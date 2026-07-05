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    iPhone 17 Pro : అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్​లో ఐఫోన్ 17 స్మార్ట్​ఫోన్స్​పై భారీ డిస్కౌంట్..

    Amazon Prime Day Sale : అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్‌లో భాగంగా యాపిల్ లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్స్ అయిన ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్​లపై అదిరిపోయే ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఫ్లాట్ ప్రైస్ కట్, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో కలిపి కస్టమర్లు గరిష్టంగా రూ. 14,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Jul 05, 2026 11:52 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    యాపిల్ కంపెనీకి చెందిన ప్రీమియం 'ప్రో' సిరీస్ ఐఫోన్లపై లాంచ్ అయిన కొద్ది నెలల్లోనే పెద్ద మొత్తంలో డిస్కౌంట్లు రావడం చాలా అరుదు. అయితే, ప్రస్తుతం లైవ్​లో ఉన్న అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ ఐఫోన్ ప్రియులకు ఒక సువర్ణావకాశాన్ని మోసుకొచ్చింది. లేటెస్ట్ ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ మోడళ్లు భారీ ధర తగ్గింపుతో విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు అర్హత కలిగిన బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలుదారులు తమ ఖర్చును మరింత తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఆఫర్లను కలిపితే ఏకంగా రూ. 14,000 వరకు నికర లబ్ధి చేకూరుతుంది. యాపిల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌లపై లభిస్తున్న అత్యుత్తమ డీల్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్స్​పై ఆఫర్లు ఇలా..
    ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్స్​పై ఆఫర్లు ఇలా..

    ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ డీల్స్..

    అమెజాన్ సేల్‌లో ఈ టాప్-ఎండ్ మోడల్‌పైనే అత్యధిక తగ్గింపు లభిస్తోంది.

    లాంచ్ ధర: రూ. 1,49,900

    అమెజాన్ సేల్ ధర: రూ. 1,39,900 (ఫ్లాట్ రూ. 10,000 ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్)

    బ్యాంక్ ఆఫర్: ఎస్బీఐ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించే వారికి అదనంగా రూ. 4,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.

    ఎఫెక్టివ్ ధర: బ్యాంక్ ఆఫర్ కలుపుకొని ఈ ఫోన్‌ను కేవలం రూ. 1,35,900కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా మొత్తం రూ. 14,000 ఆదా అవుతుంది.

    ఐఫోన్ 17 ప్రో డీల్స్..

    ఇదే తరహా ఆఫర్ రెగ్యులర్ ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్‌పై కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    లాంచ్ ధర (256జీబీ బ్లూ కలర్): రూ. 1,34,900

    అమెజాన్ సేల్ ధర: రూ. 1,24,900 (ఫ్లాట్ రూ. 10,000 ప్రైస్ కట్)

    బ్యాంక్ ఆఫర్: ఎస్బీఐ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 4,000 అదనపు డిస్కౌంట్.

    ఎఫెక్టివ్ ధర: అన్ని ఆఫర్లు పోను ఈ వేరియంట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ రూ. 1,20,900కి తగ్గుతుంది. ఇక్కడ కూడా మొత్తం సేవింగ్స్ రూ. 14,000 గా ఉంటుంది.

    ఐఫోన్ 17 ప్రో వర్సెస్ ప్రో మ్యాక్స్: ఏది బెటర్?

    ఈ రెండు ఫోన్ల పనితీరు దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది కాబట్టి, కొనుగోలుదారులు కేవలం సైజ్, బ్యాటరీ లైఫ్‌ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రెండింటిలోనూ యాపిల్ పవర్‌ఫుల్ ఏ19 ప్రో చిప్ అమర్చారు. ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ, అడ్వాన్స్‌డ్ కెమెరా సిస్టమ్స్, సుదీర్ఘ సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్ వీటి సొంతం.

    ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్: పెద్ద డిస్‌ప్లే, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్ ఆశించే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇందులో 6.9-ఇంచుల భారీ స్క్రీన్, 4,823ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 12జీబీ ర్యామ్, 40డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇందులో వెనుక వైపు మూడు 48-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా హెవీ టాస్క్స్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ వేడెక్కకుండా 'వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్'ను జోడించారు. కంటెంట్ క్రియేటర్లకు దీని వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్లు బాగా ఉపయోగపడతాయి.

    ఐఫోన్ 17 ప్రో: ప్రో మ్యాక్స్‌తో పోలిస్తే ఇది చిన్నదిగా, బరువు తక్కువగా ఉండి ఒక చేత్తో సులభంగా వాడటానికి వీలుగా ఉంటుంది. స్క్రీన్ (డిస్‌ప్లే) పరిమాణం, బ్యాటరీ మినహా కెమెరా ఎక్స్‌పీరియన్స్, పర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ ప్రో మ్యాక్స్ స్థాయిలోనే ఉంటాయి. సేల్‌లో దీని ధర ప్రో మ్యాక్స్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల, పెద్ద స్క్రీన్ అవసరం లేని వారికి ఇది బెస్ట్ 'వాల్యూ ఫర్ మనీ' ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది.

    ఇప్పుడే కొనాలా? లేక ఐఫోన్ 18 ప్రో కోసం వేచి చూడాలా?

    సాధారణంగా కొత్త తరం ఐఫోన్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేటప్పుడు పాత మోడళ్ల ధరలను యాపిల్ అధికారికంగా తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి కొందరు ఐఫోన్ 18 సిరీస్ కోసం ఆగాలని అనుకోవచ్చు. కానీ ఈసారి యాపిల్ సీఈఓ టిమ్ కుక్ వ్యాఖ్యల ప్రకారం రాబోయే రోజుల్లో ఐఫోన్ల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో టిమ్ కుక్ మాట్లాడుతూ.. మెమొరీ, స్టోరేజ్ చిప్స్ తయారీ వ్యయం పెరగడం వల్ల యాపిల్ ఉత్పత్తుల ధరల పెంపు అనివార్యం కాబోతోందని, కస్టమర్లపై భారం పడకుండా ఇప్పటివరకు మేనేజ్ చేసినా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ధరలు పెంచక తప్పడం లేదని సూచనప్రాయంగా వెల్లడించారు. ఏఐ కంపెనీలు డేటా సెంటర్లపై భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుండటంతో ఈ చిప్స్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

    లీక్స్ ప్రకారం రాబోయే ఐఫోన్ 18 ప్రో లో చిన్న డైనమిక్ ఐలాండ్, ఏ20 ప్రో చిప్, అధునాతన కెమెరాలు రానున్నప్పటికీ, దాని లాంచ్ ధర ప్రస్తుత ఐఫోన్ 17 ప్రో సేల్ ధర కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లు, ఫాస్టర్ ఛార్జింగ్, 256జీబీ బేస్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్‌ను ప్రైమ్ డే సేల్‌లో లభిస్తున్న రూ. 14,000 డిస్కౌంట్‌తో ఇప్పుడే సొంతం చేసుకోవడం చాలా తెలివైన నిర్ణయం కాగలదు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/IPhone 17 Pro : అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్​లో ఐఫోన్ 17 స్మార్ట్​ఫోన్స్​పై భారీ డిస్కౌంట్..
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