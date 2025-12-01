Edit Profile
crown
    భారీ లాంచ్​ ఆఫర్స్​తో iQOO 15 స్మార్ట్​ఫోన్​ సేల్​ షురూ- పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

    భారీ లాంచ్​ ఆఫర్స్​తో ఐక్యూ 15 సేల్​ ఇండియాలో తాజాగా ప్రారంభమైంది. 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా సెటప్​తో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్​ వంటి పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 01, 2025 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఐక్యూ 15 స్మార్ట్​ఫోన్​ కొనేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్న వారికి బిగ్​ అప్డేట్​! నవంబర్​ 26న ఇండియాలో లాంచ్​ అయిన ఈ ఐక్యూ 15కి సంబంధించిన సేల్​ సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​ ధర, లాంచ్​ ఆఫర్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఐక్యూ 15- ధరలు..

    ఐక్యూ 15 స్మార్ట్​ఫోన్​ ప్రారంభ ధరలు భారతదేశంలో ఈ విధంగా ఉన్నాయి:

    • బేస్ వేరియంట్ 12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్- రూ. 72,999
    • హై ఎండ్ వేరియంట్ 16జీబీ ర్యామ్ + 512జీబీ స్టోరేజ్- రూ. 79,999

    ఈ హ్యాండ్‌సెట్ రెండు కలర్స్​లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అవి.. ఆల్ఫా (బ్లాక్​), లెజెండ్ (వైట్​).

    డిసెంబర్ 1 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఐక్యూ 15ని అమెజాన్, ఐక్యూ ఈ-స్టోర్, వివో ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్‌లు సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.

    ఐక్యూ 15- లాంచ్ ఆఫర్లు..

    ప్రారంభ లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, ఐక్యూ 15 కొనుగోలు చేసే కస్టమర్‌లు యాక్సిస్, హెచ్​డీఎఫ్​సీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 7,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.

    ఈ ఆఫర్‌తో, 12జీబీ + 256జీబీ వేరియంట్ ధర రూ. 64,999కి, 16జీబీ + 512జీబీ వేరియంట్ ధర రూ. 71,999కి తగ్గుతుంది.

    లేదా, కస్టమర్‌లు ఇదే మొత్తానికి ఎక్స్​ఛేంజ్​ బోనస్‌ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడల్, దాని పరిస్థితి, మీ లొకేషన్‌లో ఆఫర్ లభ్యతను బట్టి తుది ధర మారుతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    దీనితో పాటు అర్హులైన కస్టమర్‌ల కోసం బ్రాండ్ రూ. 1,000 విలువైన అదనపు డిస్కౌంట్ కూపన్‌ను కూడా అందిస్తోంది! స్మార్ట్‌ఫోన్ పూర్తి ధరను ఒకేసారి చెల్లించకూడదనుకునే వారు 24 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్​ని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    ఐక్యూ 15- కీలక ఫీచర్స్​..

    ఐక్యూ 15 ఫ్లాగ్​షిప్​ స్మార్ట్​ఫోన్ క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 16జీబీ వరకు ర్యామ్ ఉంటుంది. ఐక్యూ 15 6.85-ఇంచ్​ శాంసంగ్ ఎం14 అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని రిఫ్రెష్ రేట్ 144హెచ్​జెడ్​ వరకు ఉంటుంది. ఇది 100డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీని ప్యాక్ చేసింది. 50ఎంపీ ట్రిపుల్​ రేర్​ కెమెరా, 32ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా దీని సొంతం. ఆండ్రాయిడ్​ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్​ ఓఎస్​ 6పై ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ పనిచేస్తుంది. దీనికి 5 సాఫ్ట్​వేర్​ అప్​గ్రేడ్స్​, 7సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్​డేట్స్​ ఇస్తామని సంస్థ హామీ ఇచ్చింది.

    డస్ట్​ అండ్​ వాటర్​ రెసిస్టెన్స్​ కోసం ఐక్యూ15 ఐపీ68+ఐపీ69 రేటింగ్​తో వస్తుంది. ఫోన్​ హీటింగ్​ని తగ్గించేందుకు ఇందులో వేపర్​ చాంబర్​ సెటప్​ కూడా ఉంది.

