IREDA క్యూ3 ఫలితాల జోరు: లాభాల్లో 37.5% వృద్ధి.. దూసుకెళ్తున్న షేరు
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఐరెడ (IREDA) మూడవ త్రైమాసికంలో అద్భుత ఫలితాలను సాధించింది. నికర లాభం 37.5% పెరగడంతో సోమవారం ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు 4% పైగా జంప్ చేసింది. కంపెనీ ఆదాయం, రుణాల పంపిణీ కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ (PSU) షేర్ల హవా కొనసాగుతోంది. తాజాగా భారత ప్రభుత్వ పునరుత్పాదక ఇంధన అభివృద్ధి సంస్థ (IREDA) తన మూడవ త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాలను ప్రకటించింది. ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు రావడంతో, సోమవారం (జనవరి 12) ఉదయం ట్రేడింగ్లో ఐరెడ షేరు ఒక్కసారిగా 4 శాతానికి పైగా ఎగబాకి రూ. 142.30 స్థాయిని తాకింది. మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఈ షేరు ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించడం విశేషం.
లాభాల్లో భారీ వృద్ధి
గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే, కంపెనీ నికర లాభం 37.5 శాతం పెరిగి రూ. 585 కోట్లుగా నమోదైంది. గతేడాది క్యూ3లో ఈ లాభం రూ. 425 కోట్లు మాత్రమే. కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కూడా 25 శాతం పెరిగి రూ. 2,130 కోట్లకు చేరుకుంది. కేవలం ఆదాయమే కాకుండా, కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (Operating Profit) కూడా 31 శాతం వృద్ధితో రూ. 857 కోట్లుగా నమోదైంది.
అప్పుల పంపిణీలో జోరు
పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులకు రుణాలు ఇచ్చే ఐరెడ, తన వ్యాపారాన్ని వేగంగా విస్తరిస్తోంది. కంపెనీ లోన్ బుక్ 28 శాతం వృద్ధితో రూ. 87,975 కోట్లకు చేరింది. ఈ త్రైమాసికంలో రుణాల పంపిణీ (Disbursements) 32 శాతం పెరిగి రూ. 9,860 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇంధన రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు ఐరెడ వ్యాపారానికి కలిసొస్తున్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నిరర్థక ఆస్తులు (NPAs): పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
కంపెనీ ఆస్తుల నాణ్యత విషయంలో మిశ్రమ ఫలితాలు వచ్చాయి. గతేడాది క్యూ3తో పోలిస్తే స్థూల నిరర్థక ఆస్తులు (GNPA) 2.68 శాతం నుండి 3.75 శాతానికి పెరిగాయి. అలాగే నికర నిరర్థక ఆస్తులు (NNPA) 1.50 శాతం నుండి 1.68 శాతానికి చేరాయి. అయితే, గత సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే (QoQ) మాత్రం పరిస్థితి మెరుగుపడింది. సెప్టెంబర్లో 3.97 శాతంగా ఉన్న జీఎన్పీఏ ఇప్పుడు 3.75 శాతానికి తగ్గడం సానుకూల పరిణామం.
ఇన్వెస్టర్లు కొనవచ్చా?
"వరుసగా లాభాలను పంచుతున్న ఐరెడ, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్లకు మంచి ఎంపికగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఎన్పీఏల పెరుగుదలపై ఒక కన్నేసి ఉంచాలి" అని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా, ఈ స్టాక్ భవిష్యత్తులో మరింత పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.