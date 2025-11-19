Edit Profile
    ఇంకొన్ని రోజుల్లో iQOO 15 లాంచ్​- ఫీచర్స్​, ధర వివరాలు..

    ఐక్యూ 15 త్వరలో భారత్‌లో లాంచ్ అయ్యేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ స్పెసిఫికేషన్లు, అంచనా ధర వంటి వివరాలపై ఇప్పటివరకు ఉన్న సమాచారాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 19, 2025 5:48 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఐక్యూ తన నెక్ట్స్​ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఐక్యూ 15ని ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఇండియాలో లాంచ్​ చేయనుంది. ఈ కొత్త ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్, డిస్‌ప్లే, కెమెరా హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్‌లో అప్‌గ్రేడ్‌లను అందిస్తుందని కంపెనీ ఇప్పటికే ఒక మైక్రోసైట్‌ను ప్రారంభించి కొనుగోలుదారులకు సమాచారాన్ని అందించింది. ముఖ్యంగా, రాబోయే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్, అలాగే మెరుగైన బ్రైట్‌నెస్, రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న అమోలెడ్ స్క్రీన్ వంటి ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి. లాంచ్​కి ముందు, ఐక్యూ 15 ఫ్లాగ్‌షిప్‌పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    ఇంకొన్ని రోజుల్లో iQOO 15 లాంచ్​- ఫీచర్స్​, ధర వివరాలు.. (iQOO)
    ఇంకొన్ని రోజుల్లో iQOO 15 లాంచ్​- ఫీచర్స్​, ధర వివరాలు.. (iQOO)

    ఐక్యూ 15 లాంచ్ తేదీ, లభ్యత

    ఐక్యూ సంస్థ నవంబర్ 26న ఐక్యూ 15 స్మార్ట్​ఫోన్​ని భారత్‌లో లాంచ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అమెజాన్, ఐక్యూ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంపిక చేసిన రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది. లాంచ్ రోజున, కంపెనీ సేల్ సమయాలు, బ్యాంకు ఆఫర్‌లు, ఇతర బండిల్ డీల్‌లను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

    ప్రయారిటీ పాస్ వివరాలు..

    లాంచ్‌కు ముందు, ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్ల కోసం ఐక్యూ 'ప్రయారిటీ పాస్'ను ప్రవేశపెట్టింది. రూ. 1,000 చెల్లించి ఈ పాస్‌ను ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పాస్ ద్వారా మొదటి సేల్ సమయంలో ఫోన్‌ను ముందుగానే కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను లాంచ్ ఈవెంట్‌లో వెల్లడిస్తారు.

    ఐక్యూ 15: అంచనా స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు

    ఇండస్ట్రీ రిపోర్టుల ప్రకారం, ఐక్యూ 15లో అనేక హై-ఎండ్ ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది:

    డిస్‌ప్లే: ఇది 6.85-అంగుళాల 2కే శాంసంగ్ ఎం14 ఎల్​టీపీఓ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 144హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్టంగా 2,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ప్రాసెసర్ అండ్​ పర్ఫార్మెన్స్: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో వస్తుందని ధృవీకరించబడింది. దీనికి తోడు, గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ప్రత్యేకమైన క్యూ3 కంప్యూటింగ్ చిప్ కూడా ఉంది.

    ర్యామ్ అండ్​ స్టోరేజ్: ఇది 16జీబీ వరకు ర్యామ్​, 1టీబీ యూఎఫ్​ఎస్​ 4.1 స్టోరేజ్‌తో రావచ్చు.

    బ్యాటరీ అండ్​ ఛార్జింగ్: ఐక్యూ 15లో భారీ 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనికి 100డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 40డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభించవచ్చు.

    డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి రక్షణ కోసం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఐపీ68/ఐపీ69 రేటింగ్ ఉండవచ్చని అంచనా.

    ఐక్యూ 15- కెమెరా..

    ఫొటోగ్రఫీ కోసం, ఈ పరికరంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉండనుంది:

    ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా: ఇందులో మూడు 50ఎంపీ కెమెరాల సెటప్ ఉంటుంది. వీటిలో మెయిన్ కెమెరా (ప్రధాన లెన్స్), అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, మరియు పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో యూనిట్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఫ్రంట్ కెమెరా: సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందువైపు 32ఎంపీ కెమెరా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

    ఐక్యూ 15 ధర (అంచనా)..

    టెక్​ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఐక్యూ 15 స్మార్ట్‌ఫోన్ భారత మార్కెట్‌లోకి సుమారు రూ. 59,999 ధర వద్ద ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ ధర కేవలం అంచనా మాత్రమే. తుది ధరను కంపెనీ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో అధికారికంగా ధృవీకరిస్తుంది.

