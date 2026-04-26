    IPL 2026 points table : కాటేరమ్మ కొడుకులు దూసుకెళుతున్నారు.. టాప్​-3లోకి సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్

    RR vs SRH : సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​ విజయాల పరంపరను కొనసాగిస్తూ ఐపీఎల్​ 2026 పాయింట్స్​ టేబుల్​లో 3వ స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. పంజాబ్​ కింగ్స్​ టాప్​లో ఉండగా కేకేఆర్​ బాటమ్​లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది.

    Published on: Apr 26, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    IPL 2026 : ఐపీఎల్​ 2026లో కాటేరమ్మ కొడుకులు దుమ్మురేపుతున్నారు! శనివారం జైపూర్​లో రాజస్థాన్​ రాయల్స్​పై జరిగిన మ్యాచ్​లో విజయం సాధించిన సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​.. ఐపీఎల్​ 2026 పాయింట్స్​ టేబుల్​లో టాప్​-3లోకి దూసుకెళ్లింది.

    సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​ టీమ్.. (REUTERS)

    ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్​ పాయింట్స్​ టేబుల్, జట్ల​ ర్యాకింగ్స్​ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    ఐపీఎల్​ 2026 పాయింట్స్​ టేబుల్​..

    సర్పంచ్​ శ్రేయస్​ అయ్యర్​ నేతృత్వంలోని పంజాబ్​ కింగ్స్​.. ఈ సీజన్​లోనూ హడలెత్తిస్తోంది. గతేడాది ఫైనల్​ వరకు వెళ్లి ఓడిపోయిన ఈ జట్టు, ఈసారి ట్రోఫీయే లక్ష్యంగా ఆడుతోంది. శనివారం డీసీ ఇచ్చిన 260+ భారీ టార్గెట్​ని సింపుల్​గా ఛేజ్​ చేసి, ఐపీఎల్​ పాయింట్స్​ టేబుల్​లో తన అగ్రస్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంది.

    ఈ సీజన్​లో ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్​ కూడా ఓడిపోని ఏకైక జట్టు పీబీకేఎస్​. మొత్తం మీద ఇప్పటివరకు 7 మ్యాచులు ఆడిన ఈ టీమ్ 13 పాయింట్లతో (1 మ్యాచ్​ వర్షం వల్ల జరగలేదు), 1.33 రన్​రెట్​తో నెంబర్​.1లో ఉంది.

    ఇక డిఫెండింగ్​ ఛాంపియన్స్​గా బరిలో దిగిన రాయల్​ ఛాలెంజర్స్​ బెంగళూరు ఆల్​రౌండర్​ పర్ఫార్మెన్స్​తో టేబుల్​లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. 7 మ్యాచుల్లో 5 విజయాలతో 10 పాయింట్లు దక్కించుకుంది. ఈ టీమ్ నెట్​ రన్​రేట్ 1.1గా ఉంది.

    కావ్య మారన్​కి చెందిన సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​ మంచి జోరుమీద ఉంది. వరుస విజయాలతో ఐపీఎల్​ 2026 పాయింట్స్​ టేబుల్​లో 3వ స్థానంలో నిలిచింది. 8 మ్యాచుల్లో 5 విజయాలతో 10 పాయింట్లు దక్కించుకుంది. కాగా ఆర్సీబీ కన్నా నెట్​ రన్​రేట్​ స్వల్పంగా తక్కువగా ఉండటంతో (0.8) 3వ స్థానంలో ఉంది. ఇక ప్యాట్​ కమిన్స్​ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో జట్టుకు మరింత బలం చేకూరింది.

    మరోవైపు సీజన్​ ప్రారంభంలో అదరగొట్టిన రాజస్థాన్ రాయల్స్​.. ఇప్పుడు కాస్త వెనకంజలో ఉంది. 8 మ్యాచులు, 5 గెలుపులు, 10 పాయింట్లతో 4వ స్థానంలో ఉంది. ఈ జట్టు రన్​రేట్​ 0.6గా ఉంది.

    ఎంఎస్​ ధోనీ లేని చెన్నై సూపర్​కింగ్స్​.. ఐపీఎల్​ 2026లో ఎదురీదుతోంది. సీజన్​ని పరాజయాలతో ప్రారంభించిన ఈ జట్టు ఇప్పుడు స్థిరంగా పాయింట్స్​ టేబుల్​లో ప్లేస్​ని మెరుగుపరుచుకుంటోంది. 7 మ్యాచుల్లో 3 విజయాలతో, 6 పాయింట్లతో 5వ స్థానంలో ఉంది. ఈ జట్టు నెట్​ రన్​రేట్​ 0.1గా ఉంది.

    పంజాబ్​ కింగ్స్​తో ఓటమి అనంతరం దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ 6వ స్థానానికి పరిమితం అయ్యింది. 7 మ్యాచుల్లో 3 విజయాలతో, 6 పాయింట్లతో (-0.18) 6వ స్థానంలో ఉంది.

    గుజరాత్​ టైటాన్స్​ది కూడా అదే పరిస్థితి. 7 మ్యాచుల్లో కేవలం మూడింటిలోనే గెలిచింది. 6 పాయింట్లతో. -0.7 నెట్​రన్​రేట్​తో 7వ పొజిషన్​లో ఉంది.

    5టైమ్​ ఐపీఎల్​ ఛాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్ ఈ సీజన్​లో మాత్రం ఆశించిన మేర రాణించలేకపోతోంది. 7 మ్యాచుల్లో కేవలం 2 విజయాలతో 8వ స్థానంలో ఉంది. ఈ టీమ్​ నెట్​ రన్​రేట్​ 0.7గా ఉంది.

    ఇక లక్నో సూపర్​ జెయింట్స్​ సైతం 7 మ్యాచుల్లో రెండే విజయాలతో 4 పాయింట్లు సాధించి 9వ ప్లేస్​లో ఉంది. అయితే, ఈ జట్టు నెట్​ రన్​రేట్​ (-1.2) దారుణంగా ఉండటం మరొక ఆందోళనకర విషయం.

    3టైమ్​ ఐపీఎల్​ ఛాంపియన్ కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆడిన 7 మ్యాచుల్లో ఒక్కటంటే ఒక్క మ్యాచే గెలిచింది. వర్షం వల్ల ఒక పాయింట్​ రావడంతో ఈ జట్టుకు ఇప్పుడు మొత్తం మీద 3 పాయింట్లు (-0.8 రన్​రేట్​) ఉన్నాయి. టేబుల్​ బాటమ్​లో ఉంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    News/News/IPL 2026 Points Table : కాటేరమ్మ కొడుకులు దూసుకెళుతున్నారు.. టాప్​-3లోకి సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్
