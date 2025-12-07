రూ. 40వేల కన్నా తక్కువ ధరకు iPhone 16.. ఇయర్ ఎండ్ సేల్లో భారీ తగ్గింపు!
ఐఫోన్ 16 రూ. 40వేల కన్నా తక్కువ ధరకే కొనే ఛాన్స్ మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు! ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇయర్ ఎండ్ సేల్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్లిప్కార్ట్ డీల్స్, ఐఫోన్ 16 ఫీచర్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఫ్లిప్కార్ట్ నిర్వహిస్తున్న 'బై బై 2025' ఇయర్ ఎండ్ సేల్లో టెక్నాలజీ ప్రాడక్ట్స్పై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్లలో యాపిల్ ఐఫోన్ 16 హ్యాండ్సెట్పై అందిస్తున్న డీల్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు కలిపితే, గతేడాది విడుదలైన ఈ ఫోన్ను రూ. 40,000 కంటే తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు!
ఐఫోన్ 16 ధర రూ. 40,000 కంటే ఎలా తగ్గుతుంది?
ఐఫోన్ 16 128 జీబీ వేరియంట్ సేల్ ధర రూ. 69,900గా ఉంది. అయితే కొనుగోలుదారులు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను ఉపయోగించినట్లయితే, వారికి రూ. 4,920 ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఈ గ్యాడ్జెట్పై ఫ్లిప్కార్ట్ మంచి ఎక్స్ఛేంజ్ స్కీమ్ను కూడా అందిస్తోంది. మీరు ట్రేడ్ చేసే పాత ఫోన్ మోడల్, దాని పరిస్థితి, మీ ప్రాంతపు డెలివరీ పిన్కోడ్ ఆధారంగా ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ మారుతుంది.
ఎంపిక చేసిన డివైజ్లపై ఎక్స్ఛేంజ్ క్రెడిట్ దాదాపు రూ. 68,050 వరకు చేరే అవకాశం ఉంది. అయిన్నప్పటికీ రూ. 30,000 చుట్టూ ఉండే వాస్తవిక ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నా, ఈ ఫోన్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ధర రూ. 40,000 మార్క్ కంటే తక్కువకు చేరుతుంది! ప్రస్తుత హాలిడే సీజన్ ప్రమోషన్లలో ఐఫోన్ 16 అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ధర కలిగిన యాపిల్ హ్యాండ్సెట్లలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది!
2025లోనూ ఐఫోన్ 16 ఎందుకు కొనాలి?
ఇది యాపిల్ సరికొత్త మోడల్ కానప్పటికీ, తక్కువ ధరకు టాప్-టైర్ పనితీరును కోరుకునే కొనుగోలుదారులకు ఐఫోన్ 16 ఇప్పటికీ ఒక బలమైన ఎంపిక.
1. పటిష్టమైన పనితీరు, దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయత
ఈ ఫోన్ యాపిల్ ఏ18 చిప్సెట్తో, 8 జీబీ ర్యామ్తో పనిచేస్తుంది. ఇది యాప్లు, గేమ్స్, కొత్తగా వస్తున్న ఆన్-డివైస్ ఏఐ ఫీచర్లలో నిరాటంకమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
యాపిల్ సుదీర్ఘ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ కారణంగా, చాలా సంవత్సరాలు ఫోన్ను ఉంచుకోవాలని ప్లాన్ చేసే వారికి ఇది సురక్షితమైన, భవిష్యత్తుకు అనుకూలమైన ఎంపిక.
2. మెరుగైన కెమెరా హార్డ్వేర్
ఇందులో ఉన్న 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన సెన్సార్, అప్డేటెడ్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కెమెరా కంట్రోల్ బటన్ ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
షూటింగ్ టూల్స్ను వేగంగా యాక్సెస్ చేయడం, తక్కువ కాంతిలోనూ మెరుగైన ఫలితాలు రావడం వంటి అంశాలు ఐఫోన్ 16ని కొత్త పోటీదారులతో పోల్చినా వెనుకబడకుండా చేస్తాయి.
3. మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, ఆధునిక కనెక్టివిటీ
యాపిల్ ఈ డివైజ్లో బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్ను మెరుగుపరిచింది. దీనివల్ల ఒకే ఛార్జ్పై ఎక్కువ రన్టైమ్ లభిస్తుంది.
వేగవంతమైన వైర్డ్ ఛార్జింగ్, మ్యాగ్సేఫ్ సపోర్ట్, మెరుగైన 5జీ పనితీరు రోజువారీ వినియోగంలో మరింత మెరుగైన అనుభూతిని ఇస్తాయి.
అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకునే వారికి అద్భుతమైన డీల్..
భారీ ప్రభావవంతమైన డిస్కౌంట్, ప్రస్తుత మార్కెట్లో పోటీపడగలిగే హార్డ్వేర్తో, ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్.. ఐఫోన్ 16ని ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలుపుతోంది. 2025 ఫ్లాగ్షిప్ ధరలు చెల్లించకుండానే ఫ్లాగ్షిప్-స్థాయి పనితీరును కోరుకునే వినియోగదారులకు ఇది గొప్ప అవకాశం!