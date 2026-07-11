Bank holiday : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా?
Today bank holiday : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు నేడు (జులై 11) పనిచేయవు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) సెలవుల జాబితా ప్రకారం రెండో శనివారం కావడంతో బ్యాంకింగ్ సేవలకు విరామం లభించింది. ఈ నెలలో మిగిలిన సెలవుల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సామాన్య ప్రజల నుంచి వ్యాపారస్తుల వరకు బ్యాంకు పనులపై ఆధారపడే వారికి ముఖ్య గమనింపు!. నేడు (శనివారం, జులై 11) దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు సెలవు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) అధికారిక సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం.. నేడు రెండో శనివారం కావడంతో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సహా అన్ని రకాల షెడ్యూల్డ్, నాన్-షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులు తమ సేవలను నిలిపివేస్తున్నాయి.
ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు- ఆన్లైన్ సేవలు యథాతథం..
బ్యాంకు శాఖలు భౌతికంగా మూతపడినప్పటికీ, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ఛానెళ్లు ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ సేవలు, ఏటీఎంలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా పనిచేస్తాయి. అత్యవసరంగా నగదు బదిలీ చేయాలన్నా లేదా విత్డ్రా చేసుకోవాలన్నా ఆన్లైన్ పద్ధతులను వాడుకోవచ్చు.
ఈ నెలలో మిగిలిన వారాంతపు సెలవులు..
ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి నెలలో రెండు, నాలుగో శనివారాలతో పాటు అన్ని ఆదివారాల్లో బ్యాంకులకు నిర్బంధ సెలవు ఉంటుంది. జులై నెలలో రాబోయే వారాంతపు సెలవుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
జులై 12, 19, 26: ఆదివారాలు
జులై 25: నాలుగో శనివారం
ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ సెలవులు..
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో జులై నెలలో వారాంతపు సెలవులు మినహా పెద్దగా అదనపు సెలవులు లేవు. కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పండుగలు, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యత కారణంగా కొన్ని రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయవు. 'నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్' కింద ఆయా రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూతపడతాయి.
జులై 16 (గురువారం): రథయాత్ర/హరేలా పండుగ సందర్భంగా ఒడిశా (భువనేశ్వర్), మణిపూర్ (ఇంఫాల్), ఉత్తరాఖండ్ (డెహ్రాడూన్) లలో సెలవు.
జులై 17 (శుక్రవారం): స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు యు తిరోత్ సింగ్ వర్ధంతి సందర్భంగా మణిపూర్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
జులై 18 (శనివారం): ద్రుక్పా త్షె-జి బౌద్ధ పండుగ కారణంగా సిక్కింలో సెలవు.
జులై 22 (బుధవారం): ఖార్చీ పూజ సందర్భంగా త్రిపురలో బ్యాంకులు మూతపడతాయి.
సాధారణ పనివేళలు.. ప్రత్యామ్నాయాలు..
సాధారణ రోజుల్లో బ్యాంకులు ఉదయం 10:00 గంటలకు ప్రారంభమై, సాయంత్రం 4:00 గంటల వరకు కస్టమర్ల సేవలకు అందుబాటులో ఉంటాయి. సెలవు రోజుల్లో నగదు బదిలీల కోసం నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్, కొత్త చెక్ బుక్ అభ్యర్థనలు లేదా డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ వంటి పనులను నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ల ద్వారా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అయితే, కొన్నిసార్లు బ్యాంకులు ముందస్తు సమాచారంతో మెయింటెనెన్స్ పనుల కోసం డిజిటల్ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు ఆ విషయాన్ని సరిచూసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More