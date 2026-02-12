Edit Profile
    సోషల్ మీడియాకు మనుషులు బానిసలవుతారా? కోర్టులో ఇన్‌స్టా‌గ్రామ్ బాస్ వ్యాఖ్యలు ఇవే

    సోషల్ మీడియాకు ప్రజలు 'క్లినికల్‌'గా బానిసలవుతారనే వాదనను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హెడ్ ఆడమ్ మోస్సేరి తోసిపుచ్చారు. లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరుగుతున్న ఒక కీలక కోర్టు విచారణలో ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీశాయి.

    Published on: Feb 12, 2026 9:47 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సోషల్ మీడియా వినియోగం పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనే అంశంపై అమెరికాలో జరుగుతున్న ఒక చారిత్రక విచారణకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ చీఫ్ ఆడమ్ మోస్సేరి హాజరయ్యారు. బుధవారం లాస్ ఏంజిల్స్ కోర్టులో జరిగిన ఈ విచారణలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ప్రజలు 'క్లినికల్‌'గా బానిసలవుతారనే (Clinical Addiction) భావనతో తాను ఏకీభవించనని స్పష్టం చేశారు.

    అడిక్షన్ కాదు.. అది 'సమస్యత్మాక వినియోగం'

    మెటా (Meta) యాజమాన్యంలోని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అధిపతిగా ఉన్న మోస్సేరి, 'క్లినికల్ అడిక్షన్'కు, 'సమస్యత్మాక వినియోగం' (Problematic Use) మధ్య తేడా ఉందని వాదించారు. "కొంతమంది తమకు ఇష్టం లేకపోయినా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. దీనిని మేము సమస్యత్మాక వినియోగంగా పరిగణిస్తాం. ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతోంది, దీనిని మేము ఒప్పుకుంటాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, దీనిని వైద్యపరమైన 'బానిసత్వం' (Addiction) అనలేమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    పాత మాటలపై లాయర్ల ప్రశ్నలు

    విచారణ సందర్భంగా వాది తరపు న్యాయవాది మార్క్ లానియర్.. గతంలో మోస్సేరి ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సోషల్ మీడియా అడిక్షన్ గురించి మాట్లాడిన మాటలను గుర్తుచేశారు. దీనిపై స్పందిస్తూ, "అప్పుడు నేను ఆ పదాన్ని చాలా సాధారణంగా (Casually) వాడాను. కానీ ఇప్పుడు కోర్టులో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నా పదాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాను" అని మోస్సేరి వివరణ ఇచ్చారు. తనకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి తీవ్రమైన క్లినికల్ అడిక్షన్‌తో బాధపడ్డారని, అందుకే ఆ పదాన్ని వాడేటప్పుడు తాను నిపుణుడిలా కాకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నానని చెప్పారు.

    కోర్టులో భావోద్వేగ వాతావరణం

    ఈ విచారణలో 'బాడీ డిస్మోర్ఫియా' (తమ రూపం పట్ల అసంతృప్తి), కాస్మెటిక్ ఫిల్టర్ల గురించి చర్చ జరిగినప్పుడు కోర్టులో ఉన్న పలువురు తల్లిదండ్రులు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో తమ పిల్లలను కోల్పోయిన లేదా ఇబ్బందులు పడ్డ కుటుంబాలు అక్కడ ఉన్నాయి. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫిల్టర్లు ప్లాస్టిక్ సర్జరీని ప్రోత్సహించేలా ఉన్నాయన్న ఆరోపణలపై మోస్సేరి స్పందిస్తూ.. తాము భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తామని, అదే సమయంలో సెన్సార్‌షిప్‌ను వీలైనంత తక్కువగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తామని చెప్పారు.

    విచారణ నేపథ్యం ఇదీ

    ప్రస్తుతం మెటా (ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్), గూగుల్ (యూట్యూబ్) సంస్థలు పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయంటూ వేల సంఖ్యలో దావాలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. 'KGM' అనే 20 ఏళ్ల యువతి దాఖలు చేసిన కేసు ఇప్పుడు 'టెస్ట్ కేస్'గా మారింది. దీని ఫలితం మిగిలిన వేలాది కేసులపై ప్రభావం చూపనుంది. మరోవైపు, న్యూ మెక్సికోలో కూడా మెటా సంస్థ ఇలాంటి మరో విచారణను ఎదుర్కొంటోంది.

    సోషల్ మీడియా దిగ్గజ సంస్థలు తమ లాభాల కోసం పిల్లల భద్రతను పణంగా పెడుతున్నారనే ఆరోపణల మధ్య, మోస్సేరి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఎంతవరకు సమర్థనీయం అనే చర్చ మొదలైంది.

