    Khamenei : “నీ సమాధిపై డ్యాన్స్​ చేస్తాం”.. ఖమేనీ ఫొటోకి నిప్పంటించి, సిగరెట్​ వెలిగించిన మహిళ!

    Ayatollah Khamenei : గతంలో ఖమేనీ ఫొటోకి నిప్పంటించి,  మంటతో సిగరెట్​ కాల్చిన ఒక మహిళ.. తాజాగా ఆయన మరణంపై స్పందించారు. ఇరాన్​ సుప్రీం లీడర్​ మరణంపై ఆమె “చీర్స్​” అంటూ సంబరాలు చేసుకున్నారు.

    Published on: Mar 01, 2026 12:28 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అల్​ ఖమేనీ చిత్రపటాన్ని తగలబెట్టి, ఆ మంటతో తన సిగరెట్ వెలిగించుకున్న వీడియోతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయిన ఒక మహిళ, తాజాగా అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో ఆయన మరణించిన వార్తపై స్పందించారు. ఇరాన్ అణచివేత పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఆమె.. ఖమేనీ మృతిని ఒక వేడుక అని అభివర్ణించారు.

    ఇరాన్​ సుప్రీం లీడర్​ ఫొటోకు మంట పెట్టిన మహిళ..
    ఇరాన్​ సుప్రీం లీడర్​ ఫొటోకు మంట పెట్టిన మహిళ..

    "నీ సమాధిపై డ్యాన్స్ చేస్తాం"

    ప్రస్తుతం కెనడాలో నివసిస్తూ ‘మోర్టిసియా ఆడమ్స్’ అనే మహిళ (పేరు మార్చడం జరిగింది) ఆదివారం ఎక్స్ (X) వేదికగా ఒక పోస్ట్‌ను పంచుకున్నారు. తాను ఉంటున్న కెనడాలో ఇరాన్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ర్యాలీలో పాల్గొన్న వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. "నీ సమాధిపై మేము డ్యాన్స్ చేస్తామని నేను ముందే చెప్పాను కదా?" అని ఆమె రాశారు. తనను తాను 'ఇరాన్ శరణార్థి'గా అభివర్ణించుకునే ఆమె, మరో పోస్ట్‌లో 'ఖమేనీ దౌర్భాగ్యపు మరణానికి "చీర్స్”' అంటూ సంబరాలు చేసుకున్నారు.

    "అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పినట్లుగా, అతను ఎలుక చచ్చినట్టు చనిపోయాడు!," అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

    సదరు మహిళ నేపథ్యం..

    ఈ ఏడాది జనవరిలో ఈ మహిళ ఒక్కసారిగా వార్తల్లోకి ఎక్కారు. ఒక ఏ4 పరిమాణంలోని ఖమేనీ ఫోటోకు నిప్పు పెట్టి, ఆ మంటతో తన నోటిలోని సిగరెట్‌ను వెలిగించుకున్న దృశ్యం ఇరాన్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో అత్యంత శక్తివంతమైన చిహ్నంగా నిలిచింది. ఇరాన్‌లో తనను అరెస్టు చేసి, చిత్రహింసలకు గురిచేశారని, అక్కడి నుంచి టర్కీకి వెళ్లి, ప్రస్తుతం విద్యార్థి వీసాపై టొరంటోలో నివసిస్తున్నానని ఆమె తెలిపారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆమె తన అసలు పేరును వెల్లడించడం లేదు.

    అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఖమేనీ హతం..

    86 ఏళ్ల అలీ ఖమేనీ శనివారం అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన భారీ దాడుల్లో మరణించారు. టెహ్రాన్‌లోని ఖమేనీ నివాసం పూర్తిగా ధ్వంసమైందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహు ధృవీకరించారు.

    కుటుంబ సభ్యుల మృతి: ఇరాన్ మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఈ దాడుల్లో ఖమేనీతో పాటు ఆయన కుమార్తె, మనవడు, అల్లుడు, కోడలు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

    చారిత్రాత్మక వైమానిక దాడి: ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద వైమానిక మిషన్‌గా పిలిచే ఈ ఆపరేషన్‌లో సుమారు 200 యుద్ధ విమానాలు పాల్గొన్నాయి. ఇరాన్ వ్యాప్తంగా ఉన్న 500 లక్ష్యాలను ఇవి ధ్వంసం చేశాయి.

    ఇరాన్ ప్రతిస్పందన: ఈ దాడులను చట్టవిరుద్ధమని, రెచ్చగొట్టే చర్యగా పేర్కొన్న ఇరాన్.. ఇజ్రాయెల్‌పై క్షిపణి దాడులు ప్రారంభించింది. అంతేకాకుండా, అమెరికా సైనిక స్థావరాలున్న గల్ఫ్ దేశాలతో సహా కనీసం మరో ఏడు దేశాలపై ఇరాన్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది.

    గూగుల్​ జెమినీ ఏఐని తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    ప్రశ్న 1: ఇరాన్ మహిళలు ఖమేనీ పాలనను ఎందుకు అంతగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు? దీనికి ప్రధాన కారణాలేంటి?

    సమాధానం: దీనికి ప్రధాన కారణం మహిళల ప్రాథమిక హక్కులు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛపై ఉన్న కఠినమైన ఆంక్షలు.

    హిజాబ్ నిబంధనలు: 1979 విప్లవం తర్వాత, మహిళలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తప్పనిసరిగా హిజాబ్ ధరించాలనే నిబంధనను ఖమేనీ ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినంగా అమలు చేసింది. దీనిని పర్యవేక్షించే 'మొరాలిటీ పోలీస్' మహిళలను వేధించడం, అరెస్టు చేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడేవారు.

    మహసా అమీని మరణం: 2022లో సరిగ్గా హిజాబ్ ధరించలేదనే కారణంతో మొరాలిటీ పోలీస్ చేతిలో మహసా అమీని అనే యువతి మరణించడం, ఖమేనీ పాలనపై మహిళల్లో ఉన్న కోపాన్ని ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యమంగా మార్చింది.

    చట్టపరమైన వివక్ష: పెళ్లి, విడాకులు, వారసత్వం, విదేశీ ప్రయాణాల విషయంలో మహిళలకు పురుషులతో సమానమైన హక్కులు లేకపోవడం కూడా తీవ్ర అసంతృప్తికి దారితీసింది.

    ప్రశ్న 2: ఖమేనీ చిత్రపటంతో సిగరెట్ వెలిగించడం వంటి చర్యలు మహిళల పోరాటంలో దేనికి సంకేతం?

    సమాధానం: అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా చేసే ఒక 'ధిక్కార సంకేతం'.

    ఇరాన్ వంటి మతతత్వ దేశంలో సుప్రీం లీడర్ చిత్రాన్ని అవమానించడం అంటే మరణశిక్షతో సమానం! అయినప్పటికీ, ఒక మహిళ ఆయన చిత్రంతో సిగరెట్ వెలిగించడం ద్వారా - "మేము ఇకపై మీ నియంతృత్వానికి భయపడటం లేదు" అనే సందేశాన్ని ఇస్తోంది. ఖమేనీ ప్రభుత్వం మహిళల స్వేచ్ఛను అణిచివేస్తూ, వారి జీవితాలను నియంత్రించడాన్ని నిరసిస్తూ.. ఆయనపై ఉన్న గౌరవాన్ని పూర్తిగా తొలగించడాన్ని ఈ చర్యలు ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తిపై కోపం కాదు, ఆ వ్యక్తి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అరాచక వ్యవస్థపై చేస్తున్న తిరుగుబాటు.

