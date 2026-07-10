ఉద్యోగం మారిన వారు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేస్తున్నారా? ఈ విషయాలు మర్చిపోతే నోటీసులే
ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో ఉద్యోగాలు మారిన వారు ఐటీఆర్ దాఖలు చేసేటప్పుడు పాత, కొత్త కంపెనీల ఆదాయ వివరాలను తప్పకుండా సమర్పించాలి. ఫామ్ 16, ఏఐఎస్ (AIS)లను సరిచూసుకోకపోతే ఐటీ నోటీసులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
ఉద్యోగం మారడం వల్ల మెరుగైన జీతం, కెరీర్లో ఎదుగుదల, కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కానీ, ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల (ITR) దాఖలు విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది కొంత గందరగోళానికి దారితీస్తుంది. మీరు ఆర్థిక సంవత్సరం (FY) 2025-26లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ కంపెనీల్లో పనిచేసి ఉంటే, అసెస్మెంట్ ఇయర్ (AY) 2026-27 ఐటీఆర్ ఫైలింగ్లో అన్ని కంపెనీల నుంచి వచ్చిన జీతం వివరాలను తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది. పాత యాజమాన్యం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని నమోదు చేయడం మర్చిపోతే పన్ను లెక్కింపుల్లో తప్పులు దొర్లడం, పన్ను బాకీలు పడటం, రీఫండ్లు ఆలస్యం కావడం లేదా ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి నోటీసులు రావడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
ఇన్కం టాక్స్ రిటర్న్ దాఖలు చేయడానికి ముందు ఉద్యోగులు కొన్ని కీలకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.
ఐటీఆర్ ఫైలింగ్కు ముందే జీతం రికార్డులను సేకరించండి
పన్ను రిటర్నులు సమర్పించడానికి ముందు.. మీరు FY 2025-26లో పనిచేసిన ప్రతి సంస్థ నుంచి విడివిడిగా 'ఫామ్ 16' (Form 16) సేకరించడం అత్యంత ముఖ్యం. ఈ ఫామ్లో మీ జీతం, లభించిన మినహాయింపులు, కట్ అయిన టీడీఎస్ (TDS) వివరాలు ఉంటాయి. ఐటీఆర్ దాఖలు చేసేటప్పుడు ఈ ఫామ్ 16లన్నింటిలోని జీతం వివరాలను కలిపి, మొత్తం ఆదాయాన్ని ఖచ్చితంగా నమోదు చేయాలి.
దీనితో పాటు, కంపెనీలు కట్ చేసిన టీడీఎస్ వివరాలను ఫామ్ 26AS, యాన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ (AIS)లతో సరిచూసుకోవాలి. దీనివల్ల పన్ను శాఖ రికార్డులతో మీ వివరాలు పూర్తిగా సరిపోలి, తప్పులు జరిగే అవకాశం తగ్గుతుంది.
ఫామ్ 12B సమర్పించకపోతే పన్ను భారం తప్పదు
ఉద్యోగం మారినప్పుడు ఉద్యోగులు చేసే అతి పెద్ద పొరపాటు పాత కంపెనీ వివరాలను కొత్త కంపెనీకి ఇవ్వకపోవడం. పాత ఉద్యోగంలో వచ్చిన జీతం, కట్ అయిన టీడీఎస్ వివరాలతో కూడిన 'ఫామ్ 12B'ని కొత్త యాజమాన్యానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమాచారం లేకపోతే, కొత్త కంపెనీ మీ పన్నును తక్కువగా అంచనా వేసి తక్కువ టీడీఎస్ కట్ చేస్తుంది. ఫలితంగా, ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు అదనపు పన్ను భారం పడుతుంది. దానికి తోడు ఆ బకాయిలపై వడ్డీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
సురక్షితమైన ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ కోసం ఈ 6 సూత్రాలు పాటించండి
ఇబ్బందులు లేకుండా పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి పన్ను నిపుణులు ఈ క్రింది సూచనలు చేస్తున్నారు:
- పనిచేసిన ప్రతి కంపెనీ నుంచి విడివిడిగా ఫామ్ 16 సేకరించాలి.
- ఒకే ఐటీఆర్ ఫారమ్లో మొత్తం జీతం ఆదాయాన్ని కలిపి చూపించాలి.
- ఫైలింగ్కు ముందే టీడీఎస్ వివరాలను ఫామ్ 26AS, ఏఐఎస్ (AIS)లతో క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి.
- ఐటీ పోర్టల్లో ముందుగానే నింపి ఉంచే (Pre-filled) ఐటీఆర్ వివరాలపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా, వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఉద్యోగ, జీతాల రికార్డులను భద్రపరుచుకోవాలి.
- పన్ను లెక్కింపుల్లో ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా సర్టిఫైడ్ ట్యాక్స్ నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
కొద్దిగా సమయం కేటాయించి ఈ వివరాలన్నింటినీ ఒకటికి రెండుసార్లు సరిచూసుకోవడం వల్ల పన్ను శాఖ నుంచి వచ్చే అవాంఛిత నోటీసులను నివారించవచ్చు. అలాగే ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా సకాలంలో రీఫండ్లను పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More