crown
    మండుతున్న పశ్చిమాసియా: గల్ఫ్ దేశాల ఇంధన కేంద్రాలపై ఇరాన్ గురి

    ఇరాన్‌లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ఫీల్డ్‌పై దాడి జరిగిన నేపథ్యంలో, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్‌లలోని చమురు, సహజ వాయువు కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇరాన్ సైన్యం హెచ్చరించింది. ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రి మరణించగా, కొత్త సుప్రీం లీడర్ శాంతి ప్రతిపాదనలను తిరస్కరించారు.

    Updated on: Mar 18, 2026 7:42 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమాసియా (Middle East) లో ఉద్రిక్తతలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. బుధవారం ఇరాన్‌కు చెందిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 'సౌత్ పార్స్' (South Pars) గ్యాస్ ఫీల్డ్‌పై దాడి జరగడంతో ఇరాన్ ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోతోంది. తమ మౌలిక సదుపాయాలను దెబ్బతీసిన శత్రువులకు బుద్ధి చెబుతామంటూ గల్ఫ్ దేశాల్లోని కీలక ఇంధన కేంద్రాల జాబితాను ఇరాన్ విడుదల చేసింది.

    మండుతున్న పశ్చిమాసియా: గల్ఫ్ దేశాల ఇంధన కేంద్రాలపై ఇరాన్ గురి (AFP)
    ఇరాన్ 'టార్గెట్' జాబితాలో ఉన్నవి ఇవే:

    ఇరాన్ తన క్షిపణులతో దాడి చేస్తామని హెచ్చరించిన ప్రధాన ప్రాంతాలు:

    • సౌదీ అరేబియా: సమ్రెఫ్ రిఫైనరీ (Samref Refinery), జుబైల్ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్.
    • యూఏఈ: అల్-హసన్ గ్యాస్ ఫీల్డ్.
    • ఖతార్: మెసయ్యద్ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్, రాస్ లాఫన్ రిఫైనరీ (Ras Laffan Refinery).

    ఈ గ్యాస్ ఫీల్డ్ దాడి వెనుక ఇజ్రాయెల్ హస్తం ఉందని ఖతార్ విదేశాంగ మంత్రి ఆరోపించారు. దీనిని "ప్రమాదకరమైన, బాధ్యతారాహిత్యమైన చర్య"గా ఆయన అభివర్ణించారు.

    ఇరాన్ అగ్రనేతల వరుస మరణాలు

    ఇజ్రాయెల్ జరిపిన మెరుపు దాడుల్లో ఇరాన్ నాయకత్వం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది.

    • ఇస్మాయిల్ ఖతీబ్: ఇరాన్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రి ఇస్మాయిల్ ఖతీబ్ టెహ్రాన్‌పై జరిగిన వైమానిక దాడుల్లో మరణించారని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్ ధృవీకరించారు.
    • అలీ లారిజానీ: అంతకుముందు రోజు జరిగిన దాడిలో సెక్యూరిటీ చీఫ్ అలీ లారిజానీ, ఆయన కుమారుడు మొర్తేజా కూడా మరణించారు.
    • మోజ్తబా ఖమేనీ వ్యాఖ్యలు: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మోజ్తబా ఖమేనీ శాంతి చర్చలను నిర్ద్వద్వంగా తిరస్కరించారు. "అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు మోకాళ్లపైకి వచ్చి ఓటమిని అంగీకరించే వరకు శాంతికి సమయం కాదు" అని ఆయన ప్రకటించారు.

    అమెరికా బాంబుల వర్షం.. నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు

    హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలోని ఇరాన్ క్షిపణి కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా 5,000 పౌండ్ల బరువున్న భారీ బాంబులతో (Deep Penetrator Munitions) దాడులు చేసింది. అంతర్జాతీయ నౌకాయానానికి ఇరాన్ క్షిపణుల వల్ల ముప్పు ఉందని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది.

    మరోవైపు, ఇరాన్ కూడా పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులకు దిగింది. బుధవారం మూడు నౌకలపై క్షిపణి దాడులు జరిగినట్లు యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ ధృవీకరించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

    ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహజ వాయువు క్షేత్రం. దీనిని ఇరాన్ మరియు ఖతార్ దేశాలు ఉమ్మడిగా పంచుకుంటాయి. దీనిపై దాడి జరిగితే ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.

    2. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ఎవరు?

    ఇటీవలి పరిణామాల తర్వాత మోజ్తబా ఖమేనీ (Mojtaba Khamenei) ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

    3. గల్ఫ్ దేశాలపై దాడి వల్ల భారత్‌కు నష్టం ఏమిటి?

    సౌదీ, యూఏఈ, ఖతార్ వంటి దేశాల నుంచి భారత్ అత్యధికంగా చమురు, గ్యాస్ దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అక్కడ ఇంధన కేంద్రాలపై దాడులు జరిగితే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

