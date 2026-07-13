ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ 2026: జూలై 31 డెడ్లైన్ మిస్సయితే జరిగే నష్టాలు ఇవే
చాలా మంది వ్యక్తిగత పన్ను చెల్లింపుదారులకు (Taxpayers) 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ జూలై 31, 2026. ఈ గడువును దాటితే జరిమానాలు, వడ్డీతో పాటు కొన్ని రకాల ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
మీరు ఇంకా మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులను (ITR) దాఖలు చేయలేదా? అయితే జాగ్రత్త! సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారులందరికీ ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడానికి జూలై 31, 2026 ఆఖరి తేదీ. ఈ డెడ్లైన్ మిస్సయితే, ఆ తర్వాత లేట్ ఫీజు (Late fee) చెల్లించి డిసెంబర్ 31, 2026 లోపు 'బిలేటెడ్ రిటర్న్' (Belated Return) దాఖలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, పన్ను బకాయిలు ఉంటే అదనపు వడ్డీ భారం పడుతుంది.
గడువు దాటిన తర్వాత ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయో ఇక్కడ చూద్దాం.
1. ఐటీఆర్ లేట్ ఫీజు పెనాల్టీ (సెక్షన్ 234F)
ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 234F ప్రకారం, జూలై 31 గడువు దాటిన తర్వాత ఐటీఆర్ దాఖలు చేసే వారు తమ ఆదాయాన్ని బట్టి కింది విధంగా జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది:
₹5,000 జరిమానా: మీ మొత్తం వార్షిక ఆదాయం ₹5 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉంటే.
₹1,000 జరిమానా: మీ మొత్తం వార్షిక ఆదాయం ₹5 లక్షల లోపు ఉంటే.
2. బకాయిలపై 1% నెలవారీ వడ్డీ (సెక్షన్ 234A)
చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు డెడ్లైన్ దాటితే అందరికీ వడ్డీ పడుతుందని భావిస్తారు. కానీ అది నిజం కాదు. ప్రభుత్వానికి మీరు ఇంకా ఏదైనా పన్ను బాకీ ఉండి (Outstanding Tax Liability), జూలై 31 లోపు ఐటీఆర్ వేయకపోతేనే సెక్షన్ 234A కింద వడ్డీ పడుతుంది.
పన్ను చెల్లించని మొత్తంపై నెలకు 1% చొప్పున (లేదా నెలలో కొంత భాగానికి) సాధారణ వడ్డీ విధిస్తారు. జూలై 31 గడువు ముగిసిన తేదీ నుండి మీరు వాస్తవంగా ఐటీఆర్ దాఖలు చేసే తేదీ వరకు ఈ వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది.
3. నష్టాలను మున్ముందుకు తీసుకెళ్లలేరు (Losses Carry Forward)
సకాలంలో ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రధాన నష్టాల్లో ఇది ఒకటి. వ్యాపారాల్లో లేదా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (షేర్లు, ప్రాపర్టీ అమ్మకం మొదలైనవి) ద్వారా వచ్చిన నష్టాలను (Losses) తర్వాతి సంవత్సరాల్లో వచ్చే లాభాలతో అడ్జస్ట్ (Set-off) చేసుకోవడానికి వీలుగా మున్ముందుకు తీసుకెళ్లే (Carry forward) సదుపాయాన్ని కోల్పోతారు.
4. రీఫండ్ రావడంలో ఆలస్యం
మీరు కట్ అయిన అదనపు పన్నును రీఫండ్ (Tax Refund) రూపంలో తిరిగి పొందాలనుకుంటే, సకాలంలో ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడం ముఖ్యం. ఆలస్యంగా ఫైల్ చేసినా రీఫండ్ వచ్చినప్పటికీ, ప్రాసెస్ ఆలస్యమై చేతికి డబ్బులు అందడానికి చాలా సమయం పడుతుంది.
5. జైలు శిక్ష, ప్రాసిక్యూషన్ (Prosecution)
పన్ను చెల్లింపుదారులు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నోటీసులు ఇచ్చినప్పటికీ కావాలనే రిటర్నులు దాఖలు చేయకపోతే, ఆదాయపు పన్ను అధికారులు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
పన్ను ఎగవేత తీవ్రతను బట్టి 3 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ పన్ను బాకీ మొత్తం చాలా పెద్దదైతే, ఈ జైలు శిక్ష కాల పరిమితి 7 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించబడవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: 2026లో ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయడానికి చివరి తేదీ ఏది?
జవాబు: సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారులకు జూలై 31, 2026 చివరి తేదీ.
ప్రశ్న 2: జూలై 31 మిస్సయితే ఆ తర్వాత ఎప్పటిలోపు ఐటీఆర్ దాఖలు చేయవచ్చు.
జవాబు: లేట్ ఫీజు (పెనాల్టీ) చెల్లించి డిసెంబర్ 31, 2026 లోపు బిలేటెడ్ రిటర్న్ దాఖలు చేయవచ్చు.
ప్రశ్న 3: నా వార్షిక ఆదాయం ₹4.5 లక్షలు. నేను జూలై 31 తర్వాత ఐటీఆర్ వేస్తే ఎంత పెనాల్టీ కట్టాలి?
జవాబు: ₹5 లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్నవారికి ఆలస్య రుసుము ₹1,000 మాత్రమే ఉంటుంది. ₹5 లక్షలు దాటితే ₹5,000 కట్టాలి.
ప్రశ్న 4: లేట్ ఫైలింగ్ వడ్డీ (Sec 234A) ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
జవాబు: గడువు తేదీ నాటికి ప్రభుత్వానికి పన్ను బకాయిలు ఉండి, ఐటీఆర్ వేయని వారికి మాత్రమే నెలకు 1% చొప్పున వడ్డీ పడుతుంది. ఎటువంటి పన్ను బాకీ లేని వారికి ఈ వడ్డీ వర్తించదు (కేవలం లేట్ ఫీజు మాత్రమే ఉంటుంది).
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More