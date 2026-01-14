Edit Profile
    ఇరాన్‌లో ‘కనిపిస్తే కాల్చివేయండి’ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఖమేనీ.. 2500 మంది బలి

    1979 నాటి విప్లవం తర్వాత ఇరాన్ మళ్ళీ అంతటి భయానక హింసను చూస్తోంది. ఆర్థిక సంక్షోభంపై మొదలైన నిరసనలను అణచివేయడానికి సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ ‘షూట్ ఆన్ సైట్’ ఆదేశాలివ్వడంతో మరణాల సంఖ్య 2,500 దాటింది.

    Published on: Jan 14, 2026 11:45 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    1979 నాటి ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ఇరాన్ దేశం మళ్ళీ అంతటి చీకటి రోజులను ఎదుర్కొంటోంది. దేశవ్యాప్తంగా సాగుతున్న నిరసనల సెగలు రాజధాని టెహ్రాన్ వీధులను నెత్తుటి మడుగులుగా మారుస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ప్రభుత్వం కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను పూర్తిగా నిలిపివేయడంతో బయటి ప్రపంచానికి తెలియని దారుణాలు, మంగళవారం నిరసనకారులు విదేశాలకు చేసిన ఫోన్ కాల్స్‌తో వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    నిరసనలు (AP)
    నిరసనలు (AP)

    శవాల దిబ్బలుగా మారుతున్న వీధులు

    నిరసనకారులపై ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతుండటంతో మరణాల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. అమెరికాకు చెందిన హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ (HRANA) సమాచారం ప్రకారం.. బుధవారం ఉదయం నాటికి మృతుల సంఖ్య 2,571కి చేరుకుంది. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో ఇరాన్ చరిత్రలో ఇంతటి భారీ స్థాయిలో ప్రాణనష్టం జరగడం ఇదే మొదటిసారి.

    ‘కనిపిస్తే కాల్చివేయండి’.. ఖమేనీ క్రూరత్వం?

    నిరసనకారులను అణచివేయడానికి ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ నేరుగా రంగంలోకి దిగారు. “నిరసనకారులను కనిపిస్తే కాల్చివేయండి” (Shoot on sight) అంటూ ఆయన భద్రతా దళాలకు ఆదేశాలిచ్చినట్లు ‘ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్’ నివేదించింది. సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అనుమతితోనే ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC), బాసిజ్ దళాలు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరుపుతున్నాయని, ఈ విషయం ప్రభుత్వ పెద్దలందరికీ తెలుసని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.

    మరోవైపు, ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఈ మారణకాండకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహులే కారణమని ఆరోపిస్తోంది. ప్రజలను చంపుతున్నది వీరేనంటూ ఇరాన్ భద్రతా మండలి సెక్రటరీ అలీ లారిజానీ మండిపడ్డారు.

    “నిరసనలు ఆపకండి.. సాయం వస్తోంది” : ట్రంప్

    ఇరాన్ పరిస్థితులపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. “ఇరాన్ దేశభక్తులారా, నిరసనలను కొనసాగించండి.. మీ సంస్థలను చేజిక్కించుకోండి. సహాయం అందుతోంది” అంటూ ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాకుండా, నిరసనకారుల హత్యలు ఆగే వరకు ఇరాన్ అధికారులతో జరగాల్సిన అన్ని సమావేశాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే, ఇరాన్ దళాలు ‘దుర్మార్గంగా’ ప్రవర్తిస్తున్నాయని ప్రాథమికంగా తెలుస్తున్నా, మరణాలపై పూర్తి నివేదిక వచ్చాకే చర్యలు ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    స్టార్‌లింక్ ద్వారా ప్రపంచానికి చేరుతున్న వార్తలు

    దేశంలో ఇంటర్నెట్ బంద్ ఉన్నప్పటికీ, ఎలాన్ మస్క్‌కు చెందిన ‘స్టార్‌లింక్’ ఇరాన్‌లో ఉచిత శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను ప్రారంభించింది. దీనివల్ల ఇరాన్ లోపల జరుగుతున్న అరాచకాలు ప్రపంచానికి తెలుస్తున్నాయి. “స్టార్‌లింక్ సేవలు ఇరాన్ అంతటా విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి. మేము దీన్ని స్వయంగా పరీక్షించాము” అని లాస్ ఏంజిల్స్‌కు చెందిన సామాజిక కార్యకర్త మెహదీ యాహ్యా నెజాద్ తెలిపారు.

    ప్రస్తుతం టెహ్రాన్ వీధుల్లో పోలీసులు హెల్మెట్లు, బాడీ ఆర్మర్ ధరించి, టియర్ గ్యాస్, షాట్‌గన్లతో మోహరించారు. నిరసనకారులు మాత్రం “ఖమేనీకి మరణం తప్పదు” అంటూ గోడలపై గ్రాఫిటీలు రాస్తూ తమ ఆగ్రహాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు.

