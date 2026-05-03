iPhone 18 : ఐఫోన్ 18 ప్రో లీక్స్- సరికొత్త డిజైన్తో! ఫీచర్లు ఇవేనా? ధర చూస్తే షాక్..
iPhone 18 pro : ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్కి సంబంధించి ఆన్లైన్లో లీక్స చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అవే నిజమైతే.. ఐఫోన్ లవర్స్కి పండగే! ఈసారి డిజైన, బ్యాటరీ, కెమెరా విషయంలో భారీ మార్పులు ఉండబోతున్నట్టు తెలుసతోంది. ఆ వివరాలు..
దిగ్గజ యాపిల్ తన ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ని లాంచ్ చేయడానికి ఇంకా కొన్ని నెలల సమయం ఉన్నప్పటికీ, అప్పుడే ఈ నెక్ట్స్ జనరేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. తాజా లీక్స్ ప్రకారం.. 2026లో రాబోయే ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడల్స్ గత కొన్నేళ్లలో చూడని అతిపెద్ద మార్పులతో రానున్నాయి. కొత్త డిస్ప్లే డిజైన్ నుంచి శక్తివంతమైన చిప్సెట్ వరకు ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అప్డేట్స్ ఇందులో ఉండబోతున్నాయి.
1. సరికొత్త ఫ్రంట్ డిజైన్: డైనమిక్ ఐలాండ్ మాయం?
ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్లో రాబోయే అతిపెద్ద మార్పు డిస్ప్లేలోనే ఉండవచ్చు! యాపిల్ తన ఫేస్ ఐడీ సెన్సార్లను స్క్రీన్ కింద అమర్చడానికి ప్రయత్నిస్తోందని సమాచారం. ఇదే నిజమైతే, ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తున్న 'పిల్' ఆకారపు డైనమిక్ ఐలాండ్ స్థానంలో కేవలం సెల్ఫీ కెమెరా కోసం ఒక చిన్న 'పంచ్-హోల్' కటౌట్ మాత్రమే ఉంటుంది. దీనివల్ల యూజర్లకు పూర్తిస్థాయి బెజెల్-లెస్ స్క్రీన్ అనుభవం కలుగుతుంది.
అంతేకాకుండా, ప్రో మోడల్స్ కోసం డీప్ పర్పుల్, బర్గండీ లేదా కాఫీ బ్రౌన్ వంటి కొత్త కలర్స్ కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
2. కెమెరాలో 'మెకానికల్' మ్యాజిక్..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈసారి యాపిల్ ఒక అద్భుతమైన ఫీచర్ను తీసుకురాబోతోంది. కనీసం ఒక కెమెరాలో మెకానికల్ ఐరిస్ సిస్టమ్ ఉండవచ్చని లీక్స్ చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల యూజర్లు లెన్స్లోకి ఎంత కాంతి వెళ్లాలో కంట్రోల్ చేయవచ్చు!
మెరుగైన ఫోటోలు: తక్కువ వెలుతురులో అద్భుతమైన ఫోటోలు, మరింత సహజమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ దీనివల్ల సాధ్యమవుతుంది.
కొత్త సెన్సార్: యాపిల్ ఈసారి శాంసంగ్ నుంచి కొత్త త్రీ-లేయర్ స్టాక్డ్ ఇమేజ్ సెన్సార్ను వాడే అవకాశం ఉంది.
3. సూపర్ పవర్ఫుల్ ఏ20 ప్రో చిప్సెట్..
ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్స్లో యాపిల్ తన లేటెస్ట్ ఏ20 ప్రో చిప్ని వాడనుంది. ఇది టీఎస్ఎంసీ అధునాతన 2ఎన్ఎం ప్రాసెస్పై రూపొందుతోంది.
పనితీరు: గత జనరేషన్తో పోలిస్తే 15శాతం మెరుగైన పర్ఫార్మెన్స్, 30% ఎక్కువ బ్యాటరీ ఎఫీషియెన్సీ ఉంటుందని అంచనా.
దీనివల్ల యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు మరింత వేగంగా పనిచేస్తాయి.
4. ఐఫోన్ చరిత్రలోనే భారీ బ్యాటరీ!
బ్యాటరీ లైఫ్ విషయంలో ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ రికార్డు సృష్టించబోతోందట. నివేదికల ప్రకారం.. ఈ ఫోన్లో 5,100ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని అమర్చనున్నారు. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ పట్టడం కోసం ఫోన్ కొంచెం మందంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఫోన్ బరువు 240 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు, అంటే ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఐఫోన్లలోకెల్ బరువైనదిగా మారవచ్చు.
5. డిస్ప్లే సైజులు, లాంచ్ తేదీ..
డిస్ప్లే సైజుల్లో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.
ఐఫోన్ 18 ప్రో: 6.3 ఇంచ్ స్క్రీన్
ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్: 6.9 ఇంచ్ స్క్రీన్
ప్రతి ఏటా లాగే, యాపిల్ ఈ ఫోన్లను సెప్టెంబర్ 2026లో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
6. ఐఫోన్ 18 ప్రో ధర (భారతదేశంలో)
ఐఫోన్ 17 సిరీస్తో పోలిస్తే కొత్త మోడల్స్ ధరల్లో భారీ మార్పులు ఉండకపోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న అంచనాల ప్రకారం:
ఐఫోన్ 18 ప్రో : సుమారు రూ. 1,34,900 నుంచి ప్రారంభం కావచ్చు.
ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్: సుమారు రూ. 1,49,900 నుండి ప్రారంభం కావచ్చు.
కాగా ప్రస్తుతం ఇవి రూమర్స్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి. రానున్న రోజుల్లో వీటిపై మరింత క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More