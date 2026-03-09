Ishan Kishan: తీవ్ర విషాదంలో ఇషాన్ కిషన్-ఫైనల్కు ముందు యాక్సిడెంట్లో కజిన్ దుర్మరణం-ఆమెకు అంకితంగా టీ20 ప్రపంచకప్
Ishan Kishan: టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో టీమిండియా ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ అదరగొట్టాడు. మెరుపు హాఫ్ సెంచరీతో సత్తాచాటాడు. అయితే కొండంత బాధను దాచి ఈ ఫైనల్లో ఇషాన్ రాణించాడు. ఫైనల్ కు ముందు అతని కజిన్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించింది.
ఇషాన్ కిషన్.. ఇప్పుడు ప్రపంచ క్రికెట్లో మార్మోగుతున్న పేరు ఇది. టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఈ ఇండియన్ ఓపెనర్ అదిరే బ్యాటింగ్ తో సత్తాచాటాడు.ఫైనల్లోనూ మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ బాదాడు. అయితే మనసులో కొండంత బాధతో ఇషాన్ బ్యాటింగ్ కొనసాగించడానే సంగతి ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
కజిన్ దుర్మరణం
టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో తీవ్రమైన బాధతోనే ఇషాన్ కిషన్ ఆడాడు. ఫైనల్ కు ఒక రోజు ముందు అతని కజిన్ రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలైంది. మనసును మెలిపెట్టే ఈ బాధతోనే ఫైనల్లో ఆడాడు. దేశం కోసం ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. సూపర్ బ్యాటింగ్ తో, ఫీల్డింగ్ తో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
బ్యాడ్ న్యూస్
ఆదివారం (మార్చి 8) రాత్రి అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ముగిసిన ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై 96 పరుగుల తేడాతో భారత్ అద్భుత విజయం సాధించింది. కిషన్ విషాదకర వార్తను వెల్లడించాడు. దేశీయ క్రికెట్లో జార్ఖండ్కు ఆడే 27 ఏళ్ల ఆటగాడు, ఫైనల్కు ఒక రోజు ముందు కారు ప్రమాదంలో తన కజిన్ సోదరిని కోల్పోయినట్లు తెలిపాడు. ఫైనల్లో అర్ధశతకం సాధించిన కిషన్, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అయిన ఆ రోజున తన విజయాన్ని తన సోదరికి అంకితం చేశాడు. తన ఆప్తమిత్రుడు, సహ ఆటగాడు హార్దిక్ పాండ్యాతో మాట్లాడానని, T20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్పై దృష్టి పెట్టమని, జట్టుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని హార్దిక్ చెప్పాడని కిషన్ తెలిపాడు. 'నిజం చెప్పాలంటే, ఆటకి ముందు రోజు, నిన్న నా కజిన్ సోదరి కారు ప్రమాదంలో మరణించింది. ఆమె కోసమే బాగా ఆడాను. హార్దిక్ భాయ్తో మాట్లాడాను, అతను జట్టుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని చెప్పాడు. ఈ విజయాన్ని ఆమెకు అంకితం చేస్తున్నాను, ఈ రోజు మహిళా దినోత్సవం, కాబట్టి ఇది మరింత ప్రత్యేకం,' అని కిషన్ అహ్మదాబాద్లో విలేకరులతో అన్నాడు. ప్రపంచ కప్కు ముందు ఐదు మ్యాచ్ల న్యూజిలాండ్ సిరీస్ సందర్భంగా కిషన్ T20I జట్టులో తన స్థానాన్ని తిరిగి సంపాదించుకున్నాడని గమనించాలి. అతని కెప్టెన్సీలో జార్ఖండ్ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ గెలుచుకున్న తర్వాత అతను జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లలో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు, చివరి T20Iలో శతకం కూడా సాధించాడు. అతని ప్రదర్శన ఎంత గొప్పగా ఉందంటే, సంజూ శాంసన్ తన స్థానాన్ని కోల్పోయాడు. కిషన్ అద్భుత ప్రస్థానం T20 ప్రపంచ కప్లో భారత్ తరఫున ఆడిన అన్ని గేమ్లలో కిషన్ ఆడాడు, 317 పరుగులు చేశాడు మరియు టోర్నమెంట్లో నాలుగో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ మరియు శాంసన్ తర్వాత. జాతీయ జట్టులో లేనప్పుడు తన మానసిక స్థితి గురించి అడిగినప్పుడు, కిషన్ విరాట్ కోహ్లీని ఉటంకిస్తూ, తన నియంత్రణలో లేని విషయాల గురించి ఆలోచించడం మానేశానని చెప్పాడు. 'నేను ఎక్కువగా ఆలోచించడం మానేశాను. కేవలం మీ పని చేయండి, మీ నియంత్రణలో లేని విషయాల గురించి ఆలోచించకండి, విరాట్ (కోహ్లీ) భాయ్ ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసేవాడు,' అని కిషన్ చెప్పాడు. T20 ప్రపంచ కప్ కోసం జట్టు ఎంపికకు ముందు భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్తో జరిగిన సంభాషణ గురించి కూడా కిషన్ వెల్లడించాడు. 'సూర్య భాయ్ కాల్ చేసినప్పుడు, నేను స్క్రీన్షాట్ తీసుకున్నాను, ఇది ప్రపంచ కప్ కోసమే అనుకున్నాను. అతను కాల్ చేసి 'WC గెలిపిస్తావా?' అని అడిగాడు. నేను 'మీరు నమ్ముతారా?' అని అడిగాను, 'నమ్ముతాను' అని చెప్పాను. అతను 'సరే, చేద్దాం' అన్నాడు,' అని అతను జోడించాడు.