5 నెలల్లో ఐటీ షేర్లలో 5 నెలల్లో ఐటీ షేర్లలో భారీ పతనం.. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది సద33% పతనం.. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది సదవకాశమా? లేక..
స్టాక్ మార్కెట్లో ఐటీ కంపెనీల జోరుకు బ్రేకులు పడ్డాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుండి ప్రధాన ఐటీ షేర్లలో కొన్ని 33 శాతం వరకు నష్టపోగా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ముప్పు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతోంది. ప్రస్తుత తక్కువ ధరల్లో వీటిని కొనవచ్చా లేదా అనేది నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో ఒకప్పుడు వెలుగు వెలిగిన ఐటీ షేర్లు ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నాయి. గడిచిన ఏడాది కాలంగా ఐటీ రంగం తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, కంపెనీల ఆదాయ వృద్ధి మందగించడం, అన్నింటికంటే మించి 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' (AI) రాకతో సంప్రదాయ ఐటీ సేవల భవిష్యత్తుపై నెలకొన్న నీలినీడలు ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో ఐటీ ఉద్యోగులకు, ఆ రంగంపై ఆధారపడ్డ ఇన్వెస్టర్లకు ఈ పరిణామాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఈ ఏడాది (YTD) ఏకంగా 23 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. ఇదే సమయంలో బెంచ్మార్క్ నిఫ్టీ 50 కేవలం 9 శాతం మాత్రమే నష్టపోవడం గమనార్హం.
కుప్పకూలిన దిగ్గజ షేర్లు: ఎవరెంత నష్టపోయారు?
ఐటీ ఇండెక్స్లో ఎల్టిఐ మైండ్ట్రీ (LTIMindtree) అత్యధికంగా 33 శాతానికి పైగా నష్టపోయి టాప్ లూజర్గా నిలిచింది. ఇతర దిగ్గజ కంపెనీల పరిస్థితి కూడా ఏమీ బాగులేదు:
- హెచ్సీఎల్ టెక్ (HCL Tech): 28% పతనం
- టీసీఎస్ (TCS): 27% పతనం
- ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): 26% పతనం
- విప్రో (Wipro): 23% పతనం
మరోవైపు పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్, ఎంఫసిస్ వంటి మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలు కూడా 20 శాతానికి పైగా నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాయి. టెక్ మహీంద్రా మాత్రం 10 శాతం నష్టంతో కొంత తక్కువ దెబ్బతిన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఐటీ కంపెనీలను ముంచేస్తున్న ఏఐ భయం
భారతీయ ఐటీ రంగం ప్రధానంగా అవుట్సోర్సింగ్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మీద ఆధారపడి నడుస్తోంది. అయితే, జనరేటివ్ ఏఐ (GenAI) టూల్స్ రాకతో ఈ పనులకు డిమాండ్ తగ్గిపోతుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. క్లయింట్లు తమ పనులను ఏఐ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తి చేసుకోవాలని చూస్తుండటంతో, మన కంపెనీల ఆదాయ మార్గాలకు గండి పడుతోంది.
"ఏఐ వల్ల ఉత్పాదకత పెరిగినప్పటికీ, దాని వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలను కంపెనీలు తమ క్లయింట్లకు బదిలీ చేయాల్సి వస్తోంది. ఇది ఆదాయ వృద్ధిని దెబ్బతీస్తోంది" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. హెచ్సీఎల్ టెక్ వంటి కంపెనీలు కూడా ఏఐ వల్ల తమ వ్యాపారంపై 2 నుండి 3 శాతం ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని అంగీకరించాయి.
ప్రస్తుత ధరలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయా?
భారీ పతనం తర్వాత ఐటీ షేర్ల వాల్యుయేషన్లు చౌకగా మారాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గత పదేళ్ల సగటు ధరలతో పోలిస్తే టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి కంపెనీలు ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, మార్కెట్ నిపుణులు మాత్రం ఆచితూచి వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు.
"ఐటీ షేర్లు ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన ధరల్లో ఉన్నాయి. కానీ ఏఐ వల్ల ఐటీ కంపెనీల భవిష్యత్తు ఆదాయం ఎలా ఉంటుందనే దానిపై స్పష్టత లేదు. అందుకే పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు, సంస్థాగత మదుపరులు ప్రస్తుతానికి వీటిని కొనడానికి వెనుకాడుతున్నారు" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ డాక్టర్ వి.కె. విజయకుమార్ విశ్లేషించారు. ఐటీ షేర్లు ఒకప్పుడు మార్కెట్ ముద్దుబిడ్డల్లా ఉండేవని, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇన్వెస్టర్లు ఎటు వైపు చూడాలి?
కేవలం ఉద్యోగుల సంఖ్యపై ఆధారపడే పాత మోడల్ నుండి మారి, సొంత ఐపీ (IP), ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారిత సేవలు అందించే కంపెనీలే దీర్ఘకాలంలో నిలబడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఛాయిస్ ఇనిస్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ ప్రతినిధి కునాల్ బజాజ్ ప్రకారం.. ఏఐ సేవలు సంప్రదాయ సేవలను అధిగమించే వరకు ఈ షేర్లలో పెద్దగా పెరుగుదల ఉండకపోవచ్చు.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో టెక్ మహీంద్రా, కోఫోర్జ్ (Coforge), కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ వంటి కంపెనీలు కొంత మెరుగ్గా కనిపిస్తున్నాయని బ్రోకరేజ్ సంస్థలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే, ఏ పెట్టుబడి అయినా సరే నిపుణుల సలహాతోనే చేయడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఐటీ షేర్లు ఇప్పుడు కొనడం సురక్షితమేనా?
వాల్యుయేషన్ల పరంగా షేర్లు చౌకగా ఉన్నప్పటికీ, ఏఐ వల్ల కలిగే అంతరాయంపై స్పష్టత వచ్చే వరకు వీటిలో పెరుగుదల పరిమితంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు విడతల వారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం గురించి ఆలోచించవచ్చు.
2. ఏఐ (Artificial Intelligence) వల్ల ఐటీ కంపెనీలకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి?
సాధారణంగా ఐటీ కంపెనీలు చేసే పనులను ఇప్పుడు ఏఐ సాఫ్ట్వేర్లు వేగంగా, తక్కువ ఖర్చుతో చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల క్లయింట్లు తమ బడ్జెట్ను తగ్గిస్తున్నారు. ఇది ఐటీ కంపెనీల రెవెన్యూ గ్రోత్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది.
3. ఏ కంపెనీల షేర్లు ఎక్కువగా పడిపోయాయి?
ఎల్టిఐ మైండ్ట్రీ ఈ ఏడాది 33 శాతం పడిపోగా, హెచ్సీఎల్ టెక్, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు 25 నుండి 28 శాతం వరకు నష్టపోయాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More