ఈ 7 పరిమితులు దాటితే మీకు ఇన్కం టాక్స్ నోటీసులు తప్పవు
ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు సకాలంలో దాఖలు చేయడమే కాకుండా, నగదు లావాదేవీలపై ఉన్న నిబంధనలను పాటించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఐటీ శాఖ నుంచి నోటీసులు, భారీ జరిమానాలు రాకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన 7 కీలక పరిమితులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) గడువులోగా దాఖలు చేస్తే బాధ్యత తీరిపోయిందని అనుకుంటే పొరపాటే. ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961 ప్రకారం.. నగదు లావాదేవీలు, అధిక విలువైన ఆర్థిక లావాదేవీలపై కొన్ని స్పష్టమైన పరిమితులు ఉన్నాయి. ఈ నిబంధనలను దాటితే ఐటీ శాఖ నుంచి నోటీసులు, భారీ జరిమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
నల్లధనం, పన్ను ఎగవేతలను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఈ కఠినమైన నియమాలను అమలు చేస్తోంది. మీరు క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నా, ఇల్లు కొంటున్నా లేదా ఎవరికైనా నగదు రూపంలో డబ్బులు ఇస్తున్నా ఈ కింద పేర్కొన్న ఏడు పరిమితులను గుర్తుంచుకోవడం ఎంతో అవసరం.
1. నగదు స్వీకరణపై పరిమితి (సెక్షన్ 269ST)
ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 269ST ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి నుంచి ఒకే రోజులో, ఒకే లావాదేవీకి లేదా ఒకే సందర్భానికి సంబంధించి రూ. 2 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో తీసుకోకూడదు. ఈ నిబంధనను ఉల్లంఘిస్తే, మీరు ఎంతైతే నగదు తీసుకున్నారో.. అంతే మొత్తాన్ని జరిమానాగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
2. నగదు రుణాలు, డిపాజిట్లపై ఆంక్షలు (సెక్షన్ 269SS, 269T)
రుణాలు తీసుకోవడం లేదా తిరిగి చెల్లించే విషయంలో సెక్షన్ 269SS, 269T వర్తిస్తాయి. దీని ప్రకారం రూ. 20,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో అప్పుగా తీసుకోకూడదు, అలాగే డిపాజిట్ చేయకూడదు. తీసుకున్న అప్పును తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. ఇలాంటి లావాదేవీలన్నీ కేవలం బ్యాంకింగ్ ఛానెల్స్ (నెట్ బ్యాంకింగ్, చెక్, యూపీఐ) ద్వారానే జరపాలి.
3. వ్యాపార ఖర్చుల పరిమితి (సెక్షన్ 40A(3))
వ్యాపారులు తమ రోజువారీ ఖర్చుల కోసం ఒకే వ్యక్తికి ఒకే రోజులో రూ. 10,000 కంటే ఎక్కువ నగదు చెల్లింపులు చేయకూడదు. ఒకవేళ ఆ పరిమితి దాటి నగదు రూపంలో చెల్లిస్తే, సదరు ఖర్చును వ్యాపార వ్యయంగా చూపించి పన్ను మినహాయింపు (Tax Deduction) పొందేందుకు ఐటీ శాఖ అంగీకరించదు.
4. విరాళాలపై పన్ను మినహాయింపులు (సెక్షన్ 80G)
సామాజిక సేవా సంస్థలకు లేదా ట్రస్టులకు ఇచ్చే విరాళాల విషయంలో రూ. 2,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో ఇస్తే సెక్షన్ 80G కింద పన్ను మినహాయింపు లభించదు. పన్ను లాభం పొందాలనుకునే వారు విరాళాలను కేవలం బ్యాంక్ లేదా డిజిటల్ పేమెంట్ విధానాల ద్వారానే బదిలీ చేయాలి.
5. ఆస్తుల కొనుగోలు, అమ్మకాలు
రూ. 30 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన స్థలాలు, ఇళ్ల కొనుగోలు లేదా అమ్మకాల వివరాలు నేరుగా ఆదాయపు పన్ను శాఖకు చేరతాయి. దీనితో పాటు, ఆస్తి విలువ ఎంత ఉన్నప్పటికీ, భూ లావాదేవీల్లో రూ. 20,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని అడ్వాన్స్ లేదా నగదు రూపంలో చెల్లించడంపై సెక్షన్ 269SS కింద ఆంక్షలు ఉన్నాయి.
6. బ్యాంకు నుంచి నగదు విత్డ్రాయల్స్ (సెక్షన్ 194N)
బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి భారీగా నగదు విత్డ్రా చేసేవారిపై ఐటీ శాఖ నిఘా ఉంచుతుంది. సెక్షన్ 194N కింద ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో నిర్దేశిత పరిమితి కంటే ఎక్కువ నగదును విత్డ్రా చేస్తే బ్యాంకులు టీడీఎస్ (TDS) కట్ చేస్తాయి. గత కొన్ని ఏళ్లుగా ఐటీ రిటర్నులు దాఖలు చేయని వారికి ఈ పరిమితి ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నిబంధన పెద్ద ఎత్తున జరిగే నగదు లావాదేవీలను నిరుత్సాహపరచడానికి తెచ్చారు.
7. హై-వాల్యూ లావాదేవీలపై నిఘా (సెక్షన్ 285BA)
ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 285BA (రూల్ 114E) ప్రకారం.. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు పన్ను చెల్లింపుదారులు చేసే కొన్ని పెద్ద మొత్తాల లావాదేవీలను 'స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్' (SFT) ద్వారా ఐటీ శాఖకు నివేదిస్తాయి. పన్ను ఎగవేతలను గుర్తించడానికి ఈ నివేదికలు సహాయపడతాయి. కాబట్టి, మీ ఐటీఆర్లో ఈ వివరాలన్నింటినీ స్పష్టంగా చూపించాలి. లేదంటే ఐటీ స్కృటినీ నోటీసులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More