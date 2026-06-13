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    iPhone 18 Pro Max : యాపిల్ లవర్స్​కి పండగే- ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్​లో అదిరే అప్డేట్స్..

    iPhone 18 Pro Max release date : యాపిల్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ డిజైన్, కలర్ వేరియంట్లు నెట్‌లో లీక్ అయ్యాయి. సరికొత్త 'డార్క్ చెర్రీ'తో పాటు బ్లూ, బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో రాబోతున్న ఈ ఫోన్ ఫీచర్లపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Jun 13, 2026 9:08 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ప్రతి ఏటా యాపిల్ సంస్థ విడుదల చేసే ఐఫోన్ కొత్త సిరీస్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొబైల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇక ఈ ఏడాది మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టబోతున్న ‘ఐఫోన్ 18’ సిరీస్‌పై ఇప్పటికే అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే, ఈ సిరీస్‌లో అత్యంత ఖరీదైన, ప్రీమియం మోడల్ అయిన ‘ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్’కి సంబంధించిన సరికొత్త డిజైన్, కలర్ వేరియంట్లు ఇంటర్నెట్‌లో లీక్ అయ్యాయి. ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ అయిన కొన్ని తాజా ఫోటోలు ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లుక్‌ను ముందే ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాయి. గతంలో వచ్చిన డమ్మీ ఫోన్ల లీక్స్‌కు బలం చేకూరుస్తూ, ఈసారి ఏకంగా మూడు ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఫినిషింగ్స్‌తో కూడిన ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. కేవలం లుక్ మాత్రమే కాదు.. ఈసారి ప్రాసెసింగ్ పవర్, కనెక్టివిటీ, డిస్‌ప్లే డిజైన్ విభాగాల్లో యాపిల్ భారీ అప్‌గ్రేడ్స్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్..
    ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్..

    డార్క్ చెర్రీ, బ్లూ, బ్లాక్ వేరియంట్లలో సరికొత్త లుక్!

    ప్రముఖ టెక్ జర్నలిస్ట్ జాన్ రెట్టింగర్ తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో ఈ ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్​కి సంబంధించిన పలు ఫోటోలను పంచుకున్నారు. ఈ లీక్ అయిన ఫోటోలలో ఫోన్ బ్యాక్ డిజైన్, మూడు విభిన్న కలర్ ఆప్షన్లు వేర్వేరు యాంగిల్స్ నుంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అవి డార్క్ చెర్రీ, లైట్ బ్లూ మరియు బ్లాక్ కలర్స్.

    ఈ మూడింటిలో ‘డార్క్ చెర్రీ’ కలర్ వేరియంట్ అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఏడాది రాబోయే ప్రో మోడల్స్‌కు యాపిల్ ఈ రంగును ‘సిగ్నేచర్ ఫినిష్’గా (ప్రత్యేక గుర్తింపుగా) ప్రమోట్ చేయనుందని టెక్ వర్గాల సమాచారం. యాపిల్ గతంలో తన ప్రొడక్ట్స్‌ కోసం ఉపయోగించిన సాధారణ రెడ్ కలర్స్‌తో పోలిస్తే ఇది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. లీకైన చిత్రాలను బట్టి చూస్తే, ఈ డార్క్ చెర్రీ కలర్ ఎరుపు, గులాబీ రంగుల కలయికలా కనిపిస్తోంది. ఇది ఫోన్‌కు మరింత సాఫ్ట్, ప్రీమియం క్లాసిక్ లుక్‌ను ఇస్తోంది.

    మరోవైపు, ఇందులోని బ్లూ ఫినిషింగ్ గత యాపిల్ ప్రో మోడల్స్ కంటే కాస్త థిక్‌గా, రిచ్‌గా ఉంది. ఇక ఎప్పటికీ క్రేజ్ తగ్గని బ్లాక్ వేరియంట్‌లో ఈసారి ‘టూ-టోన్’ డిజైన్‌ను వాడారు. అంటే, కెమెరా ఉండే భాగం డార్క్ బ్లాక్ కలర్‌లో ఉంటే, మిగిలిన ఫోన్ బ్యాక్ ప్యానెల్ అంతా మ్యాట్ ఫినిషింగ్‌తో క్లాసీగా కనిపిస్తోంది. అయితే, గతంలో లీకైన డమ్మీ ఫోన్లలో కనిపించిన సిల్వర్ వేరియంట్ మాత్రం ఈ తాజా ఫోటోలలో ఎక్కడా కనిపించలేదు.

    టెక్నికల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి?

    పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్‌లో యాపిల్ తన అత్యంత శక్తివంతమైన ‘ఏ20 ప్రో బయోనిక్’ చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించనుంది. దీనివల్ల ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్, గేమింగ్ స్పీడ్ అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. అలాగే సరికొత్త ‘సీ2 మోడెమ్’ ద్వారా నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీ, 5జీ స్పీడ్‌ను మరింత మెరుగుపరచనున్నారు.

    స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే, ఐఫోన్లలో ఉండే ‘డైనమిక్ ఐలాండ్’ సైజును ఈసారి మరింత తగ్గించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల డిస్‌ప్లే స్క్రీన్ స్పేస్ మరింత ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. అయితే, బ్యాటరీ సామర్థ్యంలో మాత్రం ప్రస్తుత మోడళ్లతో పోలిస్తే పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చని సమాచారం.

    లాంచ్ ఎప్పుడు? ధరలు ఎలా ఉంటాయి?

    ఇన్ని సరికొత్త హార్డ్‌వేర్ మార్పులు చేస్తున్నప్పటికీ, యాపిల్ ఈ సరికొత్త సిరీస్ ధరలను పెంచకుండా, ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలకే మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే గనుక నిజమైతే ఐఫోన్ ప్రియులకు ఇది పెద్ద శుభవార్త అనే చెప్పాలి. ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో యాపిల్ ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లను అధికారికంగా లాంచ్ చేయనుంది. వీటన్నింటితో పాటు, ఇదే లాంచ్ ఈవెంట్‌లో యాపిల్ సంస్థ తన మొట్టమొదటి ‘ఫోల్డెబుల్ ఐఫోన్’ ను కూడా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అవకాశం ఉందని టెక్ మార్కెట్లో గట్టిగా ప్రచారం సాగుతోంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/IPhone 18 Pro Max : యాపిల్ లవర్స్​కి పండగే- ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్​లో అదిరే అప్డేట్స్..
    Home/News/IPhone 18 Pro Max : యాపిల్ లవర్స్​కి పండగే- ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్​లో అదిరే అప్డేట్స్..
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