవడానికి తెల్లవారుజామున 1 గంట నుంచీ ప్రయత్నిస్తున్నా ఫలితం లేకపోయిందని ఆయన తెలిపారు.

    కుటుంబ అత్యవసర పరిస్థితులు, ముఖ్యమైన సమావేశాల కోసం ప్రయాణించేవారు ఈ ఆలస్యాల వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయారు. బెంగళూరు, ముంబై, రాంచీతో సహా ఇతర ప్రధాన దేశీయ విమానాశ్రయాలలోనూ ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులే కనిపించాయి.

    News/News/విమానాలు రద్దు, లగేజీ మిస్సింగ్: ఢిల్లీలో 16,500 మంది ప్రయాణికుల నరకం
    News/News/విమానాలు రద్దు, లగేజీ మిస్సింగ్: ఢిల్లీలో 16,500 మంది ప్రయాణికుల నరకం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes