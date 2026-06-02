    Income Tax Deductions: పాత పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80C, 80D, 80E మినహాయింపుల పూర్తి వివరాలు

    Income Tax Deductions: ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆర్థిక సంవత్సరం ITR ఫారాలను, ఆన్‌లైన్ ఎక్సెల్ యుటిలిటీని (ITR-1, ITR-2, ITR-4) తన ఈ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పాత పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకునే పన్ను చెల్లింపుదారులు క్లెయిమ్ చేయగల ముఖ్యమైన మినహాయింపులు తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 02, 2026 3:20 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Income Tax Deductions: ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 (అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2026-27) కు సంబంధించిన ITR ఫారాలను, ఆన్‌లైన్ ఎక్సెల్ యుటిలిటీని (ITR-1, ITR-2, ITR-4) తన ఈ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పాత పన్ను విధానాన్ని (Old Tax Regime) ఎంచుకునే పన్ను చెల్లింపుదారులు చాప్టర్ VIA కింద క్లెయిమ్ చేయగల ముఖ్యమైన మినహాయింపులు, వాటి పరిమితులు, ఐటీఆర్‌లో సమర్పించాల్సిన వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    ఆదాయపు పన్ను గైడ్: పాత పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80C, 80D, 80E మినహాయింపులు ఇలా

    ఐటీఆర్ దాఖలుకు కీలక గడువులు (ITR Deadlines)

    • సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారులు (Individuals): 31 జూలై 2026
    • ఐటీఆర్ ఫారమ్ 3, 4 ఉపయోగించేవారు: 31 ఆగస్టు 2026
    • ఆలస్యంగా రిటర్నులు దాఖలు చేయడానికి (Belated Return): 31 డిసెంబర్ 2026

    పన్ను మినహాయింపుల పట్టిక (Deductions Overview)

    సెక్షన్ (Section)గరిష్ట పరిమితి (Max Limit)దేని కోసం మినహాయింపు ఇస్తారు? (Eligible Investments/Expenses)
    80C / 80CCC / 80CCD(1) 1,50,000 (ఉమ్మడి పరిమితి)ఎల్‌ఐసీ ప్రీమియం, పీఎఫ్, సుకన్య సమృద్ధి, ట్యూషన్ ఫీజు, హౌసింగ్ లోన్ ప్రిన్సిపల్, ఎన్‌ఎస్‌సీ, పెన్షన్ పథకాలు.
    80CCD(1B) 50,000 (అదనంగా)నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) లో అదనపు పెట్టుబడి.
    80D 25,000 నుండి 1,00,000 వరకుహెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, హెల్త్ చెకప్ ఖర్చులు (సీనియర్ సిటిజన్లకు పరిమితి ఎక్కువ).
    80DD 75,000 లేదా 1,25,000 (ఫ్లాట్)వికలాంగులైన డిపెండెంట్ల సంరక్షణ, వైద్య ఖర్చులు.
    80DDB 40,000 లేదా 1,00,000నిర్దేశిత తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్స ఖర్చులు.
    80Eపరిమితి లేదు (మొత్తం వడ్డీ)ఉన్నత చదువుల కోసం తీసుకున్న విద్యా రుణం (Education Loan) పై చెల్లించే వడ్డీ.
    80EE 50,0002016-17 లో మంజూరైన హోమ్ లోన్ వడ్డీపై అదనపు మినహాయింపు.
    80EEA 1,50,0002019-22 మధ్య మంజూరైన మొదటి ఇంటి లోన్ వడ్డీపై అదనపు మినహాయింపు.

    సెక్షన్ల వారీగా పూర్తి వివరాలు, ఐటీఆర్‌లో కావాల్సిన పత్రాలు

    1. సెక్షన్ 80C, 80CCC, 80CCD (1) & 80CCD(1B)

    ఈ సెక్షన్ల కింద పొదుపు పథకాలకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.

    80C పరిధిలోకి వచ్చేవి: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF), ఈఎల్ఎస్ఎస్ (ELSS) ఈక్విటీ షేర్లు, పిల్లల ట్యూషన్ ఫీజు, నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC), హోమ్ లోన్ అసలు (Principal) చెల్లింపులు.

    80CCC & 80CCD(1): ఎల్‌ఐసీ లేదా ఇతర సంస్థల యాన్యుటీ/పెన్షన్ ప్లాన్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షన్ పథకాలు.

    80CCD(1B): సెక్షన్ 80C పరిమితి 1.5 లక్షలకు అదనంగా ఎన్‌పీఎస్ (NPS) లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి 50,000 వరకు అదనపు మినహాయింపు లభిస్తుంది.

    ITR లో పూరించాల్సిన వివరాలు: ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ నంబర్ లేదా డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్, అర్హత గల మొత్తం. ఎన్‌పీఎస్ క్లెయిమ్ కోసం పన్ను చెల్లింపుదారుడి ప్రాన్ (PRAN) నంబర్ తప్పనిసరి.

    2. సెక్షన్ 80D, 80DD, 80DDB (వైద్య ఖర్చులు & బీమా)

    80D (హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్): స్వంతం/భార్య/పిల్లల కోసం 25,000 వరకు (సీనియర్ సిటిజన్ అయితే 50,000). తల్లిదండ్రుల కోసం విడిగా మరో 25,000 (వారు సీనియర్ సిటిజన్లు అయితే 50,000) క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. ఇందులో ప్రివెంటివ్ హెల్త్ చెకప్ కోసం 5,000 (సబ్-లిమిట్) కలిసి ఉంటుంది. ఒకవేళ సీనియర్ సిటిజన్లకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే, వారి మెడికల్ ఖర్చుల కింద 50,000 వరకు క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.

    80DD (వికలాంగ డిపెండెంట్లు): డిపెండెంట్ వికలాంగులైతే ఖర్చులతో సంబంధం లేకుండా 75,000 ఫ్లాట్ మినహాయింపు లభిస్తుంది. అదే తీవ్ర వైకల్యం (80% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) ఉంటే 1,25,000 మినహాయింపు లభిస్తుంది.

    80DDB (నిర్దేశిత వ్యాధులు): క్యాన్సర్, నరాల వ్యాధుల వంటి ప్రత్యేక వ్యాధుల చికిత్సకు 40,000 (సీనియర్ సిటిజన్లకు 1,00,000) వరకు మినహాయింపు పొందవచ్చు.

    ITR లో పూరించాల్సిన వివరాలు:

    80D కోసం: ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పేరు, పాలసీ నంబర్, ప్రీమియం మొత్తం.

    80DD కోసం: వైకల్యం రకం, డిపెండెంట్ యొక్క పాన్ (PAN) నంబర్, డిపెండెంట్ యొక్క ఆధార్ (Aadhaar) నంబర్, ఫారమ్ 10 IA అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ నంబర్ (ఆటిజం, సెరిబ్రల్ పాల్సి వంటి వాటికి), యూడీఐడీ (UDID) నంబర్ (అందుబాటులో ఉంటే).

    3. సెక్షన్ 80E, 80EE, 80EEA (రుణాలపై వడ్డీ)

    80E (విద్యా రుణం): సొంతం లేదా కుటుంబ సభ్యుల ఉన్నత చదువుల కోసం తీసుకున్న లోన్ యొక్క వడ్డీపై ఎలాంటి గరిష్ట పరిమితి లేకుండా పూర్తి మినహాయింపు లభిస్తుంది.

    80EE (హోమ్ లోన్ వడ్డీ): 1 ఏప్రిల్ 2016 నుండి 31 మార్చి 2017 మధ్య మంజూరైన గృహ రుణాల వడ్డీపై 50,000 వరకు అదనపు మినహాయింపు.

    80EEA (మొదటి ఇల్లు): 1 ఏప్రిల్ 2019 నుండి 31 మార్చి 2022 మధ్య మంజూరైన రుణాలపై 1,50,000 వరకు మినహాయింపు లభిస్తుంది. అయితే, సెక్షన్ 24(b) కింద లభించే 2 లక్షల పరిమితి ముగిసిన తర్వాతే దీనిని క్లెయిమ్ చేయాలి. పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ లోన్ మంజూరైన తేదీని బట్టి 80EE లేదా 80EEA లలో ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.

    ITR లో పూరించాల్సిన వివరాలు: లోన్ తీసుకున్న బ్యాంకు/సంస్థ పేరు, లోన్ అకౌంట్ నంబర్, లోన్ మంజూరైన తేదీ, మొత్తం లోన్ విలువ, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు నాటికి ఉన్న బకాయి మొత్తం, వడ్డీ వివరాలు. 80EEA కోసం అదనంగా ప్రాపర్టీ యొక్క స్టాంప్ వాల్యూ వివరాలు కూడా ఇవ్వాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 (AY 2026-27) ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?

    జవాబు: సాధారణ వ్యక్తులకు చివరి తేదీ 31 జూలై 2026. ఐటీఆర్ ఫారమ్ 3, 4 ఉపయోగించే వారికి చివరి తేదీ 31 ఆగస్టు 2026.

    ప్రశ్న 2: సెక్షన్ 80C కింద గరిష్టంగా ఎంత మొత్తం మినహాయింపు పొందవచ్చు?

    జవాబు: సెక్షన్ 80C, 80CCC, 80CCD(1) అన్ని కలిపి ఉమ్మడిగా గరిష్టంగా 1,50,000 వరకు మాత్రమే పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.

    ప్రశ్న 3: సెక్షన్ 80CCD(1B) కింద అదనపు ప్రయోజనం ఉందా?

    జవాబు: అవును, నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి సెక్షన్ 80C పరిమితికి అదనంగా మరో 50,000 వరకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.

    ప్రశ్న 4: నా తల్లిదండ్రులు సీనియర్ సిటిజన్లు, వారి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌పై ఎంత మినహాయింపు లభిస్తుంది?

    జవాబు: మీ తల్లిదండ్రులు సీనియర్ సిటిజన్లు అయితే, సెక్షన్ 80D కింద వారి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం లేదా మెడికల్ ఖర్చులపై గరిష్టంగా 50,000 వరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

