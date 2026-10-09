జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026: టాప్-100 ర్యాంకర్ల తొలి ఛాయిస్ ఐఐటీ బాంబే
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన మొదటి 100 మంది ర్యాంకర్లలో మెజారిటీ విద్యార్థులు ఐఐటీ బాంబే వైపే మొగ్గు చూపారు. టాప్-100లోని 97 మంది విద్యార్థులు ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ ఢిల్లీ, ఐఐటీ మద్రాస్లలోనే సీట్లు పొందినట్లు ఐఐటీ రూర్కీ తయారు చేసిన నివేదిక వెల్లడించింది.
దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్ష జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 ఫలితాల అనంతరం కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఈ ఏడాది కూడా దేశంలోని అత్యుత్తమ విద్యార్థుల మొదటి ఎంపికగా ఐఐటీ బాంబే తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ టాప్-100 ర్యాంకర్లలో ఏకంగా 97 మంది విద్యార్థులు ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ ఢిల్లీ, ఐఐటీ మద్రాస్ సంస్థల్లోనే సీట్లు పొందారు. జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీ తరఫున ఐఐటీ రూర్కీ రూపొందించిన అధికారిక నివేదిక ఆధారంగా ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
ఐఐటీ బాంబే హవా.. టాప్ 100లో 68 మంది అక్కడే
ఈ ఏడాది జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షను మే 17న నిర్వహించగా, జూన్ 1న ఫలితాలను విడుదల చేశారు. టాప్-100 ర్యాంకర్లలో ఒక్క ఐఐటీ బాంబేలోనే 68 మంది విద్యార్థులు చేరారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచిన ఐఐటీ ఢిల్లీ, ఐఐటీ మద్రాస్ సంస్థలు మిగిలిన 29 సీట్లను దక్కించుకున్నాయి.
మొదటి 25 మంది ర్యాంకర్ల ఎంపికను పరిశీలిస్తే ఆసక్తికర అంశాలు వెలుగుచూశాయి. టాప్-25లో చెరో 8 మంది విద్యార్థులు ఐఐటీ ఢిల్లీ, ఐఐటీ మద్రాస్లలో చేరగా, ఆరుగురు విద్యార్థులు ఐఐటీ బాంబేను ఎంచుకున్నారు. ఇటీవల ఐఐటీ బాంబే క్యాంపస్లో బి.టెక్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థి సాహిల్ రవీంద్ర వాకోడే పరీక్షలో చాట్జీపీటీ (ChatGPT) వాడుతూ దొరికిపోవడంతో మనస్తాపానికి గురై సెప్టెంబర్ 18న ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన చోటుచేసుకున్నప్పటికీ, ఇంజినీరింగ్ ఆశావాహుల ఆదరణలో ఈ సంస్థ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఐఐటీలలో కలిపి మొత్తం 18,861 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశాలు పొందారు.
పెరిగిన మహిళా విద్యార్థుల ప్రాతినిధ్యం
ఈ ఏడాది ఐఐటీలలో చేరుతున్న మహిళా విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగింది. మొత్తం 18,861 ప్రవేశాల్లో 3,814 మంది మహిళా విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇది మొత్తం సీట్లలో 20.2 శాతానికి సమానం. గత ఏడాది నమోదైన 20.15 శాతంతో (3,664 సీట్లు) పోలిస్తే ఈసారి సీట్ల కేటాయింపులో 4 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది.
ఐఐటీలలో మహిళా విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం కనీసం ఐదో వంతు (20 శాతం) ఉండేలా చూసేందుకు ప్రత్యేకంగా సూపర్ న్యూమరరీ సీట్లను కేటాయిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కేటాయించిన సీట్లలో 3,777 సీట్లు మహిళలకు ప్రత్యేకించినవి కాగా, 37 సీట్లను ఓపెన్ కేటగిరీ ద్వారా మహిళలు సాధించుకున్నారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీల అర్హత శాతంలో భారీ పెరుగుదల
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026లో ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీలకు చెందిన విద్యార్థులు అర్హత సాధించిన నిష్పత్తి గణనీయంగా పెరిగింది.
ఎస్సీ కేటగిరీ: 2025లో 12,528 మంది అర్హత సాధించగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 15,856కి పెరిగింది.
ఎస్టీ కేటగిరీ: 2025లో 5,017 మంది అర్హత పొందగా, ఈసారి ఆ సంఖ్య 6,379కి చేరుకుంది.
ఈ రెండు కేటగిరీల అర్హతుల సంఖ్యను పరిశీలిస్తే 27 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది (2025లో 54,378 నుంచి 2026లో 56,880కి చేరింది). నమోదు చేసుకున్న విద్యార్థులలో అర్హత సాధించిన వారి శాతాన్ని పరిశీలిస్తే ఎస్సీ కేటగిరీలో 9.9 శాతం పెరిగి 50.2 శాతానికి చేరగా, ఎస్టీ కేటగిరీలో 8.3 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More